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Выпуск № 149 от 29 декабря 2016 г.
 
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29.12.2016

звезды спорта

Популярный американский портал Boxing News 24 назвал украинского спортсмена из Белгорода-Днеcтровского Василия Ломаченко лучшим боксером мира по итогам 2016 года. По мнению экспертов портала, главная заслуга Василия – победа над суперчемпионом WBO в полулегком весе Романом Мартинесом.
«Вторая большая победа Ломаченко в этом году – над непобежденным до этого Николасом Уолтерсом. Многие фанаты бокса акцентировали внимание на том, что Уолтерс не боксировал на протяжении года. Но учитывая то, как Ломаченко доминировал в этом поединке, он наверняка выиграл бы, независимо от того, как долго его соперник не выходил на ринг. Он показал, что он намного сильнее», – пишет Boxing News 24.
Кроме того, по версии издания, Василий Ломаченко в борьбе за звание лучшего опередил Теренса Кроуфорда, Геннадия Головкина, Карла Фрэмптона, Романа Гонсалеса и Энтони Джошуа.
Напомним, 28-летний украинский боксер Василий Ломаченко является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), двукратным олимпийским чемпионом 2008 и 2012 годов, двукратным чемпионом мира 2009 и 2011 годов, чемпионом Европы 2008 года. В 2016 году установил рекорд по скорости завоевания мирового титула в двух дивизионах.

 

Автор: Андрей СОКОЛОВ.
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