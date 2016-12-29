Акценты дня

С наступающим Новым 2017 годом!





Архив

« Декабрь 2016 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / О правах и тварях

29.12.2016 Памфлетон Я ВОТ тут постоянно общаюсь с духом Федора Михайловича Достоевского. Не в спиритическом смысле, а в духовном.

Думал ли Достоевский, когда написал вроде бы взаимоисключающую конструкцию: «Кто я, тварь дрожащая или право имею», что в будущем тварь и право сольются в горячечном экстазе в одно целое.

А ведь слились. В Малороссии эпохи Гоголя и Достоевского, названной нынче Украиной. В 2016 году, на переходе от эпохи Рыб к эпохе Водолея. Астрология и мистика, конечно, но у нас-то всякая тварь право имеет! А не твари, но дрожащие, прав вообще не имеют. Вывод прост, как запах навоза в деревне, где еще сохранились коровы: дрожать не надо. И права вернутся.

Увы, мне, я православный христианин, но не по крещению, а по генам, ощущению и исторической памяти. Атеист, одним словом. Даже где-то агностик. Тем не менее, знаю историю, и понимаю, на какой земле я живу. Это помогает мне видеть тварей дрожащих, право имеющих, нами управляющих.

Перед Новым годом в Киеве, признанном самым опасным городом Европы, вдруг высунулось нечто черное и с копытами. А именно: 25 декабря пресс-служба Совета национальной безопасности Украины распространила призыв Александра Турчинова, который и есть глава этой самой службы национальной безопасности: «Не думаю, что нам надо ждать, пока Верховная Рада определится с тем, чтобы официально сделать сегодняшний день праздничным... Празднуем Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем цивилизованным миром!».

«Не думаю», признался Турчинов, числящийся у нас еще и в писателях. Ну, скажем, не совсем в писателях, а в тех, кто стал писателям в пространстве, где писатели отсутствуют. Это наше все – недумающие писатели. Но даже графоман должен понимать, что правила языка не меняются в зависимости от того, складываешь ты слова из букв гусиным пером или клавиатурой компьютера. Как думаешь, так и сложится.

Когда Турчинов в исконно православной стране предложил праздновать Рождество по католическому летосчислению, он нас всех автоматически зачислил в свой профсоюз. В какой, давайте разбираться.

Опустим его многочисленные звания, которых на нем, как репейника на бродячей собаке. Но некоторые факты напомним. Как и многие наши племенные царьки, начинал он с комсомола – с 1987 по 1990 год он – секретарь райкома комсомола, затем заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Был правой рукой Юлии Тимошенко, но как только она потеряла популярность, немедленно бросил хозяйку и зажил «собственной жизнью». В 1993-1994 годах как советник премьер-министра Леонида Кучмы по экономическим вопросам, курировавший экономические отношения с Русской православной церковью, принял крещение по православному обряду. Почти четыре года был православным, а ныне протестант, проповедник пятидесятнической церкви «Слово жизни», в которой крестился в 1999 году. Могу себе представить, что он там проповедует, если у пятидесятников не принято применять против человека оружие, а некоторые вообще не берут оружие в руки. Видимо, это какие-то особенные, милитаризованные пятидесятники, иначе нельзя объяснить, как проповедник мог отдать приказ начать войну в Донбассе. Не исключено также, что если на горизонте замаячат некие выгодные для Турчинова «обстоятельства», он охотно пройдет через обрезание или станет мусульманином, индуистом и буддистом одновременно. Это ведь не вопрос веры, это вопрос выгоды.

Это профсоюз Мазепы. А Мазепа, как известно, в Украине культовый герой и образец для подражания. Вот только Турчинов дал две промашки. Первая – если народом управляют мазепки всех сортов, это еще не означает, что народ омазепился. Вторая – никогда нельзя забывать о судьбе Мазепы, заеденного вшами в Бендерах.



НО, ПОЗАБАВИЛИСЬ выходками «халифов на час», да и ладно – Новый год впереди! По восточному календарю – Год Огненного Петуха. Перечитал я массу гороскопов и не понял ничего. Поэтому решил идти не по астрологическому, а по ассоциативному пути. И вот что у меня сложилось. Петух, как природное явление, весьма противоречив. Он и подраться может, и за курицей поухаживать, и поутру на рассвет погорланить. Хорош он также в супе с лапшой, а жареный петух, по народным преданиям, может больно клюнуть. И не только в темечко. Поэтому год ожидается сумбурный, дерганый, хаотичный. Словом, как всегда.

Однако мы помним одно непреложное правило – не воры ненасытные и оборотни правят миром, а любовь и красота! На том стоим и стоять будем. Нам отступать некуда, за нами Киев, мать городов русских.

С Новым годом!

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия