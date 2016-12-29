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С наступающим Новым 2017 годом!





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29.12.2016 В ожиданиях 2017-го Нынешний режим начинался с запрета русского языка и войны с памятниками, а заканчивается погромами на базарах и сносами киосков. Сгорел торговый центр в Одессе, в Киеве горел рынок возле станции метро «Лесная», разгромлен рынок «Юность», побоище на «Харьковском» рынке в Киеве; стреляют и бросают гранаты в Николаеве…



ЧТО происходит, понять невозможно. Власть ополчилась на свою основную социальную базу – малого торговца. Ведь именно эта мелкобуржуазная, малосознательная стихия с восторгом поддержала Евромайдан и прочие протестные акции типа «автомайданов». Это они кормили, поили и обогревали «революционных» бойцов Майдана. Они же поддержали так называемую АТО. А теперь в числе первых попали под раздачу от власти, вскормленной своей же грудью. Вместо новогодних фейерверков мелкие предприниматели опять готовят шины и «коктейли Молотова». Подобные новости приходят изо всех концов Украины. И это при том, что вместо правоохранительной и судебной системы, вместо медицины, у нас кругом одни «патриоты».

Наиболее новогоднее настроение и оптимизм царит в родном Кабмине. Видимо, этому органу так положено по штатному расписанию. Финальное заседание украинского правительства и парламентских комитетов ознаменовалось громкими заявлениями премьер-министра Владимира Гройсмана, поддержанными хором популистских обещаний представителей подконтрольных Кабмину общественных организаций и ведомств. Оказывается, уже в ближайшее время наши официальные власти вознамерились реализовать так называемую «новую социальную программу». А так как этому намерен помешать вездесущий Кремль, понадобится целая армия волонтеров, которые выступят «активными борцами» с «тлетворным» влиянием и всевозможными провокациями.



КАК оказалось, прежде всего, коварный враг намерен бить по самой уязвимой части программы – по ЖКХ. Но наш доблестный премьер Гройсман свято верит в собственную идею финансовой компенсации расходов на услуги ЖКХ для населения. Настолько, что даже клятвенно заверил сограждан: в рамках принятого госбюджета Украины возросшие тарифы на «коммуналку» больше не будут опустошать их карманы. Если кто-то сомневается, должен поверить аргументам министра социальной политики Андрея Ревы, пообещавшему, что уже в начале 2017-го на упомянутые субсидии смогут рассчитывать не менее восьми миллионов украинских семей. По некоторым данным, в мае министерство рассмотрит возможность увеличения числа льготников. «Для этого в бюджете есть средства», – отметил он в частности. Скорее можно уповать не на средства, а на майское тепло…

Если судьба субсидий уже сейчас вызывает определенную озабоченность, то с другими великими планами проволочки не предвидятся. Так, ряд отечественных структур планирует в ближайшем будущем окончательно запретить к распространению на территории Украины произведения русской классики. Наряду с такими авторами, как Тургенев, Лев Толстой, Есенин и Маяковский, под запрет попадают Чайковский, Мусоргский и Глинка.

«Патриоты от власти» убеждены, 2017 год ознаменуется полной заменой топонимов украинских городов и сносом или демонтажом памятников советской эпохи.

«Здесь под угрозу уничтожения попадают не только уникальные мемориалы в честь погибших воинов Красной Армии, но и монументальные сооружения в память Ватутина, Рокоссовского и Конева, а также музей партизанского движения в Путивле, откуда свой путь начинали легендарные Ковпак и Руднев, – делится опасениями историк Юрий Лысый. – У нашего общества защиты памятников нет никаких ресурсов для прекращения разгула оголтелого национализма. После надругательства над стелами и обелисками и акциями вандализма в самом Киеве, остановить войну против исторического наследия в данном контексте попросту невозможно».



ВОЗВРАЩАЯСЬ к более насущному, к субсидиям. По этому поводу можно услышать и здравые голоса. «Такое «увеличение» будет непременно сопровождаться соответствующим сокращением суммы выплат, – считает киевский экономист Алексей Тутченко. – А в конечном итоге нищее государство вообще будет отказывать в помощи каждому второму». По данным независимых экспертов, уже сейчас субсидий по различным причинам лишены сотни тысяч претендентов.

Те же эксперты считают: субсидии – далеко не самая главная беда, которая ждет жителей нашей страны в следующем году. По их прогнозам, Украину ожидает обвал гривны и резкий скачок цен – как на продукты питания, так и на промышленные товары. «Инфляция в стране будет выше 12 процентов, а курс доллара превысит 30 гривен», – обещает один из самых осведомленных и оптимистично настроенных обозревателей – глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Страна еще больше погрузится в нищету, – предрекает эксперт. – Властям уже никто не верит. Единственная фраза украинского президента Петра Порошенко, которая не вызывает критических замечаний, – «следующий год будет непростым». Это поистине пророческие слова».



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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