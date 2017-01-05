05.01.2017

Звезды спорта

Продолжаем знакомить читателей с лучшими спортсменами уходящего года.

Титул взят

МИНИСТЕРСТВО спорта Грузии назвало своих героев.

Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии 2016 года.

«Я все сделал, чтобы успешными выступлениями на Олимпиаде 2016 года в Бразилии, на чемпионатах мира и Европы принести успех Грузии, порадовать жителей нашей страны», – сказал на церемонии награждения 23-летний атлет.

Интересно, что лучшей спорт­с­менкой и тренером года также стали представители тяжелой атлетики – Анастасия Готфрид, кстати, украинка, и Георгий Асанидзе.

Разный взгляд

КАК часто специалисты и любители спорта расходятся во мнениях по разным вопросам. Это убедительно продемонстрировал казахстанский портал informburo.kz., проведя параллельно два опроса на звание лучшего спортсмена 2016 года.

В опросе среди читателей приняли участие 5923 человека. В итоге первая тройка оказалась такой:

1. Геннадий Головкин, бокс – 32,8 процента.

2. Ольга Рыпакова, легкая атлетика – 22,3 процента.

3. Дмитрий Баландин, плавание – 19,1 процента.

Столь убедительная победа Головкина вполне объяснима. Он провел на профессиональном ринге 36 боев. Все завершились его победой, из них 33 – нокаутом. Он чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC и в этом году защитил все свои титулы. Вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса.

В голосовании среди ста специалистов и журналистов Головкин оказался лишь на третьем месте, Рыпакова – на четвертом.

Лучшим же признан брассист Дмитрий Баландин, за которого отдали 52 голоса. В Рио-де-Жанейро он, победив на дистанции 200 метров, стал первым в истории Казахстана олимпийским чемпионом по плаванию.

Таким образом, Головкин стал лучшим спортсменом Казахстана 2016 года по мнению читателей informburo.kz, а Дмитрий Баландин – по версии informburo.kz. Но приз получат оба.

С призом… бабушка

НЕОЖИДАННОСТЬ подстерегала организаторов и зрителей церемонии награждения лучшего спортсмена 2016 года Латвии. Им признан центровой «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис. Однако он не смог присутствовать на торжественной церемонии из-за матчей в НБА. Но награда была вручена.

Ее вместо баскетболиста получили его бабушка, двоюродная бабушка и две тети. При этом спели песню, написанную ими специально в честь звездного внука.

Впервые футболист

ПОЛЬСКОЕ агентство печати (РАР) в 59-й раз провела опрос для определения лучшего спортсмена Старого Света. В нем, помимо РАР, приняли участие еще 26 европейских информационных агентств.

У мужчин лучшим признан форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Он набрал 204 балла и на 24 балла опередил первого теннисиста планеты Энди Маррея и на 71 балл трехкратную олимпийскую чемпионку Рио венгерскую пловчиху Катинку Хоссу.

Места с 4-го по 10-е заняли: чемпион мира в «Формуле 1» Нико Росберг (Германия), олимпийский чемпион в беге на 5 и 10 тысяч метров Мохамед Фарах (Великобритания), первый номер мирового теннисного рейтинга Анжелика Кербер (Германия), обладатель Большого хрустального глобуса (и всех малых) Мартен Фуркад (Франция), обладатель Хрустальных кубков в общем зачете горнолыжного Кубка мира и в гигантском слаломе Марсель Хиршер (Австрия), олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик (Польша) и победитель велогонки «Тур де Франс» Крис Фрум (Великобритания).

Заметим, что Роналду стал первым в истории рейтинга РАР футболистом, признанным лучшим спортсменом Европы.

Всего в анкетах названы 70 спортсменов из 30 стран – 26 женщин и 44 мужчины, представляющие 34 вида спорта.

Спортивный рейтинг Польского информагентства один из старейших в мире. Чаще всего в нем побеждали теннисисты –

11 раз. Неудивительно, что рекордс­меном по числу наград является швейцарец Роджер Федерер. Трижды лучшими становились советский прыгун в высоту Валерий Брумель и семикратный чемпион мира «Формулы 1» немец Михаэль Шумахер.