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04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г. Футбол «Ювентус» снова лидирует, не теряют надежд догнать чемпиона «Рома» и «Наполи», возрождается «Милан». Таковы главные тезисы первой части розыгрыша Серии А.

БЕССМЕННЫЙ чемпион последних пяти сезонов «Ювентус», судя по всему, не намерен уступать пальму первенства. «Старая синьора» ушла на двухнедельные каникулы лидером, опередив на четыре очка ближайшего преследователя и имея игру в запасе. Самым громким летним трансфером в Италии стал переезд из Неаполя в Турин Игуаина за рекордные для клуба 90 миллионов евро. Сложно пока сказать, отрабатывает ли форвард эти колоссальные деньги, но 10 голов аргентинец забил. Потенциальные семь очков преимущества позволяют «Ювентусу» чувствовать себя относительно спокойно, но расслабляться подопечным Массимилиано Аллегри не стоит.

Конкуренцию действующему чемпиону старается составить «Рома». Римляне ровно провели первую часть первенства. Результативен был босниец Джеко, в его активе 13 голов. «Волки» уже несколько лет смотрят в сторону «скудетто», но каждый раз им чего-то не хватает для достижения цели. Хочется верить, что под руководством Лучиано Спалетти удастся переломить ситуацию, ведь в Италии уже заскучали по тем временам, когда чемпионы менялись каждый год.

Прервать гегемонию «Старой синьоры» мечтают и в Неаполе. Летом босс клуба дал добро на активную трансферную кампанию. Заменить Гонсало был призван Аркадиуш Милик, за которого заплатили 32 миллиона евро. Поляк начал карьеру в новом клубе результативно, однако раскрыться в полной мере ему помешала серьезная травма, которую он получил в начале октября. В таких условиях роль голеодора взял на себя атакующий бельгийский полузащитник Крис Мертенс, 11 раз поражавший ворота соперников. Именно отсутствие забивного центрфорварда в некоторых матчах становилось серьезной проблемой для подопечных Маурицио Сарри. Кто знает, теряли ли бы неаполитанцы очки, будь Милик в строю?..

Замыкает четверку сильнейших римский «Лацио». Подопечные Филиппо Индзаги демонстрировали содержательный футбол, подкрепляемый неплохими результатами. Если продолжат в том же духе, то имеют реальный шанс снова сыграть в Лиге чемпионов. В любом случае, хочется пожелать удачи молодому наставнику, уже заслужившему немало комплиментов.

Настоящую футбольную реинкарнацию переживает «Милан», в последние годы разочаровывавший своих болельщиков. Возглавивший команду Виченцо Монтелла начал настоящую перестройку на всех уровнях. Сейчас «Милан» приятно удивляет и игрой, и результатами. Клуб наконец-то перестал быть пристанищем для звездных «ветеранов»; средний возраст стартового состава значительно снизился. Настоящим открытием стал 17-летний вратарь Джанлуиджи Доннарумма, стоимость которого приближается к 20 миллионам евро. Засияла звездочка и 18-летнего Мануэля Локателли. Без него уже трудно представить стартовый состав миланцев. Настоящим лидером команды стал испанец Сусо, забивающий и ассистирующий с завидной регулярностью. Похоже, наконец находит себя в команде долго подававший надежды француз Мбай Ньянг. И, наоборот, в этом сезоне все реже попадает даже в заявку на матч бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано. Если «красно-черные» победят в пропущенном матче, то выйдут на третье место. А ведь тиффози клуба уже, наверное, и забыли, когда в последний раз их любимцы находились в турнирной таблице столь высоко. Добавим к этим успехам возможную продажу клуба денежным китайским инвесторам и получаем настоящего конкурента «Ювентусу» на следующий сезон.

Уже традиционно буксует другой миланский гранд – «Интернационале». Ни постоянные денежные вливания, ни второй по стоимости состав в Серии А не помогают «змеям» обрести свою игру и стабильность. Правда, и полным провалом выступление «Интера» на данном этапе не назовешь: от зоны Лиги чемпионов – отставание всего-то на четыре очка. А ликвидировать этот отрыв команда попытается уже под руководством Стефано Пиоли, сменившего голландца Франка де Бура. Так что борьба за попадание в самый престижный клубный турнир Европы для «черно-синих» еще впереди.

Разочаровывает болельщиков «Фиорентина». Даже раззабивавшийся экс-днепрянин Никола Калинич пока не помогает «фиалкам» подняться выше 8-го места. Подопечные Пауло Соузы непозволительно часто теряли очки и всерьез рискуют второй сезон кряду остаться за бортом первого квартета.

Ни на что не претендующие середняки в текущем сезоне – «Удинезе», «Кьево», «Дженоа», «Сампдория», «Кальяри», «Болонья» и «Сассуоло». Вырисовался и круг претендентов на вылет. За право продолжить выступления в Серии А будут сражаться «Эмполи», «Палермо», «Кротоне» и «Пескара». Последние двое выглядят главными «фаворитами» на понижение в классе.

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