04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г.

Быстро, еще быстрее

АБСОЛЮТНОЙ победой украинцев завершился чемпионат мира-2016 по быстрым шахматам (рапиду) и блицу, проходивший в Катаре накануне Нового года.

Сначала гроссмейстеры соревновались в рапиде, где на партию отводится от 10 минут до часа. У мужчин 106 участников разыграли почетный титул в 15 турах. Чемпионская корона досталась 47-летнему львовянину Василию Иванчуку. Он набрал 11 очков из 15 возможных – как и чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен (которого Иванчук обыграл в принципиальном поединке) и россиянин Александр Грищук. Однако дополнительные показатели принесли львовянину звание чемпиона мира и 33000 долларов призовых. Кстати, в стартовом рейтинге Иванчук занимал 10-ю позицию.

А вот в блице, где на партию отводится лишь три минуты, Иванчук после финального 21-го тура занял 9-е место. А победу праздновал наш земляк Сергей Карякин, выступающий теперь под российским флагом. Он опередил Карлсена, который побеждал в 2014 и 2015 году.

У женщин, где выступали 34 участницы, блестящего дубля добилась львовянка Анна Музычук. В рапиде она еще за тур до финиша стала недосягаемой для соперниц.

«Турнир получился непростым. Довольно тяжело играть три дня подряд. Я рада, что все закончилось так удачно для меня. Во второй день после двух ничьих я выиграла черными, наверное, самую важную партию в турнире – у Наны Дзагнидзе. В последний день было уже не так сложно, когда на 1.5 очка опережаешь преследовательниц.

Признаюсь, для меня было важно победить в этом чемпионате. Я начала готовиться к нему довольно давно. Во-первых, все-таки разыгрывался титул чемпионки мира, а во-вторых, до этого мне не удавалось выиграть что-то серьезное в быстрых шахматах – все время крутилась где-то около призовой тройки, но не более», – призналась Музычук.

А через два дня Анна стала чемпионкой мира по блицу. Пройдя дистанцию в 17 туров, она на пол-очка опередила россиянок Валентину Гунину и Катерину Лагно, которая ранее защищала цвета Украины. Заметим, что 26-летняя львовянка уже во второй раз становится чемпионкой мира по блицу. Впервые она примерила корону в 2014 году.

Но не только наши гроссмейстеры умеют быстро соображать. Еще один львовянин Тимур Келеберда стал серебряным призером в категории до 10 лет на чемпионате Европы по быстрым шахматам, проходившем в городе Нови-Сад (Сербия).

Кроссовые победы

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ старты проходят в Европе. Один из них, кросс на 10 км, принимал словацкий город Бардиев, с которого наши бегуны привезли четыре награды.

В соревнованиях среди женщин с результатом 43 минуты 06 секунд победила Валентина Килярская, а ее подруга по команде Наталья Шозда финишировала следом.

Двое украинцев поднялись и на пьедестал мужских соревнований. Александр Матвийчук стал вторым (31 минута 48 секунд), уступив 19 секунд кенийцу Хиллари Кимайо. Третьим был Павел Верецкий.