04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г.

Скандал

Так заявляют рабочие Одесского припортового завода (ОПЗ), возмущенные тем, что Кабмин в конце прошлого года остановил это важное государственное предприятие, решив найти для него арендатора.

Простаивающий завод с долгами не рассчитается

– ОЧЕНЬ неприятный новогодний «подарок» сделал коллективу ОПЗ Кабинет министров, – говорит слесарь Николай Якименко. – Странно, что завод остановили якобы для того, чтобы обеспечить погашение накопившегося у него долга перед НАК «Нафтогаз Украины». А как же остановившееся предприятие может рассчитываться с долгами?

Согласно распоряжению Кабмина, принятому на заседании 28 декабря, решено реструктуризировать на два года долг в размере 1,5 миллиарда гривен, который накопился у предприятия за потребленный газ. Выплата долга будет производиться равными частями без начисления процентов. А Фонду государственного имущества поставлена задача в течение трех месяцев передать предприятие в аренду. Арендную плату предлагается установить в размере 70 миллионов гривен в месяц (без НДС).

Рабочие ОПЗ говорят, что в середине декабря они направили премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором заявили, что стремясь приватизировать ОПЗ подешевке, коррупционеры загнали предприятие в долги, которые не только отпугивают порядочных инвесторов, но и могут остановить производство. И вот самые худшие ожидания людей начали осуществляться. Уже 5000 работников завода получили статус временных безработных.

Рабочие считают, что не случайно был снят с работы заместитель генерального прокурора Украины и по совместительству глава Одесской областной прокуратуры Давид Сакварелидзе, обвинивший правительство в навязывании ОПЗ ненужных кредитов. По словам прокурора, в ходе расследования по факту злоупотреблений на ОПЗ выяснилось, что в декабре 2014 года Кабинет министров Украины обязал предприятие получить кредит на сумму пять миллиардов гривен в Государственном сберегательном банке. Эта сумма должна была пойти на закупку газа у «Нафтогаза» по полной предоплате. «Из допросов должностных лиц публичного акционерного общества выяснилось, – говорил Давид Сакварелидзе, – что предприятие на тот момент имело средства для покупки природного газа в объемах, необходимых для ведения хозяйственной деятельности, и не нуждалось в займе. Несмотря на это завод оплатил еще и проценты по ненужному кредиту в сумме около 700 миллионов гривен, которые целесообразно было бы направить на развитие предприятия».

Уже есть желающие взять завод в аренду

МОИ собеседники подчеркивают, что давно уже правительству следовало разобраться с теми, кто потворствовал компании Фирташа Ostchem Holding Limited, поставлявшей в течении 2013 года газ на ОПЗ по цене 430 долларов за 1000 кубометров, закупая его у Газпрома по 265 долларов за 1000 кубометров. И сегодня только Дмитрию Фирташу завод должен более 250 миллионов долларов. Следует разобраться и с другими фирмами-присосками, наживавшимися на перепродаже продукции ОПЗ.

В конце прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование по подозрению топ-менеджеров «Нафтогаза» и ОПЗ в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины. Напомним, что досудебное расследование по данному факту было начато в декабре 2015 года. Первый заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома и первый заместитель главы правления ОАО «Одесский припортовый завод» Николай Щуриков подозреваются в растрате средств ОПЗ в период с мая по декабрь 2015 года. По версии следствия, подозреваемые организовали схему по выводу средств путем закупки по завышенным ценам природного газа для нужд завода, чем нанесли государству ущерб, превысивший 205 миллионов гривен.

– Если бы заводу был возмещен весь ущерб, нанесенный коррупционерами, – отмечал Николай Якименко, – то предприятие не пришлось бы останавливать.

…Одной из первых заявила о желании взять ОПЗ в аренду компания DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского. При этом там ссылаются на успешный опыт управления черкасским «Азотом», который принадлежал компании несколько лет назад. Интересно отметить, что ранее компания Ярославского отказалась от участия в декабрьских торгах по приватизации ОПЗ, сославшись на неполную информацию Фонда госимущества о финансовом состоянии предприятия.



Одесская область.