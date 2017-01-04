04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г.

Экобезопасность

Накануне Нового года в Запорожье во дворце культуры металлургов состоялся «круглый стол» на тему «Экологические аспекты сталеплавильного производства», инициаторами которого стали Всеукраинская экологическая лига и ПАО «Запорожсталь».

Эксперты развеяли сомнения

ОБСУЖДАЛИСЬ вопросы реализации проекта «Реконструкция сталеплавильного производства со строительством комплекса по производству горячекатаных рулонов в составе конвертерного отделения, отделения литейно-прокатных модулей и вспомогательных производств на «Запорожстали». В обсуждении приняли участие руководители металлургического комбината, ведущие экологи Украины и международные эксперты – представители компаний «PriMetals Technologies» (Австрия), «SMS Siemag» (Германия), общественной организации Всеукраинская экологическая лига, проектных организаций ГП «УкрНТЦ Энергосталь», ГП «Укр­гипромез», научно-исследовательских институтов, представители запорожских общественных организаций.

«Дальнейшее развитие комбината «Запорожсталь» невозможно без строительства конвертерного цеха, – подчеркнул в приветственном слове генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Рости­слав Шурма. – Новый конвертерный цех обеспечит существенное снижение экологической нагрузки на Запорожье и Запорожскую область, позволит комбинату отказаться от мартеновского производства, сделает комбинат более конкурентоспособным, современным и экологически чистым производством».

Комбинат планирует реконстру­ировать сталеплавильное производство. Предполагается строительство комплекса по производству горячекатаных рулонов производительностью пять миллионов тонн в год в составе конвертерного отделения, отделения литейно-прокатных модулей и вспомогательных производств. Сумма инвестиций в проект составит свыше 1,3 миллиарда долларов. Предприятие уже вложило в строительство конвертера свыше 300 миллионов гривен. В целом же ПАО «Запорожсталь» в 2012-2016 годах инвестировало в экологическую модернизацию более 5,6 миллиарда гривен. Среди главных экологических проектов комбината полная экологическая модернизация аглофабрики со строительством новых высокоэффективных газоочисток на всех шести агломашинах, масштабная реконструкция доменной печи № 4 с установкой системы аспирации литейного двора и подбункерной эстакады, строительство новой травильной линии в цехе холодной прокатки № 1, а также масштабная реконструкция доменной печи № 3.

Положительный прецедент

ВО ВРЕМЯ перерыва с прессой пообщались некоторые участники круглого стола. Так, председатель Все­украинской экологической лиги Татьяна Тимочко отметила, что общественные организации много лет добиваются от предприятий предоставления информации в отношении влияния на окружающую среду. К сожалению, многие из них утаивают ее или ограничивают доступ общественности. Но вот на этом круглом столе «Запорожсталь» предает гласности такую информацию о нынешнем состоянии и перспективах реализации проекта.

«Проведение нынешнего мероприятия мы оцениваем положительно, потому что есть возможность публично, в открытом режиме высказать все предложения и замечания к проекту и оценки влияния на окружающую среду. Мы будем настаивать на том, чтобы до проведения общественных слушаний, которые необходимы для законодательного регулирования дальнейших действий «Запорожстали», эти предложения были учтены, ибо Украина должна ратифицировать 29 европейских директив в отношении защиты окружающей среды.

Вопросы с отходами здесь тоже не урегулированы до конца. Очень серьезным вопросом считаем сброс дренажных вод в Балку Маркусову. Это касается и выбросов в атмосферу. Приятно, что мы нашли положительную поддержку «Запорожстали» в отношении доработки оценки влияния на окружающую среду.

– Вы удовлетворены нынешним обсуждением? – поинтересовался я.

– Самым началом нет. Потому что политические рассуждения руководства «Запорожстали» о сегодняшней ситуации мне знакомы. Накануне состоялись общественные слушания в Мариуполе по традиционной схеме, когда наши активисты пришли с плакатами протестовать против такого проведения общественных слушаний. В зале сидели работники завода «Азовсталь», традиционно поднимая руки за предоставление разрешения. А губернатор пан Жебривский дал честное слово под заявление «Азовстали», что они в связи с войной в Донбассе природоохранное законодательство начнут выполнять с 2024 года. Не может быть никаких причин, потому что до 2013 года было достаточно времени и достаточно денег на каждом металлургическом предприятии, чтобы выполнять природоохранные обязательства.

Но само содержание разговора меня удовлетворяет, ведь мы услышали мнение представителей иностранных компаний, которые будут монтировать оборудование и которым можем доверять. Мы положительно оцениваем то, что руководство «Запорожстали» идет путем открытости, предает гласности экологические документы. И это является положительным прецедентом. Мы теперь будем добиваться, чтобы во всех больших городах, где есть металлургические предприятия, такие мероприятия были проведены.

В свою очередь, вице-президент компании PriMetals Technologys Роберт Розенбауер отозвался о будущем строительстве как одном из самых крупных проектов в Украине. И при этом заверил, что фирма обеспечит высокое качество оборудования и экологически чистое производство.



Запорожье.