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04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г. Новогодняя история АНТОНИНА после развода жила одна в трехкомнатной квартире. «Ты бы нашла себе мужичка, – советовали ей подруги. – Ты еще молодая, хоть и на пенсии. Да и внешностью Бог тебя не обидел. Зачем век одной коротать? С хорошим мужчиной и старость не страшна!» – «Да где его взять, хорошего-то? – отмахивалась Антонина. – Хороших мужчин, непьющих, некурящих, днем с огнем не сыщешь. А если и найдется такой, то наверняка или бесквартирным окажется, или безработным. Такие захребетники мне ни к чему!»

Однажды в компании друзей Антонину познакомили с львовянином Александром, который после развода, оставив квартиру жене и детям, перебрался в столицу и жил у знакомых. «Смотри, какой симпатичный! – кивнув на Александра, – шептала Тоне подруга. – Высокий, спортивный. Не курит, не пьет. Инженером работает. Правда, бесквартирный, но в случае чего, он у тебя ничего не оттяпает. Квартира-то твоя на сына записана. Возьми Александра к себе, пусть поживет в твоих хоромах. Откорми его, обогрей, приласкай!»

Антонина пригласила Александра в гости на чай и… он у нее и поселился. Помня, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, Антонина принялась откармливать постояльца. Пекла вкуснейшие пироги, жарила сочные отбивные, варила борщи с мясом. Александр на таких харчах быстро отъ­елся, но за здоровьем своим следил, каждый день утром бегал на стадион, дважды в неделю посещал бассейн, по выходным парился в сауне. Антонина к фитнесу была равнодушна. Любила вкусно поесть, часами лежала на диване у телевизора. Даже внешне они были полными противоположностями: она – невысокая, пухленькая, он – высокий, худощавый. Когда они вместе выходили из парадного, соседки, глядя им вслед, говорили: Гусак и Булочка пошли. Одинокие женщины, а их в подъезде жило немало, завидовали Антонине. Говорили: «Толстая, одевается безвкусно, а такого видного мужчину отхватила! Он не курит, не пьет, работает. Интеллигент! А она кто? Бухгалтер какой-то задрипаный!» «Зато у нее квартира трехкомнатная, сын обеспечен, живет отдельно. На квартиру Гусак и клюнул. Больше нечем-то приманить, Тоня-то не красавица».

Но совместная жизнь у Александра и Антонины не заладилась. Не было в их отношениях ни теплоты, ни нежности. Поедят на кухне вместе, потом он идет смотреть футбол, она – сериалы.

В конце декабря Антонина зашла утром в комнату Александра и неожиданно заявила: «Собирай вещички и уходи! Жить без любви – это грех и пошлость. Любви у тебя ко мне нет, как женщина, я тебя не волную. А просто варить борщи и жарить котлеты мне надоело».

Александр молча собрал вещи в дорожную сумку и направился к двери, оставив на комоде ключи. «Неужели так молча и уйдешь, не сказав ничего на прощание? – удивилась Антонина. – Ведь полтора года прожили под одной крышей!» – «Любовь без радости была, разлука будет без печали», – спокойно ответил Александр и вышел на лестничную площадку. Не оборачиваясь, с дорожной сумкой в руке, он шел к автобусной остановке, а Антонина смотрела ему вслед из окна и плакала…

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