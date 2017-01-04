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04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г. Хит-парад прогнозов Информационное агентство Bloomberg считается одним из самых авторитетных и не позволяет себе неуважительного отношения к информации. Год назад это агентство составило перечень самых пессимистичных прогнозов на 2016 год, описав сценарии возможного развития событий. ТЕПЕРЬ у нас есть возможность проверить, насколько достоверными оказались эти предсказания.

Первое место в списке худших сценариев занимает прогноз роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель. Тут мы можем констатировать, что Bloomberg попал пальцем в небо. Сразу заметим, что это одна из немногих ошибок, иначе дальнейший материал лишался бы всякого смысла. Прогноз строился на возможных причинах, среди которых ИГИЛ, способный разрушить инфраструктуру нефтедобывающих государств Ближнего Востока. Но у террористов оказались другие проблемы.

На втором месте в списке страхов – выход Великобритании из ЕС. Тут Bloomberg, что называется, попало в яблочко. Согласитесь, год назад об этом мало кто даже задумывался. Удивляет, что Brexit расписан во всех подробностях. Стремясь положить конец неопределенности относительно будущего страны в составе ЕС, премьер-министр Дэвид Кэмерон инициирует проведение референдума в мае. Тем временем мэр Лондона Борис Джонсон, член консервативной партии, бросает вызов Кэмерону и становится во главе кампании по выходу из ЕС. Используя популистские методы – критику политического истеблишмента и опасение наплыва новой волны беженцев, он выбивается в лидеры. Кэмерон уходит в отставку. Крупные банки и хедж-фонды, желая сохранить выгоды от пребывания в зоне свободной торговли, переводят свои операции за границу. За ними вскоре следуют и производители. В экономике начинается длительная рецессия на опасениях инвесторов, выжидающих, что же будет с экономикой страны. Фунт обрушивается.

Далее опять в молоко – хакеры с их атаками на банки. Совместными усилиями российские и иранские хакеры устраивают серию атак на американский финансовый сектор в отместку за санкции. Хакеры успешно взламывают торговые площадки и биржи. Уверенность в финансовой системе подорвана. ФРС вынуждена отказаться от планов повышения базовой процентной ставки. Доллар падает. «Зеленый» еще держится, а хакеры, если и атаковали банки, то российские. Правда, происки хакеров наблюдались на другом поприще – политическом.

Четвертый сценарий – Евросоюз и страхи перед иммигрантами. Серия тер­актов, подобных парижскому, во многих городах ЕС – Лондоне, Берлине, Мюнхене, Риме – на фоне переполненности Европы беженцами провоцируют глобальный политический кризис во всех 28 странах – членах ЕС. Подтвердилось частично…

Канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена уйти в отставку, поскольку ее толерантная политика мультикультурализма и добродушное отношение к беженцам пошли вразрез с позицией большинства немцев. Формально промах, но падение популярности Меркель налицо.

Во Франции растет популярность лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен – французы устали от иммигрантов и поддерживают ее обещания закрыть границы и навести порядок в экономике. Ле Пен как никогда близка к президентскому креслу. Так оно и есть!

По прогнозу Bloomberg, Путин закрепляет новый плацдарм на Ближнем Востоке и расширяет влияние РФ за пределы постсоветского пространства. Подтвердилось полностью.

Россия становится крупнейшим торговым партнером ЕС, оставив украинский кризис в прошлом. Не сбылось!

Еще одно точное попадание: импичмент бразильскому президенту Дилме Руссеф приведет к всплеску негатива, протесты оборачиваются жесткими столкновениями. Не лучше обстоят дела и в Венесуэле – президент Николас Мадуро для наведения порядка в погруженной в экономическую депрессию стране использует армию. Общий для всего региона экономический спад помешает реализовать предвыборные обещания новоизбранному президенту Аргентины Маурисио Макри.

Пессимистичный сценарий для Китая. Его экономика вступила в фазу кризиса. Американский президент решает нарастить военное присутствие в Южно-Китайском море и оказать политическую и военную помощь новому антипекинскому правительству Тайваня. Акции американских и китайский компаний оборонного сектора стремительно растут. Не все, но верно.

И наконец, самое главное, чего год назад никто наверняка не утверждал: Трамп – президент США. По прогнозу Bloomberg, Трамп в 2016 году побеждает в президентской гонке и становится новым лидером США. Обещает выполнить свои предвыборные обещания – обновить налоговое законодательство, усилить повсюду американское военное присутствие и наконец ужесточить иммиграционную политику, особенно в отношении мусульман и мексиканцев.

Теперь будем ожидать прогнозов на 2017 год.

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