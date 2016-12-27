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27.12.2016 Творчество Современный интерьер трудно представить без керамических ваз, малой скульптуры, светильников, текстильных подушек и декоративных элементов. Все это многообразие можно было увидеть на открывшейся выставке «Современная керамика в интерьере», проходившей в галерее «ЦеГлинаАрт». ХУДОЖЕСТВЕННАЯ керамика прочно вошла в быт современного человека и нашла достойное место и в квартире и в загородном доме. Разнообразие форм, большая цветовая гамма и неисчерпаемая фантазия позволяют создать любой дизайн интерьера. Современные интерьерные решения нацелены не просто на создание комфортной и эстетически яркой среды для жизни, а прежде всего достижение индивидуальности. В галерее «ЦеГлинаАрт» несколько молодых украинских художников представили своеобразные арт-объекты, е способные оказывать сильное влияние на стиль и настроение всей обстановки помещения. Мария Кузьменко представила необычную декоративную вазу в сочетании с сухими ветками. Ефросинья Проценко показала ажурные керамические изделия, похожие на свернутые кружева. Словно волшебные «лампы Аладдина», сотворила светильники скульптор Дарья Волк. Внимания зрителей привлекли современная малая керамическая пластика и мягкая скульптура Олеси Дворак-Галик и Ольги Радионовой, которые в сентябре представляли свои работы на масштабном форуме дизайна ParisDesignWeek 2016. Это летящие комбинированные объекты из гипса и ткани, напоминающие кометы. Студия текстиля «Valina» выставила серию подушек, с изображением известных достопримечательностей. Армянский мастер керамики Тигран Даниелян презентовал набор черной посуды, которая, при желании, легко превращается в художественную композицию, а также авторский столик, за которым можно приятно провести время с чашечкой кофе и газетой. В современно оформленном интерьере нет места «чужим», случайным вещам. И поэтому очень важно выбрать тот вариант скульптуры, который будет гармонично дополнять художественный ансамбль других вещей и предметов. В этом и заключается идея выставки. Фото автора.

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