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29.12.2016 Ваше здоровье

В некоторых публикациях авторы пытаются доказать, что небольшие дозы алкоголя полезны для человеческого организма. На эту тему – разговор с врачом-наркологом Игорем КОВАЛЕНКО.

– ИГОРЬ Сергеевич, вот что пишет киевлянка Галина Л: «И муж, и сын любят выпить. А когда я уговариваю их остановиться, они дружно заявляют: алкоголь полезен. Сын целую кипу газетных вырезок, где пишут, будто регулярный прием умеренных доз алкоголя может служить профилактикой рака и инфаркта. Правда ли это?»

– Производство алкоголя – очень прибыльный бизнес. В Украине себестоимость поллитровой бутылки водки меньше 18 гривен, а самую дешевую водку продают сейчас по цене не менее 70 гривен за бутылку. Стремясь увеличить прибыль, производители алкогольных напитков не жалеют денег на рекламу, особую ставку делая на скрытую пропаганду, которая действует на подсознание человека. Вы смотрите кино, где герои пьют коньяк и водку, вы читаете газетные статьи, авторы которых доказывают, что если каждый день выпивать бокал красного вина или рюмку коньяку, то у вас не будет инсульта и инфаркта. Эта информация откладывается в подсознании, формируя положительное отношение к алкоголю. А между тем есть данные Всемирной организации здравоохранения: 6 процентов всех смертей в мире, 5 процентов всех травм происходят по вине чрезмерного употребления алкогольных напитков. В Украине ситуация с алкоголизацией населения катастрофическая: 25 процентов всех преждевременных смертей среди мужчин вызвана злоупотреблением спиртными напитками.

– Во время одной из командировок в Житомирскую область я побывал в селе, где на десять женщин старше 70 лет приходится… один мужчина! В одном из сел Коростышевского района в откровенной беседе директор частного предприятия признался: «Найти непьющего рабочего сейчас – большая удача. Если выдам зарплату, рабочие сразу уйдут в запой. Пьют, пока не кончатся все деньги. Из 25 человек моих рабочих только двое-трое после получки выходят на работу».

– Увы, это наши реалии. Алкоголизация населения способствует вымиранию нашей нации. Могу привести десятки цифр и фактов, от которых у любителей выпить волосы встанут дыбом. У женщин, регулярно употребляющих даже умеренные дозы алкоголя, вдвое увеличивается риск развития рака груди. Алкоголь увеличивает риск развития злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта в среднем на 40 процентов. Доказана четкая связь между употреблением алкоголя и развитием гипертонии, инфарктами и инсультами.

– И тем не менее авторы многих статей утверждают, будто небольшие дозы алкоголя полезны для здоровья.

– Когда на организм оказывается вредное воздействие в малой дозе, это мобилизует защитные силы организма, усиливает иммунитет, способствует продлению жизни, замедляет старость. Опытами на животных установлено: есть взять смертельный яд, развести его в концентрации 1: 100 и выпить немного, то он подействует на организм положительно. Применительно к алкоголю это значит, что если два раза в неделю выпивать по 50 миллилитров водки, от этого будет польза для организма. Если пить больше и чаще – вред. Но я не рекомендую вашим читателям «лечиться» даже небольшими дозами алкоголя. Во-первых, в стране очень много поддельного алкоголя, которым можно отравиться. Во-вторых, стимулировать организм умеренными дозами стресса можно иначе, например, используя воздушные ванны. Краткосрочное воздействие холодом тоже активизирует защитные силы организма. Выйдите на балкон, разденьтесь до пояса, в течение минуты энергично поделайте движения руками. Каждый день увеличивайте время этой процедуры на 10-15 секунд, а в теплое время года доведите ее до 10-15 минут. Полезны стрессы и в виде разгрузочных дней. Один раз в неделю, посоветовавшись с врачом, или полностью откажитесь от пищи, употребляя минеральную воду, или же пейте кефир и простоквашу. Ограничения в пищевом рационе стимулируют защитные силы организма, и вам не нужно будет пить водку, чтобы поддержать себя.

– И все же по традиции в праздничные дни почти все мы глотнем чего-то алкогольного. Что пить и как, чтобы вред был минимальный?

– Шампанское лучше не пейте. Напиток красивый, но от него часто болит голова. Выпейте бокал-другой хорошего сухого вина – лучше красного, обязательно хорошо закусывайте. Не смешиваете разные алкогольные напитки. За праздничным столом пейте и безалкогольные напитки, много двигайтесь, танцуйте, чаще выходите подышать на свежий воздух, а после застолья выпейте зеленого чая, который хорошо очищает организм.

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