27.12.2016

Звезды спорта

Как принято в спортивном мире, в конце года в каждой стране подводят его итоги и называют лучших

На коне… теннисисты

ЧЕМПИОН Уимблдона и Олимпийских игр в Рио, первая ракетка мира Энди Марей признан спортсменом года в Великобритании по версии BBC. Для 29-летнего шотландца награда BBC Sports Personality of the Year (SPOTY) уже третья в карьере. Ранее он получал ее в 2013-м и прошлом году.

Командой года стал сенсационный ФК «Лестер», а их главный тренер Клаидо Раньери назван тренером года.

В Германии первая ракетка мира и чемпионка открытых чемпионатов Австралии и США Ангелик Кербер разделила награду лучшему спортсмену года с чемпионом ОИ-2016 в спортивной гимнастике Фабианом Хамбюхеном.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро стал лучшим спортсменом своей страны. Безусловно, самое примечательное то, что он опередил самого Лионеля Месси. Лидер «Барселоны» продолжает результативно играть и за сборную Аргентины, однако что-то выиграть с национальной командой у Лео так и не получается.

Дель Потро принес своей сборной «серебро» Олимпиады в Рио и «золото» в Кубке Дэвиса. Для Хуана Мартина это достижение уже второе. Впервые подобного успеха он добился в 2011 году.

В Швейцарии в почете вело

ОЛИМПИЙСКИЙ чемпион Рио Фабиан Канчеллара признан лучшим спортсменом года в Швейцарии. 35-летний велогонщик второй раз в карьере получает этот приз – ранее он признавался спортсменом года в своей стране в 2008 году.

Второе место в голосовании занял олимпийский чемпион Рио по маунтинбайку Нино Шуртер. Тройку замкнул прошлогодний обладатель приза теннисист Стэн Вавринка.

Хоккей сдал позиции

СИДНИ Кросби, капитан «Питтсбурга», завоевавшего Кубок Стенли, занял второе место в голосовании среди журналистов за приз имени Лу Марша – награду, вручаемую лучшему спортсмену года в Канаде. Хоккеист проиграл 16-летней пловчихе Пенни Олексяк, выигравшей «золото» (мировой рекорд на стометровке вольным стилем), «серебро» и две «бронзы» на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. «Пенни провела невероятную Олимпиаду. Рад за нее», – цитирует Кросби Pittsburgh Post-Gazette.

По мнению журналистов

ОЛИМПИЙСКИЙ чемпион батутист Владислав Гончаров назван лучшим спортсменом года в Беларуси, а Мария Мамошук, взявшая «серебро» в женской борьбе, – лучшей спорт­сменкой. Это первая олимпийская награда Беларуси в женской борьбе. Опрос уже в 58-й раз проводился газетой «Спортивная панорама» среди белорусских журналистов.

Чемпион 31-х летних Олимпийских игр, борец греко-римского стиля Артур Алексанян на основании результатов голосования спортивных журналистов признан лучшим спортсменом Армении 2016 года.

Ассоциация спортивных журналистов Таджикистана назвала десятку лучших спортсменов 2016 года. Победитель – известный таджикский метатель молота Дилшод Назаров. В этом году он выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

«Впервые в истории независимости страны таджикский спорт­смен в составе сборной Таджикистана завоевал олимпийское «золото». В этом сезоне Дилшод также стал многократным победителем и призером международных соревнований из серии IAAF Hammer Throw Challenge, – отметил глава Ассоциации спортивных журналистов Нарзулло Латипов.

Взгляд за океан

А БРАЗИЛЬСКОЕ интернет-издание Esporte Interativo, выбирая лучшего бразильского футболиста, обратило свой взор на старушку Европу.

Первое место в голосовании занял хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Он набрал

48 процентов голосов, значительно опередив нападающего «Барселоны» Неймара (33 процента) и защитника «Реала» Марсело (14 процентов). Четвертую строчку занял хавбек «Баварии» Дуглас Коста (три процента). Замкнул пятерку лучших нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино

(два процента).