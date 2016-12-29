29.12.2016

Святочные истории

«Когда у тебя рождается ребенок, ты думаешь о том, кем он станет, когда вырастет, и какая судьба ждет его. Поэтому стараешься с первых дней развивать свою кровиночку, уделять ей максимум внимания, – говорит Оксана Кобелецкая. – А когда у тебя одновременно появляется пять грудных детей, то им от тебя требуется то же самое, но помноженное на пять».



Под сердцем бились пять сердец…



СРАЗУ же стали известными в Южной Пальмире родившиеся 24 июня 2016 года у одесситки Оксаны Кобелецкой пятеро детей. Врачи заявили, что это уникальное событие не только для Одессы, но и для всей Украины. «Мы с мужем Сергеем уже воспитывали трехлетнюю Алису, – рассказывает Оксана. – Ожидая ее, почему-то думали, что родится мальчик. Но УЗИ заставило перенести осуществление этой надежды на следующий раз. Алиса растет, как мальчишка активная, непоседливая, но при этом, как настоящая женщина, кокетливая, противоречивая, любящая внимание фантазерка. И вот теперь у нее сразу появилось три братика и две сестрички».

– Это чрезвычайно редкий, и первый в Украине случай, когда стольких малышей не только зачали естественным путем, но и выносили, – говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Одесского национального медицинского университета Светлана Галич. – До сих пор в Одессе одновременно рождались четверо малышей. Были в Украине два случая рождения пятерых – в Полтаве и Херсоне, но эти малыши появились на свет благодаря искусственному оплодотворению.

Оксана – аналитик коммунального предприятия «Городской информационно-аналитический центр». Сергей работает охранником в строительной фирме. Жили они в тесной квартирке вместе с мамой Оксаны Ольгой Ивановной. Разместить в ней еще пятерых малышей просто нереально. Поэтому, задолго до родов Оксаны, Сергей начал подготавливать дачу, находящуюся Фонтанка под Одессой для круглогодичного проживания. «Я долго не могла осознать после первого УЗИ, что это происходит со мной, – вспоминает Оксана. – Мне казалось, что я нахожусь в сюрреалистическом сне. Но на 12-й неделе беременности врач снова подтвердил количество зарожденных малышей».



Малыши строго «контролируют» график



НЕКОТОРЫЕ доброхоты озвучивали супругам возможные «варианты решения проблемы». И хотя Оксана и Сергей тоже понимали, что в реалиях современной жизни их ждет впереди далеко не «цветочная поляна», они твердо решили вынашивать всех. И среди множества возникших бытовых и медицинских проблем супруги не забывали о том, чтобы заранее подготовить Алису к пополнению в семье. Детки родились с помощью кесарева сечения с весом от 1190 до 1810 граммов. И, пока они набирали в больнице вес до 2500 граммов, новые игрушки Алисе вручались как подарок от малышей. «От них» ей покупались сок и печенье. Дочери говорили, что малыши ее очень любят и целуют.

Оксана и Сергей были очень рады, увидев, что старшая дочь без ревности приняла новых членов семьи, помогает ухаживать за ними, поет малышам песенки. В этот же период произошло еще важное событие, снявшее остроту жилищного вопроса. Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил родителям малышей ордер на новую пятикомнатную квартиру общей площадью 124,5 квадратных метра, в которой застройщики произвели ремонт. Когда малыши родились, Оксана первым делом задумалась, как их кормить. Понимая, что грудного молока на всех не хватит, приняли решение о смешанном вскармливании. В общем, необходимую норму малыши получают с помощью детских смесей.

Пока многодетная семья обходится без помощи нянь. Оксану во всем поддерживают муж и мать. Особенно сложно приходилось на первых порах, когда было по восемь кормлений в сутки. То есть детей приходилось кормить каждые три часа. И отклонение от графика даже на 10-15 минут было чревато коллективными требовательными криками. «Что поделаешь, пять индивидуальностей, пять личностей, пять различных характеров, каждый из которых что-то просит, чего-то требует и всех нужно уважить» – говорит Оксана.



Чтобы дети росли счастливыми…



СЕЙЧАС у детей шестиразовое питание. Несмотря на холодную погоду, родители закаливают малышей на прогулках. Дети хорошо спят на свежем воздухе в меховых спальных мешках. «Примерно, 9 часов вечера у детей купание, – отмечает Оксана. – Потом они кушают и через полчаса после еды засыпают без укачивания. В четвертом часу ночи просыпаются, едят и снова спят до 7-8 часов. Когда мы с Сергеем взяли под контроль этот круговорот, стало полегче».

Выбирая имена малышам, родители и бабушка старались остановиться на таких, чтобы были благозвучными и, в какой-то мере, отражали характер. И теперь у них растут Денис, Дарья, Владислав, Александра и Давид. У Дениса, родившегося первым, отмечаются задатки лидера.

Давидик растет самым общительным, первым заагукал маме и засмеялся. Даша – настоящий живчик, первой начала держать головку и переворачиваться…

Незаметно пролетели в большой дружной семье первые полгода малышей. Несмотря на все сложности, Оксана, время от времени, успевает поделиться в социальных сетях рассказами о том, как подрастают малыши. Из ее повествований видно: когда в семье все настроены на слаженную работу в воспитании детей, на то, чтобы вырастить их хорошими и счастливыми людьми, жизнь становится легче. В заключение хочу привести комментарий Татьяны Томич к повествованиям Оксаны в социальных сетях: «Умнички родители, вы большие молодцы. После того как узнала о вас, мне с моим малышом стало так легко проводить круглые сутки! Вам терпения, любви и мира».



Одесса.