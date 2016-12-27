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27.12.2016 Предновогоднее

2017 год по восточному календарю будет годом Красного Огненного Петуха. В связи с этим еще задолго до его господства (Огненная Обезьяна официально передаст Петуху полномочия 28 января 2017 года) заполонил пространства рекламных площадей, новогодних вечеров, корпоративов и умов петушиный психоз.

ПРИЛАВКИ полны сувенирной продукции на тему Огненного Петуха, любители гороскопов внимательно изучают различные трактовки ближайшего будущего, связанные с покровительством символа грядущего года. Некоторые выискивают политические параллели: отмечают, например, сходство с Огненным Петухом нового, с рыжим «шухером на голове», американского президента, который вступит в должность на неделю раньше своего «двойника».

Приобщились к петушиной суете и работники Киевского зоопарка. На днях здесь торжественно открыли резиденцию главного героя будущего года, ярко-рыжего пернатого с хрестоматийной масляной головушкой и шелковой бородушкой. Для него на самом видном месте неподалеку от входа соорудили настоящие царские палаты с привлекательным экс– и интерьером. А чтобы было не скучно, подселили к огненному Пете гарем – нескольких курочек такого же оперения. Стол обладателя элитного жилья ломится от яств – тут и комбикорм, и овес, и пшеница, и просо, и семечки подсолнуха…

Таких почестей и внимания еще вчера бывший заурядный петух не чувствовал давно. Поначалу он был ошарашен масштабом внимания к своей личности, но постепенно вживается в роль и приобретает черты важной птицы – элегантной и слегка высокомерной.

Церемония открытия резиденции предусматривала общение Петуха с народом и его подход к прессе. С помощью орнитолога Виталия Лесковского он покидает пределы дворца и тут же оказывается в окружении присутствующих, главным образом детей. Каждый стремится прикоснуться к телу достаточно упитанной птицы, погладить ее по головушке, увенчанной роскошным гребнем. Его Величество демонстрирует при этом удивительную выдержку и спокойствие.

Что же прокукарекает нам Петя-Петушок, огненный гребешок? Говорят, много хорошего обещает он людям. Супругам – новый медовый месяц, представителям творческого труда – успех и признание, деловым людям – заманчивые и выгодные контракты, спортсменам – новые достижения, детям – яркую и удивительную жизнь. А всем без исключения – достатка. Ведь Петушок найдет зернышко или червячка в любом месте.

Но, как справедливо советуют многочисленные оракулы, к обещаниям относись философски. То есть «на Петю надейся, а сам не плошай! Тогда добьетесь всего, чего захотите, и сделаете свою жизнь счастливой, а проблемам и неприятностям не останется места, и они сбегут от вас куда подальше».

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