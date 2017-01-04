04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г.

УКРАИНА

• В 2017 году ориентировочный курс доллара достигнет 30 гривен. Об этом в эфире телеканала NewsOne сказал экономист Александр Охрименко. Из-за ошибок главы Нацбанка Гонтаревой украинцы имеют нестабильтный курс валют, заметил он.

• В Украине будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО. Этим займется госпредприятие «Укроборонсервис» совместно с американской корпорацией Aeroscraft в Украине, сообщает «Цензор.нет». Соответствующие договоренности закреплены в подписаном меморандуме о сотрудничестве между двумя компаниям.

• Во Львовской области сгорел музей «Криївка підпільної типографії УПА», говорится на официальной странице музея в Facebook. Работники музея, который находится в Басовке, не сомневаются в том, что это поджег, пишет MIGnews.com.ua.

• Упрощены правила пользования жилыми помещениями. По решению правительства Украины, отныне владельцам жилья не нужно получать разрешительные документы на переоборудование и перепланировку, если эти работы не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования. Об этом информирует пресс-службы вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

• В ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 16,7 процента (на 2290,1 млн гривен) до 16021,9 млн гривен по сравнению с октябрем. Об этом сообщает Государственная служба статистики. Наибольшая задолженность зафиксирована в Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве.

• Объем частных денежных переводов в Украину в третьем квартале 2016-го составил 1,438 млрд долларов, что на 127 млн долларов больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, наибольший объем средств поступил из России (24,7 процента), США (13,4 процента), Германии (6,6 процента).

ЗА РУБЕЖОМ

• Уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь из-за множества фейерверков, согласно обнародованным данным, превысил нормы, передает Би-би-си. В частности, в Мюнхене допустимый предел был превышен в 27 раз по сравнению с теми показателями, что рекомендует ЕС. Организации по защите окружающей среды требуют от властей ввести запрет на использование фейерверков частными лицами.

• Второй взрыв произошел на магистральном газопроводе в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку (Азербайджан). Как передает местное агентство АПА, возникший пожар ликвидирован силами Государственной противопожарной службы МЧС. Среди возможных причин аварии называют низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода.

• В Китае все больше растут показатели потребления импортных товаров. В 2016-м, пишет ukr-china communication, на Поднебесную приходилось 54 процента мирового спроса на алюминий, 46 процентов цинка. Большой спрос Пекин предъявляет на продукты питания: страна потребляет 30 процентов мирового производства риса и 17 процентов пшеницы.

• Воздушная полиция НАТО продолжает выполнять свою миссию в небе Балтии, сообщает агентство BNS. Теперь с авиационной базы в Шяуляе будут взлетать четыре истребителя F-16 ВВС Нидерландов. Они заменят французских военнослужащих, осуществлявших несколько месяцев данную миссию. Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран НАТО.

• Неполадки в работе компьютерной системы таможенно-пограничной службы США стали причиной гигантских очередей в аэропортах на всей территории Соединенных Штатов. Ситуация осложнилась большим потоком пассажиров, которые возвращаются домой после рождественских каникул. Сбой продолжался несколько часов, после чего американское ведомство сообщило, что причины ЧП устранены и все аэропорты страны работают в штатном режиме.

• В Японии при падении автомобиля с пятиэтажной парковки торгового центра погибли три человека. Как сообщает интернет-ресурс Kyodo, водитель автомобиля, в котором находились пять человек, допустил ошибку во время парковки и пробил ограждение. В результате машина упала на тротуар с высоты 13 метров.