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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Доктора из МВФ и безнадежный больной

29.12.2016 Неутешительный диагноз Взявшиеся лечить украинскую экономику «врачи» из Международного валютного фонда пришли к выводу, что припарки после хирургической операции евроассоциацией оказались пустой тратой времени. Больному становится только хуже…



НАДЕЖДЫ на выздоровление не осталось никакой. Финансовые лекари рассчитывают на шоковую терапию, чтобы вывести больного из обморочного состояния и сделать его хоть в малой степени вменяемым. Иначе как донести до калеки информацию, что долги надо отдавать? Все напоминания про оные пока безуспешны. Так, глава пребывавшей в Киеве миссии МВФ Рон ван Руден объяснял членам правительства, что выделение следующего транша Киеву фондом практически невозможно без признания обязательств Украины перед Россией. Речь идет о трех миллиардах долларов за выкуп евробондов, которые Киев отказался возвращать. Недоволен фонд и ходом реформ, и действиями властей.

Игра в «доброго доктора» для МВФ оказалась провальной. Украинская власть нуждается в более жесткой хватке, если не в хлысте. Но заокеанским покровителям для этого явно недостаточно сил. Очередная смена риторики больше похожа на намек предоставить больному возможность самостоятельно решать все свои проблемы. Это сигнал, что МВФ осознал собственные ошибки и готов вернуться к обычной практике: не выдавать новых кредитов должникам с просрочкой по суверенным обязательствам.



ДЕЛО идет к тому, что киевским русофобам придется ломать голову, как уломать строптивую Москву. Спрятать свою гордость подальше, затянуть пояс и искать способы расплатиться с «агрессором». Дальнейшее навязывание нелепых условий для реструктуризации долга Москве как «частному кредитору» себя явно исчерпало. Как ни крути, ничего иного не остается, как признать долг суверенным. Но даже если в Украине и появится желание отдать деньги, взять их просто негде. Наши не в меру строптивые власти упустили возможность, когда российский Минфин предлагал льготные условия реструктуризации: отдавать по частям без судов и высокой пени за просрочку.

Говорят, жадные платят дважды. А слишком гордые? Впятеро? Едва ли стоит рассчитывать, что Москва придумает для Украины новые комфортные уступки. Так же бесполезно надеяться, что МВФ захочет поиграть еще и «в щедрого спонсора» и заплатит России за Украину. В обновленных прогнозах роста украинской экономики явно сквозит разочарование Запада радужными перспективами нашей страны. Надежды на быстрое восстановление тают, как первый снег в декабре. Теперь МВФ утверждает, что на приведение страны в порядок уйдут десятилетия. И то, если верить в фантастический рост ВВП на 5 процентов в год.



НА Западе недооценили состояние украинской экономики и приписали явно ошибочные методы лечения. Диагноз был просто дилетантски ошибочным: помимо устаревшей промышленности и неконкурентных товаров, были признаны слишком тесными торговые связи с Россией. Поэтому лечить решили путем хирургического вмешательства – при помощи евроассоциации обрубить все связи с Россией. Естественно, стало только хуже. Украинские товары Европе не пригодились. Вмешательство при помощи скальпеля, вернее, топора, привело к полной инвалидности, когда уже «пилюли» бесполезны. Эффект плацебо, связанный с неосознанными ожиданиями пациента, когда ему вместо лекарства дают тертый мел, был заведомо обречен на провал. От слабительных в виде крошечных финансовых вливаний, запор не рассосался. Теперь, видимо, западные «врачи» прибегнут к шоковой терапии: дубинкой по голове – и вон из европейской палаты, не забыв выключить свет! Ведь пациент скорее еще жив, чем труп… Глядишь, до утра очухается.



ТЕМ временем выяснилось, что с самими «врачами» не все в порядке. Как сообщает агентство Bloomberg, суд Парижа в минувший понедельник признал вину главы МВФ Кристин Лагард по так называемому «делу Тапи». Речь идет о давнем расследовании в отношении Лагард, обвиняемой в преступной халатности при выплате компенсации предпринимателю Бернару Тапи еще в 2008 году, когда будущая глава МВФ занимала пост министра финансов Франции при президенте Саркози.

Правда, дело и яйца выеденного не стоит. В 1993 году Тапи, бывшему владельцу футбольного клуба Olympique de Marseille, захотелось стать министром. Поэтому ему пришлось продать принадлежащую ему долю в Adidas AG при посредничестве государственного банка Credit Lyonnais. Оставшись и без министерского портфеля, и без доходов от Adidas, Тапи выдвинул обвинение в обмане при проведении сделки и потребовал компенсации. Разбирательство комиссии судей длилось годами, но в конце концов слуги Фемиды встали на сторону Тапи.

Принятое решение вызвало возмущение во Франции, но Лагард подписала документы о выплате компенсации бизнесмену. Как установили следователи, комиссия решила дело в пользу Тапи в обмен на его поддержку Саркози. Несмотря на то, что Лагард признана виновной, никакое наказание ей не грозит. У богатых европейцев свои причуды…

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