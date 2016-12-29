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С наступающим Новым 2017 годом!





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29.12.2016 Иной взгляд Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила оптовую рыночную цену (ОРЦ) электроэнергии на 2017 год. Об этом новогоднем подарке радостно сообщили многие украинские СМИ.



СОГЛАСНО постановлению Нацкомиссии № 2326 «Об утверждении оптовой рыночной цены на 2017 год», прогнозируемая ОРЦ электроэнергии составит 1285,06 гривны за 1 МВт/ч (без НДС). В декабре 2016 года стоимость составляет 1490,63 гривны за 1 МВт/ч (без НДС).

Снижение стоимости произойдет в два этапа:

– в І квартале 2017 года стоимость утверждена на уровне 1341,57 гривны за 1 МВт/ч (без НДС);

– во II-IV кварталах 2017 года – 1263,76 гривны за 1 МВт/ч (без НДС).

Впервые за годы независимости цена на электроэнергию будет снижена. Правда, настораживает пара моментов.

Во-первых, в НКРЭКУ сообщили, что расчет ОРЦ был выполнен на основе прогнозируемых объемов выпуска электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии Украины в 2017 году. Но мы уже неоднократно убеждались, что часто прогнозы властей оказывались далеки от реальности.

Во-вторых, есть разница между оптовой и розничной ценой.

Оптовая цена устанавливается на товар, продаваемый крупными партиями (оптом). Она определяется как цена товара, реализуемого продавцом или поставщиком покупателю с целью его последующей перепродажи или профессионального использования.

Розничная цена устанавливается на товар, продаваемый в личное потребление в малых количествах. Она определена как цена товара, реализуемого непосредственно населению для личного, семейного, домашнего использования по договору розничной купли-продажи. Розничные цены включают издержки производства и обращения, прибыль предприятий, налоги и складываются с учетом ситуации на рынке.

Так что каковыми окажутся тарифы для населения, постановление Нацкомиссии ответа не дает. А вот какой окажется разница между оптовой и розничной ценой, можно лишь догадываться, поскольку в нее входит прибыль предприятий. А аппетиты наших владельцев обл­энерго хорошо известны.

Похоже, новогодний подарочек не такой уж сладкий. И вообще он не потребителям предназначен. Так что умерьте ликование, дамы и господа.

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