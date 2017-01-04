04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г.

Война и мир

Одной из самых громких украинских новостей уходящего года стал мирный план, обнародованный олигархом Виктором Пинчуком на страницах влиятельного американского издания The Wall Street Journal. Что стоит за этой инициативой и кому она адресована? Ответ на этот вопрос искала «Рабочая газета».

Забыть о европейском выборе

ВЗГЛЯД на происходящее в Донбассе, продемонстрированный влиятельным представителем крупного украинского бизнеса, мало чем отличается от постулатов, озвучиваемых уже почти три года официальной пропагандой: никакой гражданской войны на востоке страны нет; все происходящее там инспирировано Россией, а украинцы демонстрируют готовность сражаться за свободу и демократию.

Правда, при этом Пинчук отмечает, что в Украине опасаются и «новой американской администрации, так как она обещает сменить политику в отношении России», и возможности прихода к власти в Европе лидеров, которые «готовы договариваться с Кремлем».

В конце концов, он признает, что Украина должна быть готова идти «на болезненные компромиссы во имя мира». Впрочем, некоторые из компромиссов, откровенно говоря, выглядят странными. Например, автор предлагает задуматься о «временном отказе от членства в Европейском Союзе как от заявленной цели на ближайшее будущее» и признать, что «в краткосрочной и среднесрочной перспективе Украина не вступит в НАТО». Но ведь о том же, причем достаточно откровенно, давно уже говорит руководство ЕС и НАТО, так что отказ Украины от заявленных внешнеполитических ориентиров следует считать не уступкой кому-либо, а лишь констатацией очевидных вещей.

Сложно назвать компромиссом и другие инициативы Пинчука: исключить Крым из договоренностей по Донбассу и согласиться признать результаты выборов на неподконтрольных территориях до получения контроля над границей. Давайте не забывать, что крымский вопрос и так не фигурирует в ставших для нас обязательной резолюцией Совбеза ООН Минских соглашениях, алгоритм которых к тому же предусматривает сначала проведение выборов, а затем уже решение вопроса с границей.

Успеть заскочить в поезд Трампа

КАК видим, Пинчук, если уж называть вещи своими именами, всего лишь предлагает Украине строго следовать подписанным в Минске соглашениям. Такая позиция не воспринимается и отвергается «партией войны» и частью общества, но вряд ли кого-то может удивить в нашей стране. Так в чем же тогда смысл пинчуковского плана?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо помнить, что Виктор Пинчук входил в число одних из самых крупных спонсоров кампании Хиллари Клинтон, проигравшей Дональду Трампу, который, будучи уже официальным кандидатом в президенты, выступал за нормализацию отношений между США и Россией.

«Пинчук сделал неудачную ставку на демократов, а теперь пытается показать, что он не чужд и республиканцам. В его плане нет ничего нового. Все то же самое Трампу уже предложили люди из его окружения, в том числе Генри Киссинджер, и такой сценарий кажется самым вероятным для администрации Трампа после его инаугурации 20 января. То есть Пинчук пытается сыграть на опережение и показать, что он является и сторонником новой администрации Трампа, и одновременно – надеждой для нынешней власти», – полагает директор фонда «Украинская политика» политолог Кость Бондаренко.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский обращает внимание, что Пинчук, «приложивший немало усилий и денег, чтобы заморочить голову украинцам европейским выбором», спустя месяц после победы Трампа просто «переобулся в воздухе».

«Комментаторы обращают внимание на разумные слова в статье Пинчука и игнорируют те места, где он лжёт, как его каналы, и рассказывает басни в надежде, что впишется в новый трамповский тренд, да и к Путину попытается подлизаться: может, уменьшат пошлины на его трубы... Все равно его статья в ряду прочих событий последних месяцев – хороший симптом», – подчеркивает Погребинский.

Деньги любят тишину

СРЕДИ так называемой национал-патриотической общественности и политикума, представляющего «партию войны», инициатива Пинчука была встречена в штыки, а самого его предлагали «раскулачить» и даже запретить въезд на территорию США. А вот крупный бизнес считает иначе.

«Все понимают, что с войной пора заканчивать и как-то фиксировать отношения с Россией. Потому что при нынешнем положении дел Украина надолго останется мертвой территорией для инвестиций и бизнеса. Пинчук, как человек, имеющий широкие связи на Западе и серьёзную поддержку там, просто озвучил эти настроения и эти предложения. И бизнес, по крайней мере, мой круг общения, подпишется под каждым из них. Думаю, что поддержит эти предложения и общество. Потому что нельзя путать настроения украинского фэйсбука и украинского народа. Большинству украинцев хочется мира и нормальной жизни. И если кто-то из нынешних представителей власти, зарабатывающих на войне, этого не понимает, то, боюсь, ему придется уйти», – прокомментировал ситуацию для интернет-газеты «Страна» представитель крупного украинского бизнеса, пожелавший остаться анонимным.

Станут ли эти настроения тенденцией, которая положит конец кровопролитию на востоке, пока сказать сложно. Но именно олигархи приложили в свое время немало усилий, чтобы в Украине началась война. Возможно, теперь пришло время искупить им свои грехи.