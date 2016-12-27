Автор: Олесь Хорунжий.
Футбол
Завершившаяся первая часть испанской Примеры свидетельствует, что борьба только двух грандов за наивысший титул приобретает привычные очертания.
ЛИДЕРОМ первенства на рождественские праздники ушел мадридский «Реал». Королевский клуб не восходил на пьедестал Ла-Лиги с 2012 года, так что его болельщики уже соскучились по чемпионским лаврам. «Сливочные» не особо почувствовали на себе трансферный «бан» и образцово прошли турнирную дистанцию, не проиграв ни одного матча. Подопечные Зидана не замечали оппонентов на своем пути, а жизненно важным стало спасенное очко (1:1) усилиями Рамоса на последних минутах «эль-классико». Нынешний наставник «Реала», будучи звездным футболистом этого клуба, стал любимцем местной публики и в качестве тренера, пополнив клубный музей 11-м трофеем Лиги чемпионов, и всерьез намерен вернуть чемпионский титул в Мадрид.
Главный противник такого сценария – извечный соперник «галактикос» «Барселона». Чемпион последних двух сезонов, возглавляемый Луисом Энрике, расположился на расстоянии трех очков от «Реала», правда, у последних еще есть игра в запасе. Каталонский гранд, имея в распоряжении фантастическое трио Месси – Неймар – Суарес, на первой части дистанции смотрелся не так уверенно, как в предыдущие два сезона, часто вырывая победы, когда казалось, что очки уже потеряны. Как бы там ни было, отрыв команды Роналду не смотрится непреодолимым, так что борьба между двумя главными оппонентами испанского футбола еще впереди.
Порадовала болельщиков «Севилья», которая летом рассталась с главным тренером Эмери и рядом ключевых исполнителей (Криховьяк, Гамейро, Коноплянка), однако это не помешало андалусийцам уйти на рождественские каникулы на почетном третьем месте. Новый наставник аргентинец Сампаоли привил подопечным свое видение и философию футбола, и это дает результат. Сложно сказать, сможет ли «Севилья», команда с гораздо более скромным бюджетом и составом, бросить вызов «Реалу» и «Барселоне», однако, пока это ей удается.
Приятно удивил и «Вильяерреал», закончивший осеннюю часть в квартете сильнейших. Главной ударной силой «желтой субмарины» стали Сансоне и Сориано, забившие на двоих 11 мячей. Сейчас в команде подобрался вполне конкурентоспособный состав. Кроме вышеупомянутых исполнителей, давно обратили на себя внимание топ-клубов Бакамбу, Руис и Гаспар, получил шанс реанимировать свою карьеру Пато. Эти факторы дают основание утверждать, что побороться за зону Лиги чемпионов клубу по силам.
Отметим успех «Реал Сосьедада», который смотрится симпатично, невооруженным взглядом видна четкая структура и организация игры. Есть основания полагать, что в следующем футбольном сезоне, как минимум, в Лиге Европы «бело-голубых», где раззабивался бразилец Жозе, мы увидим. Хотя, глядя на сегодняшний «Сосьедад», хочется верить, что команда до последнего будет биться за попадание в четверку сильнейших.
А вот традиционный претендент на чемпионство последних лет мадридский «Атлетико» разочаровывает. «Матрасники» на 9 очков отстали от лидера. Несмотря на неплохую работу на трансферном рынке летом, в игре подопечных Симеоне не было видно привычного блеска, молниеносных комбинаций, к которым привыкли поклонники клуба в эру аргентинского тренера. Отразилась на показателях команды и несколько снизившаяся результативность лучшего голеадора последнего Евро француза Гризманна.
Кроме вышеупомянутых команд, в еврокубковой зоне расположился «Атлетик» из Бильбао. А на расстоянии «вытянутой руки» от зоны Лиги Европы находятся «Эйбар», «Эспаньол», «Лас-Пальмас» и «Малага», которая распрощалась с хорошо известным нашим болельщикам наставником Хуан де Рамосом. Ввиду этого перспективы голкипера Бойко теперь выглядят совсем туманными. Ведь даже при Рамосе, который знаком с игрой Дениса еще по совместной работе в «Днепре» и пригласил его в команду, украинский вратарь ждал своего первого шанса в Ла-Лиге четыре месяца. В трех матчах, проведенных в чемпионате, Бойко пропустил семь мячей, так что неизвестно, захочет ли новый тренер видеть его в своей команде.
Первая часть соревнований в элитном испанском дивизионе запомнилась, прежде всего, плотностью расположения команд в турнирной таблице. Исходя из этого, даже скромный «Алавес» и будущий соперник донецкого «Шахтера» по Лиге Европы «Сельта» имеют реальные шансы побороться за зону еврокубков. Особое внимание тренерскому штабу «горняков» стоит обратить на форварда Аспаса, отметившегося
10 забитыми мячами.
Ни на что особо не претендует в грядущем сезоне «Бетис» нашего Зозули. К слову, карьера украинца в Испании не задалась: лишь 4 игры, в которых Роман провел на поле 90 минут и не совершил ни одного результативного действия.
Вот уже который год разочаровывает «Валенсия». Некогда традиционный участник Лиги чемпионов с каждым годом опускается все ниже. Дошло до того, что лишь по разнице забитых и пропущенных «летучие мыши» находятся вне зоны вылета, где оказались «Спортинг», «Гранада» Артема Кравца, который в
14 матчах четырежды расписывался в воротах соперников. И совсем уж плохи дела у «Осасуны», замыкающей турнирную таблицу.