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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Короли и королевы ста клеток

05.01.2017 Спорт Харьковская шашечная школа, считающаяся одной из лучших в стране, вновь показала высокий класс. На чемпионате Украины по шашкам-100 слобожанские спортсмены завоевали «золото» и «бронзу». На счету у представителей Одессы, Днепра, Запорожья, Винницы по одной медали, а шашисты Житомира, Ивано-Франковска, Полтавы и Херсона остались без наград.

Республиканское первенство по стоклеточным шашкам проходило с 15 по 22 декабря в полтавской гостинице «Турист». В нем участвовали почти все сильнейшие игроки Украины.

У мужчин острая борьба за «золото» развернулась между международными гроссмейстерами – харьковчанином Юрием Аникеевым и Артемом Ивановым из Днепра. По итогам встреч больше очков набрал Аникеев – восемь побед и три ничьих – и занял первое место. У Иванова шесть побед и пять ничьих – и «серебро».

Третье место занял винничанин Василий Пикиняр, также имевший шесть побед, но от «серебра» его отдалили три проигрыша на турнире. Тем не менее спортсмен с Подолья показал хороший класс. В общем зачете он опередил восьмерых соперников, имеющих более высокий рейтинг.

Упорная борьба за награды развернулась и среди женщин. Тон задала международный гроссмейстер одесситка Виктория Мотричко, которая, не дожидаясь окончания декретного отпуска, решила играть в финале. Она ровно провела турнир, не проиграв ни одной партии; в пяти встречах победила, в четырех согласилась на ничьи, что было лучшим результатом у женщин. «Серебро» досталось Людмиле Литвиненко из Запорожья (три победы и шесть ничьих). Третья – харьковчанка Лидия Алексеенко, у которой три победы, пять ничьих и одно поражение. Она сумела обойти соперников с более высоким рейтингом, а он был у четырех спортсменок.

Заметим, что Лидии Алексеенко на этом чемпионате повезло. Третье место ей досталось по лучшей разнице между выигрышами и проигрышами. Ей «дышали в затылок» более опытные харьковчанка Ирина Чебукина и Ольга Балтажи из Ивано-Франковска, набравшие, как и Лидия, по 11 очков. Но у них оказались худшими дополнительные показатели.



Харьков.

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