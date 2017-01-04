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04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г. Налоговая ловушка С 1 января 2017 года вступают в силу поправки к Налоговому кодексу Украины, согласно которым вводится транспортный налог, новый акцизный сбор на автобусы и грузовой транспорт, акциз на электродвигатели, а также возобновлен акцизный сбор на переоборудованные автомобили.

РЕШЕНИЯ были предложены Кабинетом министров Владимира Гройсмана в рамках проведения так называемой налоговой реформы и приняты Верховной Радой. Теперь владельцы автомобилей не старше пяти лет и с объемом бензинового или дизельного двигателя более трех тысяч кубических сантиметров (см3) будут обязаны платить годовой налог в размере 25 тысяч гривен. Согласно изначальному проекту закона, в разряд налогооблагаемых подпадали автомобили с объемом дизельного двигателя от 2,5 тысячи см3, но в связи с общественным резонансом объем двигателя, подпадающий под налог, был увеличен.

С 1 января вводится новый акциз на автобусы и грузовые автомобили. На новые автобусы акциз установлен в размере 0,003 евро за 1 см3 двигателя, на подержанные – в размере 0,007 евро за 1 см3. Причем на автобусы, которые эксплуатировались более восьми лет, ставка налога повышается в 20 раз.

На новые грузовики, в зависимости от тоннажа, ставка акциза устанавливается на уровне от 0,01 евро до 0,016 евро за 1 см3. На автомобили, использованные не более пяти лет, ставка акциза возрастает в два раза, а на использованные более восьми лет – в 20 раз.

Вновь будет взиматься акциз на переоборудованные легковые автомобили, которые были ввезены как коммерческие, то есть без уплаты акциза. В качестве компенсации роста налогов правительство отменило сбор за первую регистрацию автомобиля, который в зависимости от объема двигателя составлял от 3,82 до 69,99 гривны за 100 см3.

Также Верховная Рада проголосовала за закон о вводе временных спецпошлин на импорт автомобилей, согласно которому дополнительный импортный сбор на транспортные средства составит пять процентов и будет уплачиваться на протяжении года. Однако данный закон вступит в силу только после согласования с Еврокомиссией.

Напомним, в апреле 2014 года правительство приняло закон об отмене экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств и обложения акцизным налогом операций по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль.

На сегодняшний день в Украине действует ввозная пошлина на легковые автомобили в размере 10 процентов.

Также подпадут под налогообложение электромобили. Ставка акциза за один электродвигатель составит 109 евро. Кроме того, в зависимости от объема двигателя и срока эксплуатации увеличится акцизный сбор на легковые автомобили.

Впрочем, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает механизм компенсации части затрат на приобретение автомобилей с электрическим двигателем.

По словам министра Владимира Омеляна, Мининфраструктуры намерено к 2020 году повысить долю электрокаров в общем объеме автопродаж до 15 процентов. Для этого предлагается отменить НДС и акцизный сбор на электромобили, а также сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации экологически чистых авто. Все это, по оценкам министерства, позволит уменьшить стоимость электрических автомобилей в Украине на 21,6 процента.

Кроме того, покупку авто с нулевыми выбросами планируют стимулировать доплатой. Если так произойдет, украинцы смогут компенсировать часть затрат на приобретение работающего на электричестве автомобиля.

Однако суммы возможных компенсаций, а также сроки введения такого механизма министр не уточнил.

По материалам информизданий.

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