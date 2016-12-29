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29.12.2016
Считанные часы остались до того момента, когда 2016 год уйдет в историю. Провожая этот год, важно понять, что он принес в нашу жизнь, проанализировать его итоги, учесть угрозы и вызовы, которые остаются определяющими для граждан Украины и в наступающем 2017 году.
Вопреки обещаниям захвативших власть политиканов, год уходящий не стал годом реальных реформ во имя и на благо простого человека, простого труженика: рабочего, селянина, врача, учителя, ученого, студента... Не принес он и долгожданный мир на нашу истерзанную братоубийственной гражданской войной землю.
Этот год был ознаменован дальнейшим укреплением олигархической диктатуры и разгулом неонацизма в Украине, усилением социального геноцида и трагическими результатами политики правящего режима, направленной на «утилизацию лишнего населения» через неподъемные цены и тарифы, через ликвидацию общедоступной медицины и уничтожение всеобщей системы качественного образования, через отказ от поддержки отечественного производителя и налоговые поборы, моральный и физический террор в отношении политической оппозиции и инакомыслящих.
Терроризм, неонацизм, тотальная коррупция, пронизавшие всю вертикаль государственной власти и управления, прочно утвердились в качестве основ государственной политики и идеологии.
Под безжалостный «каток» так называемых реформ, проводимых правящим олигархическим режимом по требованию и в интересах Соединенных Штатов Америки, Европейского союза, Международного валютного фонда, транснациональных корпораций, попали не только пенсионеры, инвалиды, другие незащищенные слои общества.
Под прессом этих псевдореформ оказались и те, кто в 2013-2014 годах поддержал и приветствовал, организованный олигархами и ультранационалистами вооруженный переворот. Это представители малого и среднего бизнеса, одурманенные эфемерными «европейскими ценностями» и «морковкой» безвизового режима, а также значительная часть «белых воротничков» – служащие банков, государственных и муниципальных контор, страховых компаний, работники сферы услуг, представители научной и творческой интеллигенции, молодежи и студентов.
Продолжающаяся гражданская война в Донбассе, потеря внешних рынков, в первую очередь, России и других постсоветских государств, практически полная сдача внутреннего рынка иностранному капиталу обусловили катастрофическое падение экономики и глубочайший финансовый кризис. Привели к росту безработицы, очередному витку инфляции и обесцениванию реальных доходов населения, к массовому обнищанию людей. Зарплаты и доходы (естественно, речь не идет о наворованных олигархами капиталах) в 2016 году стали самыми низкими не только в Европе, но и на всем постсоветском пространстве.
В разы выросла преступность. По уровню смертности Украина оказалась на втором месте в мире, уступив первенство лишь карликовой африканской стране Лесото.
Год уходящий ознаменован также опасным обострением международной напряженности, что непосредственно связано с очередным этапом кризиса всей мировой капиталистической системы, ознаменован ростом террористических угроз, в том числе на религиозной и национальной почве, расширением географии военных конфликтов, массовой миграцией населения из охваченных войной регионов на Европейский континент и «конфликта цивилизаций».
В то же время 2016 год стал для многих граждан Украины годом прозрения – освобождения от евроиллюзий и бесплодных евроожиданий. Пусть и постепенно, но приходит понимание тупиковости, насаждаемого пещерными националистами, олигархами и ксенофобами хуторянского внешнеполитического и внешнеэкономического курса, милитаризации страны, уничтожения правды истории, превращения Украины в задворки Европы, а нашего народа – в евробатраков.
Вступая в 2017 год – год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, давайте общими усилиями позаботимся о том, чтобы он стал переломным для народа Украины в борьбе за социальную справедливость и подлинное народовластие. Без борьбы нет победы! Без победы трудящихся в борьбе за свою власть не будет и лучшей жизни в Украине!
Желаю, чтобы в Новом году были здоровы наши любимые и близкие, чтобы не рвались под окнами снаряды, не гибли люди, а на лицах детей сияли улыбки. Чтобы наши убеленные сединами ветераны не тряслись над каждой копейкой, экономя на всем и вся, лишь бы выжить. Чтобы у каждого труженика была достойная работа, достойная зарплата и достойная жизнь. Чтобы в каждом доме воцарились мир, покой и достаток.
С Новым годом, дорогие соотечественники! Здоровья вам, добра и счастья!
Петр СИМОНЕНКО,
Первый секретарь ЦК КП Украины.