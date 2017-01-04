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Главная / ИНТЕРВЬЮ / Бактериофаг – и друг, и враг

04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г. Ваше здоровье «Когда вирусная инфекция осложняется бактериальной, организму приходится задействовать все резервы, чтобы выжить», – говорит врач-инфекционист Зинаида ЛЕБЕДЕНКО. –ЗИНАИДА Андреевна, многие наши читатели не знают, как отличить вирусную инфекцию от бактериальной. «Что опасней для организма – стать жертвой вирусов или бактерий?» – интересуется Георгий Найдюк из Сум.

– И вирусы, и бактерии могут стать злейшими врагами человека, погубить его. Например, патогенные бактерии могут вызвать воспаление среднего уха. Если его не лечить, бактерии могут проникнуть в головной мозг, вызвать менингит, приведя к летальному исходу. Сейчас начался сезон простуд, люди страдают от вирусной инфекции, от бактериальной инфекции, а нередко от вирусно-бактериальной.

– Как заболевшему человеку понять, стал он жертвой вируса или вредной бактерии?

– Главное – вовремя обратиться к врачу, а мы выясним, от какой инфекции вы пострадали. Это можно определить по симптомам болезни, но надежней – при помощи анализа крови. При поражении организма вирусами число лейкоцитов не увеличивается, иногда бывает даже немного ниже нормы. Бактериальные инфекции влекут за собой, как правило, повышение числа лейкоцитов. Часто бывает так: сначала вирусы поражают клетки организма, в борьбе с инфекцией слабеет иммунитет, этим пользуются патогенные бактерии и начинают активно размножаться. Опасней всего не сами эти бактерии, а яды, которые они выделяют.

– Анна Суходольская из Киева просит объяснить, что такое бактериофаги. «Для организма человека они друзья или враги?» – спрашивает она.

– Бактериофаги – это вирусы, которые живут и размножаются в клетках бактерий. Эти вирусы в сотни, а то и в тысячи раз меньше бактерий. Они прикрепляются к оболочке бактерии, потом, разрушив ее оболочку, проникают в бактериальную клетку и начинают там размножаться. В одной инфицированной бактерии образуется от 200 до 1000 вирусов, разрушив бактерию, они ищут новые бактериальные клетки и проникают в них.

– Получается, что вирусы-бактериофаги – друзья человека, если эти вирусы поражают бактерии, вредные для нас?

– Не совсем так. При разрушении бактерии выделяются токсины, которые отравляют наш организм, поэтому деятельность бактериофагов в большинстве случаев вредна для человека. Благодаря бактериофагам многие патогенные бактерии совершенствуются, становясь более выносливыми, жизнестойкими и опасными для человеческого организма. Но все же ученые пытаются использовать бактериофаги, сделать их нашими союзниками в борьбе с бактериальными инфекциями. Например, в Грузии успешно используют бактериофаги при лечении бактериальных инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Бактериофаги успешно применяются при лечении пищевых инфекций, а также при заражении дизентерией. Так что бактериофаги – и наши враги, и наши друзья, все зависит от ситуации.

– Ирина Поляченко из Тетиева Киевской области спрашивает, почему в сезон простуд врачи рекомендуют есть больше лука. Как объяснить способность этого растения поражать вирусы и бактерии?

– Луковица содержит дисульфиды. Если лук мелко порезать, происходит его ферментация, при которой дисульфиды преобразуются в аллицин. Это вещество обладает бактерицидными свойствами, убивая многие патогенные микроорганизмы. Кроме того, аллицин снижает уровень сахара и холестерина в крови, а также повышает способность иммунитета уничтожать раковые клетки. Ведь в луке содержится антиоксидант кверцетин, обладающий антиканцерогенными свойствами. Изоцианаты, которыми богат лук, оказывают противовоспалительное действие. Лук – источник витамина С. Все эти вещества, которых много в луке, помогают организму бороться с инфекцией.

– А вот у нашей читательницы из Вишневого Киевской области (зовут ее Наталья Тимофеевна) с луком сложились непростые отношения. «Соседка посоветовала лечить грибок на ногах и хронический насморк луком, – пишет наша читательница. – Сделала я луковую кашицу, с вечера положила компресс на ноги – помогло, через неделю грибок пропал. А вот с насморком получилась неувязка. Обожгла слизистую оболочку».

– Эфирные масла, содержащиеся в луке, действительно могут обжечь слизистую оболочку носа или желудка. Поэтому лук хорошо есть с хлебом, кашей. При насморке сок лука разбавьте подсолнечным маслом и этой мазью смажьте изнутри ноздри. Вдыхая фитонциды недавно натертого лука, вы убьете патогенные микроорганизмы.

– Александр Фещук из Запорожья пишет, что жена купила по дешевке лук с «маленькими черными» пятнышками, и от этого лука «заболела вся семья». Лук пришлось выбросить.

– Испорченный лук, хранившийся неправильно, покрыт черной плесенью и имеет неприятный запах серы. В таком виде лук токсичен, его надо выбросить. Покупая лук на базаре или в магазине, не стесняйтесь его нюхать: плохой запах продукта – пре­дупреждение для вас.

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