04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г.

Природа отзывчива на заботу

В стаде водяных буйволов, завезенных недавно в Придунавье из западной Украины, появилось потомство. Малышка Орлица быстро освоилась в этом мире и пьет не только мамино натуральное молоко, но и вместе с ней охотно выходит на выпас.

Рогатые мелиораторы

А ИМЯ малышки происходит от села Орловка Ренийского района Одесщины, принявшего на себя заботы о необычном стаде. Теперь в нем 15 животных. И в скором времени должны появиться еще двое новорожденных. Водяные буйволы появились в южной Европе и в бассейне Дуная более полутора тысяч лет назад, однако в последний период их численность в Дунайском регионе резко сократилась, а в украинских Карпатах их осталось около сотни. «Водяной буйвол, – говорит менеджер одесского «Центра региональных исследований» Олег Дьяков, – живой «трактор», способный транспортировать немалые грузы. Он же – природный мелиоратор. Поедая, к примеру, камыш и другую водную и приводную растительность, водяные буйволы поддерживают в порядке водные протоки, расчищают заиленные участки».

При отсутствии открытой воды водяные буйволы могут сами выкапывать небольшие «озера», а те в свою очередь привлекают дикую птицу, другую полезную живность, то есть эти животные способствуют расширению биологического разнообразия местности. Следует отметить, что молоко черных буйволиц обладает высокой пищевой ценностью. Из него готовят высококачественные кисломолочные продукты и классический сыр моцареллу. Без сомнения, экзотические животные будут способствовать привлечению туристов в украинское Придунавье. Идея восстановить здесь поголовье буйволов принадлежит одесскому Центру региональных исследований. А осуществляется она в рамках проекта Climate Firum East II, финансируемого ЕС, Австрийским агентством по развитию и Австрийским Красным Крестом. Данный проект реализуется в пяти странах бывшего Союза – в Украине, Армении, Грузии, Беларуси, Молдове.

Требуются деликатные доярки

–ВОДЯНЫЕ буйволы привлекли нас тем, – говорит голова Орловского сельсовета Михаил Куванжи, – что они способны стойко переносить последствия изменений климата. Ведь придунайские земледельцы терпят в последние годы немалый ущерб как от больших паводков, так и от жестоких засух. Подтопление и засоление земельных участков и пастбищ ведет к их деградации, распространению болезней среди животных. Поэтому мы и согласились участвовать в проекте, требующем быть в ладу с природой и помогать ей.

С увеличением стада экзотических животных в селе будет расти и число рабочих мест для его обслуживания. Так, вблизи Орловки создается в пойме озера Картал экологический парк, в котором туристы смогут наблюдать за весьма грозными на вид водяными буйволами, достигающими 700 килограммов веса. То есть появляется работа для пастухов, гидов, охранников. «Где-то через полгода, – заявил немецкий эколог и волонтер Мишель Якоби, – появится возможность приступать к изготовлению моцареллы. Но тут требуется определенная деликатность. Буйволицы понимают, что вы забираете молоко себе. И если вы не будете делиться молоком с теленком, то больше к себе не подпустят».

Сегодня в Орловке, где проживают около трех тысяч человек, людям сложно найти работу. И неудивительно, что многие орловчане выезжают на заработки за рубеж. Частично эту проблему будет решать выращенная здесь «энергетическая» двухгектарная плантация вербы, которую намерены расширять. Из вербы решили наладить производство топливных брикетов, пелет. Начинает отрывать людей от «вояжей» за границу и выпас экзотических животных, потянувший за собой развитие зеленого туризма и любительского рыболовства.



Одесская область.