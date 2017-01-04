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04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г. Черствые новости нового года На календаре другие даты, а на телеэкранах и газетных полосах все те же новости, как в любом декабре – январе любого из последних трех–четырех лет…

И трех часов не прошло после прихода Нового года на берега Босфора, как в одном из самых престижных ночных клубов Стамбула начали греметь автоматные очереди. В результате той «лихой» атаки были убиты 39 посетителей клуба, 24 из них – иностранные граждане.

Среди свидетельниц теракта в ночном клубе оказалась гражданка Украины Наталья Вольнова. Женщина заранее планировала провести праздник в известном клубе Reina вместе с коллегами – сотрудниками турецкой нефтяной компании. Ради вечеринки она специально приехала из Украины. Рассказывая подробности немецкой газете Bild, она призналась, что когда в разгар праздника раздались звуки выстрелов, ей вместе с гостями ночного клуба пришлось броситься на пол. «Мы все спрятались под столами, и вдруг я увидела его (террориста. – Ред.) со спины. У него был большой автомат», – рассказала Вольнова. Поистине, у страха глаза велики. В теракте погиб один из коллег Вольновой, собственное спасение она считает чудом. Женщина благодарит одного из турецких полицейских, который помог ей выбраться из клуба.

Сообщения СМИ о том, что на преступнике был костюм Санта-Клауса, Вольнова опровергает. «Человек, которого я видела в клубе, был полностью одет в черное», – заявила она. Хотя обычно в таких акциях всегда участвуют несколько террористов, а все жертвы списываются на одного. Правда, на этот раз случай не типичный. Никто из нападавших не убит на месте. Поэтому по сей день ищут какого-то то ли узбека, то ли киргиза.

НЕ пришлось долго ждать признания организаторов кровавой расправы над ни в чем не повинными людьми. Ответственность за теракт в Стамбуле на себя взяли в ИГИЛ, где подчеркнули, что атака была направлена против христиан. «В продолжение благословенных операций(!), которые «Исламское государство» проводит против защитника креста, Турции, героический солдат халифата ударил по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой праздник», – говорится в заявлении ИГИЛ, распространенном «информагентством» боевиков «Амак» (Amaq).

В настоящее время турецкая полиция занимается поиском убийцы, расстрелявшего десятки человек в ночном клубе. О том, что теракт в Турции готовил гражданин Узбекистана или Киргизии, рассказали последователи ИГИЛ, которых полиция задержала в разных регионах Турции в ходе спецоперации 28-31 декабря еще до атаки в клубе.



НА следующий день состоялась атака смертника в Ираке, где в понедельник в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на многолюдной площади террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. В результате, как сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на представителя полиции, погибли не менее 35 человек, еще 60 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Примечательно, что взрыв произошел в день, когда в столицу Ирака прибыл с визитом президент Франции Франсуа Олланд, заявлявший о необходимости бороться с ИГИЛ и мировым терроризмом. Ответственность за случившееся взяла на себя как раз эта террористическая группировка.



НАСТОЯЩАЯ новогодняя вакханалия наблюдалась в Берлине. Очевидцы выложили в социальных сетях десятки видео, на которых заснято варварское поведение мигрантов с Ближнего Востока во время новогодней ночи в столице Германии. На кадрах роликов видно, как огромная толпа беснующихся мужчин стреляет в воздух из пистолетов. Многие из них в диком экстазе запускают фейерверки прямо на улицах одного из районов города. Красочные шапки опасных снарядов разрываются прямо под окнами жилых домов. Все происходящее сопровождается не только звуками выстрелов и взрывов фейерверков, но и криками обезумевшей толпы мигрантов.

И все это при том, что масштаб задержаний мигрантов с Ближнего Востока и Африки, произведенных немецкой полицией во время новогодней ночи в Кельне и других городов Германии, превзошел все рекордные показатели. Как сообщает Life, речь идет не о «нескольких сотнях» – полиция окружила и затем выдворила с площади у вокзала, переходящей в площадь у Кельнского собора, около 1000 мужчин североафриканской наружности, а также задержала поезд, на котором в город ехала толпа из 300 выходцев из тех же стран.

Полицейские облавы прошли в соседних городах – Дортмунде, Хагене и Франкфурте-на-Майне, а также в других федеральных землях (аналогах наших областей) страны.

Напомним, год назад события на площади перед древним Кельнским собором (один из символов Германии), где тысячная толпа выходцев из Северной Африки подвергла групповому сексуальному насилию праздновавших наступление Нового года немок, всколыхнули всю страну и привели даже к формированию в этом и других городах импровизированных «групп самообороны» от мигрантов.

Однако позднее пришла информация, что даже при таких мерах безопасности было совершено около десятка изнасилований.



ДОСТАТОЧНО «весело» было и во Франции, где в новогоднюю ночь сожгли почти 1000 автомобилей. Как сообщила в понедельник газета Parisien со ссылкой на представителя МВД Пьера-Анри Бранде, в эту новогоднюю ночь «945 автомобилей были сожжены или повреждены» в результате поджога, что свидетельствует об увеличении числа сожженных транспортных средств на 17,5 процента по сравнению с прошлым годом (804 сожженных или поврежденных автомобиля).

Представители партии «Национальный фронт» подвергли критике нового премьер-министра Брюно Ле Ру за «крайне расплывчатый» отчет. Они заявили, что отчет дает неполную картину, поскольку в нем не учитывается, что в результате поджога могут быть повреждены и другие находящиеся рядом автомобили.



ПО сравнению со всем этим полуголые девушки, мордобой на каждом углу и завалы из пьяных тел на улицах городов Британии – просто идиллические картинки встречи Нового года…

А Украина с ее бандеровскими факельными маршами неонацистов остается тихой европейской провинцией.

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