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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Национализация – мед для мошенников

05.01.2017 Внимание: опасность! На днях в Интернете начали появляться объявления о продаже баз данных «Приватбанка». Под угрозой попасться на крючок мошенников оказались все клиенты самого крупного финучреждения страны. НАЦИОНАЛИЗИРОВАВ «Приватбанк», государство клятвенно заверило его клиентов, что теперь они стопроцентно защищены. Вот только забыло указать, от кого (или от чего). А тем временем фиксируется все больше случаев афер на этой почве. Кто может нагреть руки во время национализации самого большого банка страны? Как базы клиентов попадают к преступникам и как по телефону отличить настоящего работника финучреждения от мошенника? Ответ на эти вопросы искала программа «Ранок з Україною» на канале «Украина».

Один из вариантов «крючка» для клиента выглядит так. У вас раздается телефонный звонок. Собеседник представляется службой безопасности «Привата» или другого банка и просит сообщить, не осуществляли ли вы недавно платежа своей картой. В зависимости от вашего ответа продолжение разговора может быть разным. Если скажете «да», вам ответят, что платеж вызвал сомнение. Если скажете «нет», сообщат, что платеж осуществлен.

После это требуют для проверки назвать реквизиты карты и секретное слово-пароль. И вот тут надо насторожиться. Дело в том, что ни один банковский сотрудник не имеет права требовать личные доступы к картам, какие-то коды, ключи, кодовые слова, какие-то пароли или телефон, на который это все завязано.

Но если клиент сообщит требуемое, то почти наверняка останется без денег, поскольку этими данными воспользуются мошенники.

Другой вариант «развода»: вам сообщают, что в связи с национализацией банка у вас поменялись реквизиты и сообщат новые вроде как для оплаты вашего кредита. На самом деле это будет счет аферистов. «При изменении реквизитов банк обязан уведомить письменно или лично человека во время встречи с банковским сотрудником – и это в кредитном договоре обязательно указано», – предупреждает адвокат Марина Коломайко.

Но как мошенники узнают, что вы оплачиваете кредит? Да очень просто: в Сети уже начали продавать базы клиентов «Приватбанка», хотя доступ к ним в самом банке имеют единицы. «Это специалисты подразделения ІТ, которые обслуживают базы. В такой же степени доступ могут иметь и представители службы безопасности», – говорит эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

В «Привате» уверяют: утечки данных быть не могло, все защищено. Это может произойти, если только сами работники банка не начали похищать эту информацию. А на каждого клиента у них есть досье – не только паспортные данные и идентификационный код. «В базе данных имеется кредитная линия, имущество человека. Он обязательно указывает свое имущество, где и когда оно приобреталось, какое имущество находится под залогом, сколько выплачено из тела кредита», – поясняет Марина Коломайко.

Теперь же эта информация может попасть в руки преступников. Им останется только выбирать, кого ограбить в подъезде, чью квартиру обчистить, у кого угнать машину, а у кого похитить родственника с целью шантажа.

Но если привлечь к ответственности человека, совершившего преступление, еще есть шанс, то найти людей, которые продали ваши данные, практически невозможно. Так что старайтесь не вести телефонные разговоры о ваших банковских делах. Это касается не только «Привата». Пострадать могут клиенты и других банков.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка, в 2017 году продолжится политика НБУ относительно закрытия финансовых учреждений. Если банки не будут показывать позитивной динамики в доступности капитала, то их признают банкротами. Пока что предупреждение получили десять банков из двадцатки самых больших активов. Какие конкретно, не указано. Зато во второй десятке банков оказались «Мегабанк», «Марфин банк», «Универсал», «Диамантбанк», «ВиЕс Банк», «Банк Восток», «БИС», «Таскомбанк», «Правекс-банк», «Международный инвестиционный банк».

Не исключено, скоро и их базы клиентов окажутся в свободном доступе. И это еще больше развяжет мошенникам руки.

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