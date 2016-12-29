29.12.2016

Вернисаж

В Центральном доме художника открылась ставшая уже традиционной Всеукраинская Рождественская выставка.

От печали до радости



БОЛЕЕ четырех сотен работ разных жанров и стилевых предпочтений заполнили выставочные залы Национального союза художников Украины. Разбегаются глаза от разнообразия форм, красок и творческой фантазии. Среди участников выставки известные мастера живописи – харьковчане Юрий Винтаев, Виктор Ковтун, Виктор Чаус; одесситы Анатолий Горбенко, Сергей Лозовский; киевляне Василий Андрияшко, Вера Баринова-Кулеба, Анатолий Фурлет; закарпатцы Андрей Иванчо, Золтан Мычка. Рядом с ними – совсем молодые таланты. Впечатляют зрелые не по годам работы З. Шишмана («Морозный вечер») и Е. Божко («Пришла зима»).

Зима предлагает художнику широкую палитру красок и настроений. Есть в ней и искрящиеся на морозе отшлифованные до совершенства «сваровски», и длинные тени дерев, ползущие по нетронутым снежным коврам, и приглушенные, унылые тона зимнего вечера, и чарующая и несколько пугающая темень с небесным куполом, усеянным мириадами звезд, и огонек в окне одиноко стоящей хаты, и веселые зимние забавы и грусть у окна, за которым бушует метель. Диапазон, словом, от печали до радости.

Вместе с тем авторы уделяют большое внимание народным традициям и обычаям, обращаются к древним мифам и легендам, к традиционным библейским темам.

Ощущается на выставке коллективный порыв ощутить гармонию окружающей природы и донести это ощущение зрителю.

Но при всем разнообразии жанров торжествует зимний пейзаж – сельский, городской и удаленный от мест обитания человека.

Дело вкуса, конечно, но назову некоторые работы, которые при наличии средств хотелось бы купить и определить на видном месте в своем жилище: «Рождественский день в Седневе» Ю. Кафарского, акварель М. Киселева «Снег», «Зимний лес» В. Ромащенко – тоже акварель; уже упомянутые работы Шишмана и Божко. Все это торжество умения разглядеть прекрасное в обычном и привлечь к нему внимание других. Недаром кто-то из великих сказал, что искусство живописи – это искусство выражать невидимое через видимое.

Как же без петуха?



БЕЗ петуха, символа грядущего года, конечно, не обошлось. Вернее, без петухов. Здесь тоже подход разный. Например, вполне реалистический, как из учебника зоологии, петух Марианны Солтук. Другой пример – изоморфное воплощение «образа петуха». На картине А. Онищенко «Рассвет» он почти сказочный, похожий на павлина, в блестках, источающий позитив и радость грядущего дня. А вот автор картины «Наступающий» по фамилии Петушинская изобразила черного петуха в странном антураже из таинственного набора цифр и черных клякс. Совеем другой, пессимистический сценарий.

Но позитив все же берет верх. Думаю, что для зрителей он станет интересной составляющей новогодних и рождественских праздников. Вход на выставку бесплатный. Продлится она до 15 января.



Фото автора.