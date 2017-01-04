04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г.

Политдозор

По Фрейду

ПЕРЕД новым годом к нам приехал дядя Маккейн со товарищи. Петр Алексеевич растрогался и наградил его орденом Свободы «за персональный вклад в укрепление отношений Украины и США».

Второй сенатор – Линдси Грэм – получил орден Ярослава Мудрого. «Два больших друга Украины. Всегда приятно их видеть», – написал пресс-секретарь Порошенко Цеголко.

«Они прервали рождественские каникулы и специально прилетели в Киев, чтобы получить заслуженные награды лично из рук украинского президента», – говорится в сообщениях киевских СМИ. Как это трогательно!

До этого сенаторы посетили Прибалтику. Командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас наградил американского сенатора Джона Маккейна орденом «За военные заслуги». Надо понимать, за военные заслуги во Вьетнаме, где Маккейн был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967-м, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет. С тех пора люто ненавидит страну, где эта ракета была произведена. Он считает, что это была российская ракета. И неведомо ему, что ракета могла быть произведена и в УССР.

Потом Порошенко повез сенаторов на экскурсию в Широкино и Мариуполь. Там Маккейн держал речь: «Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости».

После такой речи Петр Алексеевич вручил сенаторам украинское наградное оружие – автоматы. Был снят специальный видеоролик с такой речью Порошенко: «Мы демонстрируем, что и Украина умеет производить блестящее оружие мирового уровня, и я хочу от имени украинского народа поблагодарить надежного друга Украины, сенатора Маккейна, который выступает инициатором санкций против РФ и мощным лоббистом, защитником украинских интересов в сенате США».

Вообще-то Маккейн бывший летчик, и было бы логично наградить его истребителем. Но истребители мирового уровня на Украине не производят, да и у Маккейна после Вьетнама явная аллергия на самолеты.

Там же, во время экскурсии, Петр Алексеевич оговорился точно по Фрейду. Он сказал следующее: «Украинская оккупация временна». Слово – не воробей. Ролик с этими словами немедленно попал в «Ютуб».

Кстати, на завтрак к американскому послу Порошенко не пригласили. А вот Саакашвили с Маккейном там завтракали. Интересный намек, не правда ли…

Заклинило

НА САЙТЕ «Новое время» в авторской колонке отметился Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, он же бывший председатель части Луганской областной государственной администрации, он же волонтер, он же организатор знаменитого сайта «Миротворец», он же человек с несколькими биографиями, в каждой из которых много черных дыр.

Тука написал много чего, но смысл таков – к середине 2018 года Украине удастся вернуть оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

«Очень надеюсь и хочу верить в то, что у нас, наконец, наступит мир; что мы вернем и Донбасс, и Крым», – написал Тука. И тут же выписал рецепт этой несомненной «перемоги» – нужно сконцентрироваться на следующих аспектах: борьба с внутренним популизмом, эффективная борьба с коррупцией, ВОЕННОЕ РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА.

Стало быть, Тука уверен, что к 2018 году будет отвоеван не только Донбасс, но и Крым. Интересно, он сам-то верит в то, что говорит. Или это он так борется с популизмом?!

Закон отсекновения

ПЕРЕД новым годом, в пятницу, 30 декабря, закон № 5114 возвращен в парламент с подписью президента Порошенко. Это закон об ограничении доступа на рынок страны иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Согласно документу, издательская продукция, имеющая происхождение или изготовленная ​​на территории государства-агрессора, может быть ввезена на таможенную территорию Украины только при условии наличия соответствующего разрешения.

Разрешения будет выдавать центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в информационной сфере.

Хорошо зная людей из «центрального органа», могу заранее предсказать, что от Украины будет отрезана вся русская литература. Но также хорошо зная специфику всех наших «органов», почти уверен, что печатная продукция любого содержания просто перейдет в разряд контрабанды. Либо разрешения будут выдаваться за определенную мзду.

«Редкая птица долетит до середины Днепра», писал классик. А вот если заплатит, то не только долетит, но и перелетит.