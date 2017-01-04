Архив

« Январь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Воскрешение «Искушения…»

04.01.2017 , № 1 от 04 января 2017 г. Выставки В музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко открылась выставка «Искушения Иеронима Босха». В центре экспозиции – единственная в Украине работа, выполненная в мастерской великого художника, – триптих «Искушение святого Антония». Это одна из ранних копий, датируемая первой половиной XVI века.

ВЫСТАВКА приурочена к 500-летию со дня смерти Босха, отмечавшемуся в прошлом году. А музей Ханенко присоединился к международному проекту «Bosch Research and Conservation» и исследовал триптих «Искушение святого Антония», хранящийся в их собрании. Ханенковская копия ценна тем, что создана вскоре после написания оригинала. Исследования показали: киевский триптих выполнен по технологии, которую использовал Босх и его мастерская. Манера исполнения и химический анализ состава красочных слоев одинаков во всех трех створках – они написаны одним мастером.

«У нас был повод и веская причина заняться триптихом, – говорит куратор выставки Елена Живкова. – На протяжении многих лет работа «болела»: на двух створках время от времени возникали вздутия и были угрозы осыпи красочного слоя, поэтому было решено провести серьезные исследования и реставрировать работу.

Художник-реставратор высшей категории Анастасия Черниченко раскрывает секреты технологии воскрешения работы. Процесс этот долгий и кропотливый.

«Рентгеновский и ультрафиолетовый снимки, которые мы сделали, показали, что есть под видимым красочным слоем, – рассказывает Анастасия. – С помощью растворителя снимаются записи, оставленные предыдущими реставраторами вплоть до авторского слоя, и восстанавливаются поврежденные и несохранившиеся фрагменты. При этом идет постоянное сравнение копии с оригиналом, который находится в Национальном музее старинного искусства в Лиссабоне. Его фотография постоянно передо мной на экране компьютера».

Святой Антоний (251 – 356 гг.), раннехристианский подвижник и пустынник, родился в Верхнем Египте. В возрасте 20 лет услышал в церкви слова Иисуса: «Если хочешь быть совершенным, продай все, что имеешь, и раздай деньги бедным». Антоний так и поступил, после чего удалился в пустыню, где жил отшельником. Он считается основателем монашеского образа жизни.

Согласно житию святого, во время отшельничества его неоднократно искушали демоны, принимавшие различные облики – прекрасных девушек, маленьких детей, различных животных и монстров, терзавших его плоть. Но святой мужественно переносил испытания, не поддавался соблазну, но истово молился, и Бог всегда спасал его и прогонял мучивших его демонов. Вот одно из изречений, приписываемых святому Антонию: «Удали от себя ненависть, охраняй себя от вожделений твоих, равно как и от скверных помышлений».

В искусстве получил наибольшее распространение именно сюжет «Искушение святого Антония», дававший художникам возможность проявить фантазию. Использовали этот сюжет Микеланджело, Веласкес, Сурбаран и многие другие мастера. Одна из самых известных картин, посвященная искушению святого Антония, – триптих Иеронима Босха, едва ли не самого загадочного художника в истории мировой живописи. Босх наполнил свою картину причудливыми существами и сложными символами, заимствованными из современных ему народных театральных постановок, пословиц, а также использовал алхимические символы. Большая часть их не разгадана до сих пор.

Еще одно высказывание Святого Антония: «Сын мой! не умножай слов: многословие удалит от тебя Духа Божия». Прислушаемся к совету святого и на сем поставим точку.

Выставка продлится до 6 марта.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия