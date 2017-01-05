05.01.2017

УКРАИНА

• Задолженность государства Укра­ина перед гражданами по исполнению судебных решений с августа 1991 года достигла 450 млрд гривен. Об этом на брифинге заявил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк. По его словам, законные решения по искам граждан выносятся, но не выполняются Государственной исполнительной службой. Он отметил, что в целом за 20 лет показатель исполнения судебных решений не превысил пяти процентов.

• Украина выполнила только восемь из 44 обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом в сферах энергетики, окружающей среды, общественного здоровья, социальной политики, налого­обложения и государственных закупок. Об этом говорят итоги мониторинга, проведенного «Украинским центром европейской политики». Всего Украина обязана имплементировать около 350 европейских актов до 2025 года.

• Доходы государственного бюджета Украины в январе–декабре 2016 года составили 616,219 млрд гривен, что на 1,7 процента меньше, чем планировалось. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, сообщает портал «Антикор».

• Импорт газа в Украину, по данным ПАО «Укртрансгаз», в 2016 году сократился на 32,7 процента – до 11,78 млрд кубометров. Вместе с тем в декабре поставки выросли в 3,7 раза в годовом исчислении – до 1,659 млрд кубометров. В том числе со стороны Словакии импортировано

1,302 млрд кубов, Венгрии – 227 млн, Польши – 129,7 млн кубометров. Запасы газа в подземных хранилищах снизились на 18 процентов с начала нынешнего отопительного сезона.

• Эксперты прогнозируют закрытие в 2017 году порядка 10 украинских банков, пишет сайт Finance.ua. По словам экс-заместителя председателя НБУ Ярослава Солтиса, такая участь их может постичь потому, что не все финансовые учреждения смогут найти 30 миллиардов гривен на докапитализацию, на проведении которой настаивает Международный валютный фонд.

• Первая в Украине газета для незрячих издана в Луцке, сообщает «Слово и дело». В этот номер еженедельника, напечатанный шрифтом Брайля, вошли интервью, истории успеха людей, которых в свое время постигли серьезные жизненные испытания, а также всевозможные советы. На этот эксперимент решилось местное издание «Семья и дом» в сотрудничестве с общественным объединением «Генерация успешного действия» и холдингом CID media Group.

ЗА РУБЕЖОМ

• Китай отправил первый грузовой поезд в Лондон, пишет интернет-ресурс «Центр транспортных стратегий». Он отошел из города Иу, что на востоке КНР. Сообщается, что состав пройдет 12 тысяч километров за 18 дней и пересечет территории Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии и Франции. Лондон станет 15 городом Европы, куда курсируют регулярные грузовые поезда из Китая.



• В Чили полыхают пожары. По сообщению Би-би-си, огонь распространился на 50 гектарах лесных массивов, охватив в этой зоне и сотни жилых домов. Власти присвоили пожару высший «красный» уровень опасности, на его тушение направлены десятки пожарных бригад.



• Над городом Эспоо (Финляндия) в ночь на среду прогремела зимняя гроза. Это очень редкое явление и, по словам метеорологов, чаще всего наблюдается над морем или на побережье. Отмечается, что причиной зимней грозы обычно является относительно теплая вода в море. И сейчас, отмечают они, вода в Финском заливе еще не замерзла.



• Швейцарский банк UBS Group AG назвал в своем прогнозе Российскую Федерацию наиболее привлекательным направлением для инвестиций среди стран с развивающейся экономикой, информирует Bloomberg. В следующем году, говорится в сообщении, все ценные бумаги России будут очень популярны.



• Румынские пограничники обнаружили в грузовике, который официально перевозил через болгарскую границу шоколадные изделия, 48 граждан Ирака, сообщает Associated Press. Мигранты объяснили, что таким образом они хотели добраться до Венгрии. По словам водителя – гражданина Болгарии, он не знал, что в его грузовике находятся люди.