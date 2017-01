05.01.2017

Запад нас не оставит

Весьма оригинально поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством сотрудники посольства США в Киеве. Для удовольствия аборигенов они вырядились в украинские вышиванки и спели на украинском языке псевдорождественские колядки. Особенно колоритно из уст новых хозяев заблудшей страны звучала просьба: «Дайте грошей».



РАНЕЕ в посольстве США особо не заморачивались ритуальными одеяниями, дабы польстить своим холопам. Разве что бывший посол Пайетт – профессор Мориарти, державший в своих руках все нити «оранжевого» майдана, тоже поздравлял украинцев в вышиванке с приходом 2014-го. Но при этом он постарался задеть граждан Украины таким вот пожеланием: «Пусть титушки ходят боком». Ныне «титушки» (правда, кличковского разлива) в самом деле ходят по-любому, оставляя после себя руины разгромленных и разграбленных точек торговых рядов на столичных рынках.

Но все это сущие пустяки. Украинцам действительно явилось диво дивное, чудо чудное: к ним в гости пожаловал их любимый сенатор Джон Маккейн вместе с сотоварищи по конгрессу.



НЕ просто сенатор, а прямо-таки боевой петух, как и водится в канун соответствующего года. Любимца патриотической публики и его коллегу Линдси Грэма Петр Порошенко великодушно наградил высшими орденами Украины – Свободы и орденом Ярослава Мудрого соответственно. Как умилился на официальной странице в соцсети пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, «два больших друга Украины, которых всегда приятно видеть».

Подчеркивалось, что сенаторы прервали рождественские каникулы и специально прилетели в Киев, чтобы получить заслуженные награды лично из рук украинского президента.



ОСОБО по этому случаю распустил свои перья еще один петух, снискавший лавры лучшего «политика» Украины, главный радикал по курятнику Олег Ляшко. Само по себе забавно, что при нынешней провальной политике у нас есть даже лучшие политики – те, на кого как бы следует равняться другим. То есть приводить под парламент стада коров, бегать по залу с вилами наперевес, орать, словно блаженный, при каждом удобном и неудобном случае и при этом стараться не пропустить пару ударов по голове от политических оппонентов. Да, сильно обмелела наша политическая река, если теперь в ней даже петуху по колено!

Оценка лучшего политика теперь приобретает особый вес и должна быть приятна любому гостю, вернее барину, удостоившему своим вниманием весьма неспокойное стадо. «Визит конгрессменов-республиканцев, особенно таких влиятельных, как господин Маккейн и другие, которые входят в состав делегации, которую он возглавляет, на самом деле для Украины очень важно во многих смыслах, – витиевато рассыпается в словесах лести лидер радикалов. – С одной стороны, это демонстрация всему миру поддержки (!). Во-вторых, это чрезвычайно влиятельные люди в Америке, в американском сенате, конгрессе. И любые антиукраинские решения, я убежден, там не пройдут».



УБЕЖДЕНИЯ птицы такого полета – это вам не чих воробья. Хотя вы сможете убедиться в обратном. Для этого надо посмотреть на визит сенаторов с другой точки зрения. Глядя из Вашингтона, откуда их отправили подальше, чтобы они не путались под ногами, то они сами скорее напоминают общипанных индюков. Кому-то надо как-то успокаивать европейских вассалов, останавливать у них головокружение и потерю ориентации после ослепительного провала Клинтон и отдельных заявлений нового властелина.

Так, сравнительно недавно одна из опекунш Украины президент Литвы Даля Грибаускайте решилась первая позвонить избранному президенту США. При этом она умудрилась допустить вопиющую бестактность, сопряженную с грубым нарушением дипломатических норм. Без согласования с Трампом Грибаускайте подключила к разговору по конференц-связи своих коллег из Латвии и Эстонии. При этом все прибалты начали беседу хором таким образом, что Трамп не выдержал, вспылил и посоветовал им всем заткнуться. После это будущий президент США бросил трубку, не желая продолжать общение.

Советница Трампа Келлиэнн Конуэй не могла без смеха рассказывать о скандальной беседе своего шефа с главами прибалтийских государств на канале CNN.



ВСЯ Европа, не говоря о ее окра­инах, теряется в догадках о своем ближайшем будущем. Лидеров просто в дрожь бросает от перспектив разрядки ситуации и нормализации отношений, о которых Трамп уже неоднократно говорил. Сомневаясь в том, что перемены наступят, приспешники пока еще действующей администрации Вашингтона изо всех сил пытаются показать, что позиция Запада относительно клятой России останется прежней, независимо от решений и действий Трампа. Для того чтобы убедить их в том же, ярый русофоб Джон Маккейн, взявший на себя роль госсекретаря США, и отправился в турне по странам-сателлитам, якобы анонсируя новую внешнюю политику Вашингтона.



ПО наблюдениям аналитиков, примечательно, что Маккейн, являясь политиком-республиканцем и, судя по ряду высказываний, противником политики Обамы, пытается снизить влияние избранного президента за несколько недель до того, как тот получит возможность официально вступить в должность. Иным образом трудно объяснить целесообразность турне конгрессменов по странам русофобского лагеря.

Начали они с Эстонии, потом были Латвия и Литва. Только на третий день сенаторы добрались до Украины, из которой отправились в Грузию. На таком фоне их визит в Украину не выглядит чем-то из ряда вон эксклюзивным. Причем везде звучали одни и те же заявления и заверения: «Запад вас не оставит!», а России мы покажем кузькину мать.



ПО советам наиболее осведомленных экспертов, украинцам не стоит возлагать больших надежд на посиделки американских сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в Киеве и под Мариуполем, поскольку они не определяют политику Республиканской партии. Кроме грозных обещаний наложить чего-то там на кого-то там, от них нечего ждать. Сенаторы Маккейн и Грэм числятся в Republicans In Name Only республиканского истеблишмента. Если сказать проще, их считают «белыми воронами» за умеренные позиции и готовность сотрудничать с демократами. Ныне политику в республиканском истеблишменте определяют такие деятели, как Митч Макконнелл и Пол Райан, которые готовы полностью обеспечивать потребности новой администрации президента.

Сенаторы погалдели и улетели, а нам думку гадать, «де ж грошей шукати».



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.