04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г.

Хвала рукам, що пахнуть хлібом

Так називається чергова книга-збірка про хліборобів Запорізького краю, урочиста презентація якої відбулась у концертному залі імені Глінки.

Вони прославляють рідний край

ВІДКРИВАЄТЬСЯ книга поетичними рядками відомої журналістки Валентини Манжури, присвяченими трудівникам полів і ферм:



Щаслива доля і солодка мука…

В схід сонця вийду в поле, за село… –

Скажу: «Земля!» – і кров у скроні стука,

Я твій – сіяч. Це боже ремесло.



Дароване мені на світлу долю

У тебе, теплу, покладу зерно

І ми плекаємо його з тобою,

Щоб колосом рясним воно зросло.



Повністю цю поетичну посвяту її автор і водночас упорядник книги прочитала на початку церемонії героям публікацій, які перебували в залі. У книзі 58 розповідей про людей села – керівників сільськогосподарських підприємств області та трудові колективи, їхню невтомну працю й життя на землі. Читач дізнається також про турботи і проблеми сільських територій, про досвід розв’язання їх небайдужими господарями, завдяки яким живе й розвивається Запорізький край. Скласти повніше уявлення про сьогодення запорізьких аграріїв читачу допоможе багатий ілюстративний матеріал. Розміщені в книзі фотознімки промовисто доповнюють літературний матеріал збірки.

А далі слово беруть іще один автор-упорядник, голова обласної організації Національної спілки журналістів України Наталія Кузьменко та один із героїв книги, директор ТОВ «Петровське» Приморського району Микола Штенгелов. Вони розповідають про людей, які, незважаючи на всі негаразди, творять сьогоднішню історію України, годують народ і вірять у завтрашній день. І таких трудівників неодмінно треба ставити за приклад нашим недолугим політикам.

Ось той же Микола Штенгелов, дідусь якого був першим головою артілі, батько – рільником у колгоспі «Прогрес», а мати – куховаркою на польовому стані. Ще з юних літ хлопчина звик трудитися на рідній землі. А після школи поїхав до Томська, де в політехнічному інституті навчався старший брат. Став студентом і Микола, гарно вчився, захистив кандидатську дисертацію з управління сільським господарством. Свої теоретичні знання втілював на практиці в радгоспах Томської області. Уже 2000 року завітав до рідної Петрівки на ювілей сестри, де й залишився допомагати землякам господарювати на землі. Згодом організував й очолив ТОВ «Петровське», яке стало правонаступником КСП «Прогрес», де трудяться 120 селян. Господарство гідно продовжило і примножило кращі традиції колгоспу. Тут не лише вирощують високі врожаї зернових, а й переробляють їх. Працюють свої млин, олійний цех, фірмове виробництво насіння і хлібобулочних виробів під маркою «Корсак». Успіхи має футбольний клуб «Петрівка» і народний болгарський ансамбль «Червона квітка», школа та дитсадок.

Нелегка праця на благо людей

ПРО свої хліборобські долі розповіли директор з виробництва ТОВ «Валена» Запорізького району, радник голови ОДА з питань АПК Володимир Козиряцький, голова наглядової ради Оріхівського хлібокомбінату, заслужений будівельник України Олександр Керничний, молодий директор ПСП «ДОМ» Чернігівського району Павло Деркач. А от невелику, але працьовиту жіночу хліборобську команду представила голова ТОВ «Барви» Новомиколаївського району, депутат районної ради Тетяна Коцило. У молодості була ланковою, як її мама, після школи закінчила Дніпропетровський сільгоспінститут і стала дипломованим головним бухгалтером. Згодом організувала ТОВ «Барви», в якому спеціалізуються на вирощуванні елітної сірої української породи гусей. Їх у господарстві майже три тисячі. Із задоволенням купують молодняк як у рідному краї, так і в інших регіонах країни. З ініціативи Тетяни Коцило в селі спорудили пам’ятник Тарасу Шевченку, діє музей етнографії, створюють музей українських письменників. Її чоловік Олександр працює головним інженером. Разом і дружним колективом однодумців дбають про розквіт невеличкого степового села.

Трудівників села тепло вітали піснями й музичними творами митці філармонії – заслужена артистка України, художній керівник ансамблю бандуристів Ольга Беженар, скрипаль Володимир Галичанко, співаки – заслужений артист України Володимир Гаркуша та лауреат міжнародних конкурсів Вікторія Шестакова. Вони, як і всі гості урочистого вечора, побажали трудівникам нелегкої професії добра і щастя, нових щедрих здобутків на сільській ниві.



Запоріжжя.