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29.12.2016 Полезные советы Что делать, если блюдо слишком острое?

ЕСЛИ вы переборщили с перцем, не спешите избавляться от кушанья. Ситуацию можно исправить несколькими способами.

Способ 1. Ингредиентный

Если это суп или гарнир, добавьте еще ингредиентов – овощей или больше крупы. Суп также можно разбавить водой или готовым бульоном.

Способ 2. Сахарный

Сахар перебивает вкус перца, и если сладковатый вкус для блюда уместен, можно его подсластить. Сильно перченое яство это не спасет, но слегка переперченное исправит.

Способ 3. Салатный

Свежие овощи берут на себя остроту, поэтому для переперченного гарнира отлично подойдет салат. Выбирайте овощи, содержащие много воды, – огурцы, помидоры, зелень.

Способ 4. Сметанный

Сметана способна смягчить вкус острого блюда, поэтому если она уместна – добавляйте. Заменить сметану может йогурт или другой кисломолочный продукт.

Способ 5. Кислотный

Кислота нейтрализует остроту – уксус, сок лимона или лайма. Начните с одной чайной ложки, иначе рискуете совсем испортить блюдо. При таком способе снижения остроты также подойдут кислые томаты.

Но самый лучший способ – сразу перчить в меру.



Подготовила Анна МАРКОВА.

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