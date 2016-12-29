29.12.2016

Глас народа

В последнее время весьма популярны опросы на разнообразные животрепещущие темы. Конечно, в большинстве случаев цифры оказываются подогнанными под потребности хозяев – политических и финансовых. Но встречаются и рейтинги независимых агентств, показывающие реальное положение дел.



Еда что беда



СПЕЦИАЛИСТАМИ компании Research&Branding Group на украинских рынках проведено исследование относительно качества продуктов питания. Недоволен ими больше 51процент украинцев, а 65 процентов респондентов заявили, что за два года этот показатель изменился в худшую сторону. Довольны качеством продуктов только 42 процента жителей страны.

48 процентов наших сограждан заявили, что в целом питаются хорошо. Свой пищевой рацион оценивают как плохой 38 процентов опрошенных. 14 процентов участников исследования затруднились с ответом.

62 процента жителей страны предпочитают иметь определенный запас продуктов питания дома и периодически делают закупки в расчете на длительный период, а 36 процентов никаких запасов не делают.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, подконтрольных киевским властям, с 13 по 24 октября.



Не концертом единым



ПРОВЕДЕННЫЙ Гете-Институтом опрос в рамках проекта «Культурно-образовательная академия» показал, что только 21 процент украинцев доволен уровнем культуры в своих городах.

В опросе приняли участие жители шести городов Украины, ответившие на вопросы, довольны ли они культурными мероприятиями, проходящими в их городах, и чего им не хватает для качественного досуга.

Большинство респондентов в крупных городах (64 процента ответили, что посещают культурные мероприятия, в то время как в маленьких городках этот показатель достигает 56 процентов.

Среди причин, почему украинцы в маленьких городах не посещают культурные мероприятия, называли недостаток интересных событий (34 процента), нехватку средств (28процентов) и времени (25 процентов). 51 процент респондентов в крупных городах ссылался, в первую очередь, на нехватку времени и только 14 процентов не находят для себя интересных мероприятий.

В целом, 24 процента украинцев не находят для себя интересных культурных событий. При этом 29 процентов жителей небольших городов оценивают уровень культурных событий в своем городе как «низкий», а 15 процентов ставят им высокую оценку.

В мегаполисах лишь 8 процентов респондентов низко оценивают культурные события в их городах, а 26 процентов считают их уровень высоким. 57 процентов респондентов назвали культурные события «средними».

Наиболее популярными событиями в больших городах, согласно опросу, являются концерты (36 процентов), в маленьких городах – выставки (12 процентов). 17 процентам жителей мегаполисов не хватает концертов, 15 процентам – театральных представлений, 14 процентам – музыкальных и кинофестивалей.

В маленьких городах концертов не хватает четверти жителей, фестивалей – также 25 процентам, театральных представлений – 19 процентам.



Власть, неугодная народу



СОГЛАСНО результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 8-18 декабря, наибольшими успехами среди событий, имевших место в 2016 году, респонденты отметили победу Джамалы на «Евровидении» и выступление сборной Украины на Паралимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

Неоднозначные оценки среди опрошенных получили реформа децентрализации власти, участие сборной Украины по футболу в ЕВРО-2016, введение квот на украиноязычные песни на радио и процесс декоммунизации.

Неудачами респонденты считают переговоры с ЕС о предоставлении Украине безвизового режима, переговоры относительно урегулирования ситуации в Донбассе и расследования убийств на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Самые низкие оценки по шкале «успех - неудача» получили борьба с коррупцией, ситуация с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, валютным курсом и с ценами на основные продовольственные товары и услуги.

Реформу полиции успешной считают 28 процентов опрошенных, неуспешной – 65 процентов. Количество положительно оценивающих это направление деятельности власти уменьшилось с начала года в полтора раза.

Переговоры с Европейским Союзом о предоставлении Украине безвизового режима положительно оценили 18 процентов, негативно – 74 процента. За полгода количество считающих эту сферу политики неуспешной возросло – в январе таких было 54 процента.

Успешной политику в сфере социальной защиты населения считают 9 процентов респондентов, неуспешной – 87 процентов. В годовой динамике заметны незначительные положительные сдвиги, количество увидевших здесь успех несколько возросло (с 5 до 9 процентов).

Поддержку малого и среднего бизнеса успешным направлением политики считают 9 процентов, неуспешным – 77, борьбу с коррупцией успешной считают 8 процентов, неуспешной – 89 процентов, реформу судебной системы успехом считают 8 процентов, провалом – 84 процента, политику в сфере здравоохранения – 7 и 89 процентов, соответственно, ограничение влияния олигархов на политику – 6 и 89 процентов, соответственно.

Более 90 процентов опрошенных признали неуспешной деятельность власти в сферах обеспечения стабильности национальной валюты, жилищно-коммунальных услуг и экономического роста.

Лишь 16 процентов опрошенных довольны деятельностью президента Украины Порошенко, 82 процента не довольны. Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Гройсмана – 16 и 78 процентов, соответственно. Деятельностью председателя Верховной Рады Парубия довольны 11 процентов, не удовлетворены – 82 процента.

Деятельностью парламентской оппозиции довольны 12 процентов опрошенных, недовольны – 78 процентов, по коалиции оценки еще хуже – 6 и 86 процентов.



Подготовила Анна Маркова.

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.