29.12.2016

Письма обвиняют

«У них одно на уме – выжать побольше из народа в свой карман, – гневается наш подписчик Евгений Сергеевич Неньо из Чорткова Тернопольской области. – Безумцы, думают, что они вечные».

«Подсчитали – прослезились»



«МНЕ 87 лет, – пишет давний читатель «РГ» Владимир Иванович Гурченко из Путивля Сумской области. – …Меня, 13-летнего, фашисты чуть не прикончили, подозревая в связи с партизанами Ковпака.

Я – военный, в звании полковника авиации вышел в отставку. Жил мечтами об обеспеченной старости, а дожил до нищенского существования.

Еще три-четыре года назад нашей с женой пенсии хватало на питание, оплату услуг ЖКХ. Потом хваленая «революція гідності» начала активно реализовывать лозунг шоколадного короля «жить по-другому». Думали, будет лучше, а получилось хуже. И под этим лозунгом «царствуют» ораторы евромайдана.

Лежали мы с супругой недавно в невралгическом отделении областной больницы. Лечение обошлось в 9768 гривен. Я уже не говорю о дополнительных платах за массажи, услуги манипуляционных сестер, нянь и уборщиц. Если бы не помощь сыновей, не знаю, как бы мы расплатились.

Но вот вернулись из лечебного заведения, а нам «в подарок» – платежные квитанции за содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, горячую и холодную воду и за отопление половины октября. Подсчитали мы и прослезились: свыше пяти тысяч набралось.

Откуда на нашу голову падают грабительские цены и тарифы? Из кабинета главы НКРЭКУ (Национальной комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в сферах энергетики и коммунальных услуг), 24-летнего экс-менеджера кондитерской кампании Roshen Дмитрия Вовка. Поскольку его назначил президент, то вся вина за убийственные цены и тарифы лежит на президенте. Я атеист, но десять библейских заповедей признаю. Три из них «Не убей», «Не укради», «Не обмани» сегодня особенно актуальны. Ведь именно ими, крестясь в храмах, и пренебрегают наши правители, доводя людей до нищенства, посылая их сынов на войну в Донбасс и на крови народа увеличивая свои богатства. Очень бы хотелось, уважаемая редакция, чтобы вы напечатали мое письмо. Может, прочитавшие его о многом задумаются». Выполняем вашу просьбу, уважаемый Владимир Иванович.



«Ми – удовині діти»



ТАК озаглавил письмо в «Рабочую газету» наш подписчик Николай Иванович Габчинский из Кременчуга Полтавской области. Это своеобразное социально-экономическое исследование качества власти и ее незадачливых носителей.

«Опубліковані декларації високопосадових держслужбовців та депутатів ВР, – пишет автор, – показали, що в сучасній українській політичній еліті переважають не людські, не патріотичні, не ідейні, а свинські засади. Цицерон казав: «Філософія – це культура душі». А поглянувши на «еліту» нашого суспільства, можна за голову схопитися: вона не здобула ні належної освіти, ні гарного виховання, ні глибокої школи думки. Це дике збіговисько, сенс життя якого – більше урвати та з’їсти, навіть якщо потім нудитиме. Україна розграбована й розорена. І якщо вона ще не вмерла, то вже доживає. Попередні президенти їй могилу копали, це саме ще з більшим завзяттям робить і нинішній. Прем’єри їм підсобляють. Простий народ для них – ніщо.

Із сьогоднішнім «гарантом» в Україну лихо завернуло. Одне дитя народжується, троє дорослих умирають. Нема щастя в країні й не буде, доки олігархи її грабуватимуть, а людям субсидії щодня обіцятимуть…

Кажуть, народ має ту владу, на яку заслуговує. Прикро, але ці слова стосуються нас. Перегляньте сторінки довженкового «Щоденника» – біблії правдоборців. Не можна без душевного сум’яття читати такі рядки: «В чомусь найдорожчому і найважливішому ми, українці, безумовно, є народ другорядний, поганий і нікчемний. Ми дурний народ і невеликий, ми народ безцвітний, наша немов один до одного непошана, наша відсутність солідарності і взаємопідтримки, наше наплювательство на свою долю і долю своєї культури абсолютно разючі і об’єктивно абсолютно не викликаючі до себе ні в кого добрих почуттів, бо ми їх не заслуговуємо…

У нас не державна, не національна і не народна психіка. У нас нема справжнього почуття гідності… Ми вічні парубки. А Україна наша вічна вдова. Ми удовині діти».

Комментарии излишни.



«Шакалы и кашалоты»



«Я ПЕНСИОНЕР 1935 года рождения, – пишет Олег Григорьевич Стобецкий из Харькова. – Мой сын – чернобылец, в 1986-1987 годах служил в армии, имеет статус 2-й категории, но никак не может добиться чернобыльской пенсии.

Дочь, имеющая два высших образования, не работает по специальности, а обслуживает «заможных», варит им кушать и убирает их трехэтажные «хоромы». У меня четверо внуков, трое из которых не имеют работы, перебиваются случайными заработками на кладбищах или ремонтом квартир без оформления трудовых книжек, то есть без трудового стажа и получения пенсии в старости.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, каким может быть мое отношение к нашей власти? Презираю ее. Да разве я один такой?! Миллионам украинцев сегодня не хватает зарплаты или пенсий на элементарное – хлеб, молоко, транспорт. А у «слуг» народа и правителей дворцы, яхты, лимузины... Это ли не наглость магнатов и покорность украинцев, голосующих на выборах за своих «благодетелей» во все органы власти?

Люди! Одумайтесь! Кого вы выбираете? Это кашалоты и шакалы, которые никак не могут «нажраться», как сказала Юлия Тимошенко. Пора уже проснуться. Украину может спасти только протестное сопротивление всего народа, а не отдельные майданы. Встанем стеной перед правительством, парламентом и администрацией президента за свое существование и за будущее наших детей и внуков! Хватит пить кровь народа!»