04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г.

Письма обвиняют

«И заставить их накраденное вернуть государству, – пишет в «Рабочую газету» пораженный декларациями о неслыханном богатстве высокопоставленных чиновников и народных депутатов наш многолетний подписчик Александр Васильевич Хропко из города Голая Пристань Херсонской области, – тогда не придется клянчить транши у МВФ и появится возможность рассчитаться со всеми долгами». Такая мысль главенствует в сегодняшней редакционной почте.

«Самочинцям море по коліна»

«ВЕЛЬМИШАНОВНА редакціє нашої улюбленої газети, – обращаются в своем письме в «РГ» Сергей Ярошевский, Василий Ткаченко, Анатолий Жук, Степан Гребенюк, Леонид Мартыненко, Павел Коноваленко (всего 45 подписей) – жители села Байталы Ананьевского района Одесской области, – троє з нас ваші давні передплатники, а шестеро одержують газету з 1 жовтня минулого року. Людям до вподоби те, як ви змальовуєте наше жалюгідне життя, як сміливо викриваєте брехливу політику влади. У своїх розмовах односельці тільки й посилаються на ваші публікації: «А от в «Рабочей газете» написали правильно», «Ви краще почитайте «Рабочую газету», тоді все зрозумієте» тощо.

У нас, як, мабуть, у всіх людей України, ширше розкрились очі на злодійські дії чиновників і нардепів після ознайомлення з їхніми електронними деклараціями. Ми на власній шкурі відчуваємо, як нинішні проамериканські можновладці, дорвавшись до керма, правлять на свій розсуд, вважаючи простих людей бидлом. Приклад такого самочинства показує й наша сільська рада. Куди ми тільки на неї не скаржилися, ніхто не захотів нам допомогти.

У роки перших президентів-руйнівників, коли в Україні почали знищувати сільське господарство, майно нашого колгоспу-мільйонера – млин, олійню, пекарню, склад­ські приміщення, парк автомашин – передали до розпорядження сільської ради. Куди все це поділося, кому належить, невідомо.

Особливо непокоїть утаємничене розтринькування землі. Розпаювавши частину ділянок між колишніми колгоспниками, хитрі депутати залишили 1000 гектарів у резерві. Казали, що цю землю даватимуть тим, хто народиться пізніше, а поки що тимчасово здаватимуть в оренду. Та вже новонароджені своїх дітей мають, а обіцяної землі для ведення присадибного господарства одержати не можуть. Доморощені чиновники повторюють одне і те ж: «Землі нема». А де вона?

Тим часом селом ширяться чутки, що посварилися між собою місцеві керівники, які почали «топити» один одного за численні оборудки. І на поверхню спливають різні афери. Одна стосується існування загадкового банківського рахунку, на який щомісяця сільрада переказує чималу суму «вільних» грошей, не звітуючи ні перед ким про їхнє використання. Друга афера – кілька років тому при сільраді створили комунгосп нібито для надання необхідних послуг населенню. Ця дивовижна структура нікому ніяких послуг не надавала. А гроші з місцевого бюджету на неї виділялися регулярно. Подейкують, що суму витратили чималеньку.

Ми зверталися до керівників Ананьєва – голови райради Валентина Мокряка та голови держадміністрації Дмитра Маковійчука – з проханням провести ревізію фінансової діяльності Байтальської сільради. Однак звідти ні слуху ні духу. Селяни вже кажуть, що викривати оборудки первинних структур владі району невигідно. То, може, візьмуться центральні органи? Просимо шановну редакцію посприяти в наведенні порядку в селі Байтали».

Сприяємо – цю публікацію адресуємо уряду й парламенту.

