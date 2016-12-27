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27.12.2016 Советы юриста

«Я живу на пятом этаже многоэтажного дома. Жена попросила застеклить балкон. Я это сделал сам за две недели. Моя сестра тоже живет в многоэтажном доме, но ей и другим жильцам ее дома стеклить балконы запрещено. На основании какого закона местные власти принимают такие решения?»

Игорь Маковчук.

Киев.



НА ВОПРОСЫ читателей отвечает юрист Надежда Мосийчук:

«Остекление лоджий и балконов в многоэтажных домах не считается самовольным строительством, и на такие работы не надо получать разрешительные документы. Исключением считаются дома, которые занесены в Государственный реестр памятников Украины. Многие владельцы квартир, чтобы сэкономить деньги, самостоятельно стеклят балконы, но лучше, если эту работу выполнят специалисты-строители. Дело в том, что, согласно государственным строительным нормам, в новых домах, построенных с 2006 года, разрешается остекление лоджий и балконов с некоторыми ограничениями ввиду пожарной безопасности. В частности, ограждение балконов и лоджий в домах высотой в 3 этажа и более должно быть выполнено из негорючих материалов. Многие владельцы квартир, самостоятельно застеклившие балконы из подручных материалов, это требование противопожарной безопасности не соблюдали. Кроме того, в некоторых городах Украины местные власти предъявляют особые требования к внешнему виду зданий. Если при застеклении балкона владелец квартиры нарушит эти правила, его могут оштрафовать».

«В нашем доме некоторые владельцы квартир при застеклении балконов расширили их, превратив балкон в дополнительную комнату. Имели ли они на это право?»

Янина Аркадиевна.

Одесса.



«ЕСЛИ при застеклении балкона в многоквартирном доме, не являющемся архитектурным памятником и не внесенным в Государственный реестр памятников Украины, просто устанавливаются оконные блоки, то такие работы не требуют получения разрешительных документов. Если же при застеклении балкона или лоджии владелец квартиры хочет увеличить или уменьшить площадь балкона, необходимо получить в горсовете разрешительные документы и потом вводить помещение в эксплу­атацию».



«Мне непонятно, какая разница между балконом и лоджией? А также не могу разобраться, почему в разных квартирах площадь балкона по-разному включается в площадь квартиры».

Игорь Николаевич.

Херсон.

«СОГЛАСНО инструкции БТИ и строительных норм, балкон – это выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, которая служит для отдыха в летнее время года. Лоджия – перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство или остекленное, предназначенное для отдыха в летнее время года и солнцезащиты.

Балконы и лоджии могут быть открытыми или застекленными и считаются летними помещениями. К летним помещениям, кроме балкона и лоджии, еще относятся терраса и веранда. Балкон и лоджия учитываются в общую площадь квартиры, но с понижающим коэффициентом. Так, расчетная площадь незастекленного балкона будет умножаться на понижающий коэффициент 0,3, т.е. учитывается только 30 процентов от фактической. Площадь застекленного балкона учитывается с коэффициентом 0,8, т.е. учитывается 80 процентов от фактической».



«Сосед, живущий надо мной, курит на балконе, а окурки бросает вниз. Один раз такой окурок упал на мой балкон, прожег дырку в коврике, чуть не стал причиной пожара. Как, действуя по закону, наказать моего соседа?»

Нина Феоктистова.

Сумы.



«ТЕМПЕРАТУРА горящей и падающей сигареты поднимается до 1000 градусов Цельсия, а температура возгорания дерева и других горючих материалов примерно 300 градусов. Потому окурком можно легко устроить пожар на балконе. Жилищным кодексом и Правилами пожарной безопасности категорически запрещено выбрасывать окурки из окон и балконов, но в реальности доказать, что кто-то из жильцов это делает, сложно: нужны свидетели, видео– и фотосъемка момента правонарушения. Можно написать жалобу участковому полицейскому или председателю домового комитета. А лучше всего, во избежание пожара, навести порядок на балконе, убрав оттуда все легковоспламеняющиеся предметы, застеклить балкон, установив сверху защитный козырек, а на окнах – металлические сетки, которые летом защитят вас от мух и насекомых, а также от окурков, летящих сверху».

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