27.12.2016

Полезные советы



Речь идет о непременном аксессуаре каждого мужчины – пене для бритья. Оказывается, она не только позволяет навести «глянец» на лице, но и весьма полезна в хозяйстве.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ путем выявлено, что у привычной пены для бритья есть несколько дополнительных и порой неожиданных функций. Она позволяет…

Очистить ковер от пятен

Для этого достаточно обработать пятно пеной, пройтись сверху влажной губкой и оставить сохнуть. Через несколько часов пропылесосьте, убрав остатки засохшей пены.

Почистить поверхности из нержавеющей стали и придать им блеск

Слой пены для бритья и сухая губка вернут товарный вид как старым кастрюлям, так и холодильнику.

Привести в порядок драгоценности

Состав пены для бритья не агрессивен, не содержит жестких абразивных частиц, но при этом полон очищающих компонентов. Это делает ее прекрасным средством для чистки драгоценностей. Просто добавьте небольшое количество пены, протрите и высушите естественным способом.

Почистить пятна на плите

или духовке без царапин

Объяснение и способ устранения приведены в двух предыдущих пунктах.

Уберечь зеркало в ванной от запотевания

Обработайте поверхность пеной, подождите полминуты и вытрите насухо. Продукт образует тонкую водоотталкивающую пленку, которая не позволит стеклянной поверхности запотевать под воздействием пара. Метод также сработает с дверцей душевой кабинки, очками, окнами и другими стеклянными или зеркальными объектами.

Утихомирить скрипящую дверь

Просто смажьте петли пеной для бритья. Естественно, это не устранит проблему навсегда и полностью, но на пару дней тишина обеспечена.

Не мешать творческому развитию ребенка

Сделать для детей краску, которой можно смело рисовать на окнах и мебели, несложно. Добавьте в пену для бритья немного пищевого красителя. Уверяем, ваши цветы жизни будут в восторге от нежданной вседозволенности. А вы легко устраните последствия детского творчества с помощью обычной влажной губки.

Убрать следы небрежного маникюра

Нередко, наводя второпях красоту, женщины нечаянно размазывают лак повсюду – не только на ногтях. Привести пальцы в порядок позволит немного пены для бритья. Нанесите ее на погрешности и немного потрите. Лак сотрется с кожи, но останется на ногтях.

Успокоить кожу после солнечного ожога

Секрет – в смягчающих компонентах и охлаждающем эффекте. Также поможет унять зуд от укусов насекомых.

Так что берегите мужчин. Или хотя бы их пену для бритья.