29.12.2016

Скандал

Полгода назад с большой помпой презентовали коммунальное предприятие «Автохозяйство», призванное обеспечить качественные перевозки пассажиров на пригородных маршрутах и прозрачную работу на монополизированном рынке. Но благие намерения обернулись коррупционным скандалом.



«Возик» покатился в другую сторону



ПРАВООХРАНИТЕЛИ вскрыли попытку руководства КП вывести незаконным путем 6,2 миллиона гривен бюджетных средств. В этой схеме замешаны «назначенцы» одного из замов председателя облсовета. Хотя все начиналось с вполне конструктивной идеи – на пригородные маршруты до поселков Балабино, Кушугум и Малокатериновка с большим потоком пассажиров вместо малых и небезопасных «спринтеров» пустить автобусы большой вместимости и с приемлемой оплатой. С этой целью создали КП «Автохозяйство», и оно стало победителем конкурса на перевозки. На пять лет заключило договор с облгосадминистрацией. А согласно программе развития автомобильного пассажирского транспорта, в регионе предприятию из областного бюджета было выделено более 6 миллионов гривен на аренду транспортных средств, покупку шин, зарплату водителям, горюче-смазочные материалы и форму. Предприятие сформировало техническую и ремонтную базу и получило лицензию. Планы КП были грандиозные – из 34 автобусов создали автопарк под названием «Козацький возик».

К сожалению, вскоре на работу нового перевозчика запорожцы стали жаловаться. Люди сетовали на то, что график движения резко поменялся, о чем не предупредили пассажиров. Использовались не те автобусы, которые были заявлены в договоре, а технически неподготовленные. Начались проверки, подтвердившие обоснованность жалоб. В департаменте промышленности и инфраструктуры утверждают, что руководитель-транспортник Вячеслав Трегубов – человек неуправляемый и неконтролируемый.

– Мы попросили, чтобы он взял своим заместителем человека, имеющего опыт в организации пассажироперевозок, – рассказывает директор департамента ОГА Андрей Антонов. – Но директор КП решил, что он сам со всем справится. Хотя позже коллективу были представлены новые сотрудники Евгений Чумак и Николай Самара, ставленники зампредседателя облсовета Владислава Марченко. В итоге произошла подмена транспортных средств, не предназначенных для пригородных расстояний, и перевозчик вышел на маршрут не тем количеством, которое необходимо.

Облгосадминистрация стала требовать от облсовета увольнения руководителя КП или хотя бы наказания Трегубова за нарушения трудовой дисциплины. Но заместитель председателя облсовета Владислав Марченко ответил администрации, что никаких особых нарушений и причин для наказания Трегубова нет. Тогда по просьбе ОГА в этот конфликт вмешалась нацполиция и прокуратура. Основания для этого были.



Прибыльный маршрут приносит копейки



– «АВТОХОЗЯЙСТВО» через какое-то время заключает договор аренды с подрядчиком на сумму, превышающую условия конкурса, – рассказывает Антонов. – Вместо аренды за один автобус за 8-12 тысяч гривен Трегубов подписал договор на 23 тысячи. При этом привлекались автобусы другого класса, технически убитые, и списывались горюче-смазочные материалы и билеты. Водители сдавали при полной загрузке всего по 300 гривен в день, при том, что тариф на проезд колеблется от 6 до 9 гривен в зависимости от расстояния на одном из самых прибыльных маршрутов. Водители получали зарплату и заправляли машины за счет бюджетных средств, но при этом особо не демонстрировали прибыль.

Я уверен, что искусственно саботировали работу коммунального предприятия. «Автохозяйство» имеет возможность при помощи облсовета закупить новые автобусы и предоставлять качественные услуги, но это никому не интересно. Происходит вымывание бюджетных средств за счет выплаты зарплаты и заправки ГСМов, а выручка неизвестно где оседает.

В настоящий момент выплаты и платежи по затратной части КП приостановлены. Из 6 миллионов предприятие успело освоить лишь 500 тысяч гривен, которые ушли на зарплату, страховку и покупку формы. Кстати, самой формы, которую так активно пиарили во время презентации нового перевозчика, пассажиры так ни разу на водителях и не видели.

Как утверждают в пресс-службе Нацполиции, чиновники коммунального предприятия и коммерческой структуры «провернули» преступную сделку. Они вносили недостоверные сведения в бухгалтерскую документацию при закупке и списании товарно-материальных ценностей за бюджетные средства. Речь идет о частной фирме-арендодателе «Рубин», которая зарегистрирована на Андрея Яськова. Примечательно, что с 25 октября он числится и директором фирмы вместо Николая Самары, который заключил договор с «Автохозяйством». Ведь ответственность может нести лишь должностное лицо, а значит, в случае уголовного призводства фирма остается не при делах.

Нацполиция в Запорожской области сообщает, что уголовная ответственность не за горами – чиновникам из «Автохозяйства» светит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом до 17 тысяч гривен.

Связаться с виновником скандала Трегубовым не получилось: руководитель КП «Автохозяйство» за сутки до проводимых обысков написал заявление на отпуск, оставил право подписи за собой и исчез в неизвестном направлении. А на маршруте появились старые перевозчики.



Запорожье.