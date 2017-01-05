05.01.2017

Театр

Так заявляют артисты одесского казацкого театра характерников «Атаман», отметившего в нынешнем году свое десятилетие.

Отличительная черта одесского коллектива

– На первом выступлении, проходившем десять лет назад на Куликовом поле, – рассказывает директор театра «Атаман» Эдуард Левченко, – мы поклялись с гордостью нести звание казака, любить Родину и заботиться о ее процветании. В первом спектакле-концерте «Держава» мы постарались проследить летопись украинского казачества. Второй спектакль «Как казаки елку добыли и Бабу Ягу замуж выдавали» – это новогодняя история со счастливым концом. Затем в репертуаре появились другие шоу-спектакли «Україна Козацька», «Шар-шоу», «Новорічні пригоди козаків», «День клоунів». Большой популярностью пользуется аттракцион «Козацькі забави». Мы подготовили свыше 130 концертных номеров, разработали множество детских программ. В ближайших планах создание представления «Пилип Орлик. Перша конституція».

На репертуар и подбор артистов «Атамана» большое значение оказывает позиционирование коллектива как театра характерников. Определение это происходит от латинского слова charakter – отличительная черта. Казаки-характерники обладали особыми знаниями и умениями, в совершенстве владели своим телом и своим духом. Во время войны их главной обязанностью была глубокая разведка и разрушение планов неприятеля. Некоторые казаки-характерники настолько развивали свои внутренние возможности, что большинство современников были уверены: в них «вселялись» какие-то сверхъ­естественные силы. Среди историй о характерниках выделяются рассказы о гетмане Иване Сирко, который не проиграл ни одной битвы. «И для нас, – отмечает Эдуард Владимирович, – казаки-характерники являются символом и примером. Поэтому артисты «Атамана» должны быть развиты духовно, творчески, а каждый пятый еще и профессиональный спортсмен».

Боевое искусство танца

ПОМНЮ, как телезрители восхищались мастерством артистов «Атамана» Олега Шевченко и Алексея Мищенко, вышедших в финал третьего сезона шоу «Україна має талант!». Свое акробатическое мастерство они шлифовали в казацком театре. Олег окончил Одесскую национальную морскую академию по специальности «эксплуатация судовых энергетических установок», Алексей – Одесский национальный политехнический институт, факультет автоматики и вычислительной техники. Ребята с детства занимались спортивной гимнастикой, имеют звания мастеров спорта.

Более семи лет проработал в «Атамане» бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи по спортивной акробатике Владислав Остапенко, удостоенный в 2014-м и в 2015-м годах звание лучшего спортсмена Одессы. Замечательной артисткой оказалась Наталья Ковзалюк – серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата мира по акробатике. Ярко проявили себя в театре Игорь Глущенко, Татьяна Зенкова, Ирина Костырко, Михаил Хворов, Людмила Шутова, Сергей Буртненко, Алена Гаенко. Многие артисты «Атамана» уверенно защищают честь Украины на различных международных чемпионатах, конкурсах и фестивалях.

«Атаман» нередко устраивает представления в парках Одессы. В программе этих праздников реконструкция быта и традиций казаков, обряд посвящения в казаки, показательные выступления действующих казацких формирований, спортивные соревнования, выступления мастеров боевого гопака и казацкого хортинга – боевого искусства с элементами акробатики; казацкая ярмарка, на которой гостей угощают казацким кулешом. Когда-то гопак был разновидностью боевого искусства и заключался в умении вести бой, прежде всего ногами, со многими соперниками. Декорации и костюмы актеров как бы переносят зрителей на несколько веков назад. На такие представления одесситы приходят семьями. Охотно посещают их и гости города.

Новая визитка Южной Пальмиры

ТЕАТР «Атаман», деятельность которого направлена на сохранение и развитие казацких традиций, уже стал своеобразной визитной карточкой Одессы. Многие молодые люди после выступлений театра заинтересовываются хортингом. В 2014 году Левченко, являющийся кандидатом в мастера спорта по хортингу, основал в регионе и возглавил Коминтерновскую федерацию хортинга, уже открывшую пять клубов хортинга в Одессе и Лиманском районе.

В репертуаре театра десятки проектов, посвященных национально-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Артисты пропагандируют здоровый образ жизни, уважение к старшим, любовь к родине, готовность стать на защиту своей страны. «Атаман» часто выступает в школах, детских домах, интернатах, детских лагерях, гастролирует в других регионах страны, выступал в Польше, Болгарии. В штате 56 человек, не считая временных и приглашенных сотрудников. А вот своего помещения у театра, увы, нет, что создает большие трудности в работе артистов. И хотя любители театра давно поднимают вопрос о том, чтобы город взял под свое крыло «Атамана», депутаты горсовета медлят с присвоением казацкому театру муниципального статуса.



Одесса.