«Не живем, а трясемся от страха»

НИНА Ивановна Кныш (село Песчаное, Кременчугский район, Полтавская область): «Я пенсіонерка, в минулому вчителька української мови й літератури, відмінник народної освіти, маю понад 40 років стажу. А пенсії мені платять аж 1300 гривень. І таких, як я, в Україні сотні тисяч. Не хочу повторювати принизливе: «Як вижити?» – це звучить скрізь. Та від того не легше, бо влада до нас сліпа й глуха.

А в той час неподалік безкарно топчуть українську землю «декларатори», які злодійством та обманом накопичили мільярди, приватизували сотні підприємств, нагребли під себе тисячі гектарів землі й далі продовжують свою злочинну справу».

ВАЛЕНТИНА Федоровна Николаева (Винница): «Читая вашу газету и слушая дикторов убогого телевидения о «деяниях» нашей власти, решила поделиться с вами некоторыми соображениями. Вот «бедному» президенту Порошенко назначили зарплату в размере 100 тысяч гривен для поддержания штанов. А то от доходов конфетных фабрик он совсем обнищал.

В народе «раскусили» также аферу нардепов, «ошибочно» проголосовавших за повышение своей зарплаты. Да таким образом они намекнули толстосумам, чьи интересы отстаивают, чтобы в конверты вкладывали «гонораров» не менше «ошибочой суммы». Наверняка намек сработал. Кто они, «слуги народа»? Шкуродеры. И мы не народ, а стадо терпеливых баранов. Издевательство над собой воспринимаем как должное и молчим. До каких пор?»

СЕРГЕЙ Николаевич Андриевский (Харьков): «9 ноября с. г. мы с приятелем на автомобиле «Опель-астра» возвращались из Киева домой в Харьков. В 8.50 на посту ГАИ в поселке Песочки нас остановили два человека в черной форме с надписью на спине «Спецпідрозділ». Вооружены автоматами и пистолетами. На наш вопрос о причине остановки последовал ответ: «Есть угроза теракта». Что ж излишняя бдительность не помешает. Мы рассказали, что возили продукты своим сыновьям, первокурсникам столичных вузов, в подтверждение предъявили фото своих чад.

Убедившись, что терактом и не пахнет, люди в черном продолжили «шмон». Один из них, назвавшись Владимиром, подкрепил свои действия словами о том, что он может устроить нам большую неприятность. А чтобы ее избежать, мы должны «отстегнуть» им 500 долларов, и «они нас не видели и не знают». Но поскольку валюты у нас не на­шли, а в гривнах такой суммы тоже не оказалось, чертыхаясь отпустили нас, предупредив, чтобы мы «держали язык за зубами». С досадным впечатлением о нынешних блюстителях правопорядка возвращались мы домой».

ОКСАНА Евлампиевна Кочерга (Киев): «Ой Тарасе, Тарасе, генію нації, гордосте наша. Побували ми недавно в Каневі, на Чернечій горі, де ти спочиваєш вічним сном, багато над чим подумали, і серце кров’ю облилось. Чи міг ти передбачити, на що перетвориться твоя Україна, за яку тебе розпинали? Над людьми знущаються ті, про кого ти писав: «славних прадідів великих правнуки погані». Душать націю податками, тарифами, цінами. Дорвавшись до влади, вигадують убивчі закони, підлаштовують їх під свої апетити.

Навчилися здобувати зиск навіть від твого праху. На виділені радянською владою кошти збудовано музей та прокладено об’їзну дорогу до могили з рожевого граніту. Тоді ж надмогильну плиту прикрасили золотим написом. Де це тепер? Місцеві правителі-лихварі, кажуть, «викорчували» граніт на будівництво своїх палаців. А в занедбаному складі музею валяються численні експонати і разом із твоїми, Тарасе, портретами гниють у воді та вогкості. Спробували жителі Канева тебе захистити, але на них так цикнули, що ті, бідолашні, принишкли. Отак тебе шанують сьогоднішні демократи.

І підспівують їм нехристі прокляті – обклали гору 400 сараями з курми, свинями, ондатрами. Сморід!..»