04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г.

Инициатива

Дальнейшее развитие высокотехнологического машиностроения, которое является для Харькова ведущим видом экономической деятельности, требует притока большего капитала. А его можно привлечь в регион, если государство введет налоговые льготы для инвесторов. Так считают предприниматели и ученые региона.

Курс на инновационное обновление

ВОПРОСЫ перехода промышленности Слобожанщины на инновационную модель деятельности обсудили члены совета Северовосточного научного центра НАН и МОН Украины вместе с экспертной группой недавно созданного Национального комитета по промышленному развитию. Участники встречи были единодушны в том, что инновационное обновление промышленно-хозяйственного комплекса региона и страны в целом является магистральным направлением повышения конкурентоспособности национальной экономики, особенно в условиях ее интеграции в мировое экономическое пространство.

По их мнению, весомым основанием для реализации амбициозных задач перевода промы­шленности региона на инновационные рельсы хозяйствования становится активизация сотрудничества и налаживания партнерских отношений промышленных предприятий с научно-техническими организациями и высшими учебными заведениями. Однако еще недостаточная связь науки с производством приводит к тому, что многие отечественные предприятия отдают предпочтение зарубежным технологиям и оборудованию, исполнителям научно-технических услуг. Требует системного решения вопрос кадрового обеспечения реального сектора экономики, испытыва­ющего острую нехватку высококвалифицированных специалистов. Для продвижения на пути инновационного развития в стране нужна система действенных экономических стимулов (налоговых, кредитных, страховых) по созданию и коммерциализации объектов права промышленной собственности.

Харьков снова хочет в зону

В ХОДЕ встречи ее участники дали конкретные предложения по усилению вклада образования и науки в инновационное обновление индустрии, а также выработали рекомендации совещательно-консультативному правительственному органу по первоочередным шагам его де­ятельности. Предприниматели и ученые Слобожанщины призвали Национальный комитет по промышленному развитию совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины инициировать введение стимулирующих мер в части налоговых преференций для промышленных предприятий, занимающихся инновационной деятельностью.

В частности, целесообразно обратиться в Верховную Раду Украины с предложением возобновить действие Закона Украины «О специальном режиме инвестиционной деятельности на территории Харькова». Он усилил бы государственную поддержку развития промышленного комплекса Слобожанщины, наполнил бы действенным механизмом реализацию Закона Украины «Об индустриальных парках», коих немало в нашем крае.

Сделано во времена СРИДа

ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ рекомендации мы попросили участника совместного заседания предпринимателей и ученых – генерального директора завода «Южкабель», депутата Харьковского горсовета Владимира Золотарева.

– Специальный режим инвестиционной деятельности действовал в Харькове с 2000 по 2005 год, отметил Владимир Михайлович. – Он предусматривал налоговые льготы предприятиям города, которые создавали новые производства или расширяли существующие мощности. Пользуясь тогда налоговыми льготами, наш коллектив привлек иностранные инвестиции для строительства новых цехов. Запустили там выпуск продукции, которая не производилась в Украине, в частности стали изготавливать cамонесущий изолированный провод, а также широкий ассортимент кабелей для волоконно-оптической связи. Считаю, что при нынешней финансовой скудности отечественного товаропроизводителя государство должно создать условия для привлечения им капитала со стороны. Вложения придут в Украину, если создадим благоприятный инвестиционный климат.

Новое – это забытое старое…

НАПОМНИМ, что специальные зоны с налоговыми льготами появились в Украине в начале 2000-х годов, когда на развитие экономики не хватало средств, и страна пыталась покрыть их дефицит за счет привлечения инвесторов. Тогда свободные экономические зоны (СЭЗ), территории приоритетного развития (ТПР) возникали во всех регионах страны. Больше всего их было в Донбассе. В некоторых областях предоставленные льготы использовались для отмывания денег и коррупционных схем. Из-за этих злоупотреблений в казну поступало сборов как кот наплакал. Кроме того, против платежных послаблений бизнесу выступал МВФ. В 2005 году специальный режим налогообложения был отменен.

В последующие периоды предпринимались попытки снова применить специальные зоны с налоговыми льготами. Так, в 2009 году группа нардепов-слобожан зарегистрировала в парламенте законопроект о развитии высокотехнологического машиностроения в Харькове за счет уменьшения заводами платежей в казну, в частности при закупке импортного оборудования и зарубежных технологий. Однако этот документ даже не дошел до рассмотрения в сессионном зале Верховной Рады.



Харьков.