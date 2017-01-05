05.01.2017

Девальвация гривны

Украинскую национальную валюту снова лихорадит: не успел завершиться предыдущий год, как уже были превышены запланированные в бюджете показатели среднегодового курса гривны к доллару. В новом году проблемы гривны не закончатся, полагают украинские эксперты, подборку мнений которых подготовила «Рабочая газета».

РУСЛАН Бортник, директор Украинского института анализа и менедж­мента политики:

– Я уверен, что в следующем году украинскому правительству не удастся удержать инфляцию в запланированных показателях. Если правительству до конца следующего года удастся удержать курс гривны в параметрах 40 гривен за доллар, то можно сказать, что ситуацию удержали под контролем. Хотя я думаю, что ситуация может быть и намного хуже.

Всеволод Степанюк, экономист:

– Не стоит забывать, что в бюджет заложен среднегодовой курс 27,5 гривен за доллар. Но курс уже сейчас фактически достиг 30 гривен за доллар. Довольно высока также вероятность того, что от поддержки Украины откажутся США и Европа, тогда курс также будет продолжать стремительно падать. Конечно, есть объективные причины для падения гривны, но то, что было перед новым годом, больше похоже на спекуляцию, которая вызвана национализацией «Приватбанка». Ожидания вливаний эмиссионных денег в «Приватбанк» породили такой виток спекуляции. Дальнейший курс гривны во многом зависит от того, каким образом будет докапитализироваться «Приватбанк». Если за счет эмиссионных средств, гривна будет достаточно быстрыми темпами дешеветь. Если будут найдены какие-то другие средства, то, возможно, гривна и стабилизируется.

Виктор Суслов, экс-министр экономики:

– В долгосрочной перспективе гривна должна была падать, поскольку падает украинский экспорт, имеется большое негативное сальдо платежного баланса, а страна нуждается в валюте, чтобы обслуживать огромные объемы внешних долгов. Что касается текущего падения, то главный фактор – исчисляемая десятками миллиардов гривен денежная эмиссия, которую провело правительство и НБУ для восстановления платежеспособности национализированного «Приватбанка». Произошел выброс большой гривневой массы черев «Приватбанк», где продолжается отток вкладов и депозитов. Соответственно возник гривневый спрос на валюту.

Продолжительность этого процесса зависит от того, сколько НБУ выбросит эмиссионных, необеспеченных денег. НБУ объявил, что дефицит средств «Приватбанка» составляет 148 миллиардов гривен. Если дальше активно будет продолжаться эмиссия, то, конечно, темпы падения гривны могут сохраниться высокими. Уже сейчас понятно, что среднегодовой курс в 27,2 гривны за доллар, который закладывался в расчеты по бюджету, не будет выдержан. По наличной валюте он уже около 28 гривен, а год еще только начинается.

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера:

– Происходящее с курсом накануне праздников и продолжающееся сейчас я бы связывал отчасти с тем, что нервничают рыночные игроки, не понимающие, будет ли продолжено сотрудничество с МВФ. Вторая причина – возможный всплеск спроса на валюту из-за национализации «Приватбанка» и массового закрытия депозитных счетов, из-за чего население снимало деньги со счетов и конвертировало их в валюту. Кроме того, экспортеры не заводили свою выручку в Украину и ждали продолжения возможной девальвации, поэтому уменьшилось предложение валюты. Еще одна причина: иностранцы после послабления возможности валютного регулирования предпочли покупать валюту сейчас, аккумулировать ее и давать себе возможность выводить валюту из страны.

И давайте не забывать, что электронные декларации показали: украинский политический класс сам не особенно верит в гривну и держит свои сбережения в долларах, а часто еще и не в банках. Это пример со стороны тех, от кого зависит экономическая политика, в которую они сами не верят.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра:

– В прошлом году гривну от катастрофического обвала спасли не кредиты МВФ, а переводы украинских гастарбайтеров из-за границы домой. В 2016 году «заробітчане» перечислили в Украину порядка семи миллиардов долларов. И эти семь миллиардов обеспечили валютную стабильность. Если в 2017 году поток поступлений от гастарбайтеров будет на таком же уровне, то есть вероятность того, что и в 2017 году девальвация гривны не будет превышать 20 процентов. Правда, введенные властями Украины ограничения на денежные переводы, например, из России, в итоге могут привести к недополучению валюты и проседанию курса гривны.