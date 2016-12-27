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27.12.2016 Беседа с врачом «Выработайте способность противостоять стрессам – и вы продлите себе жизнь!» – говорит психолог-психотерапевт Михаил ДОРФМАН.



–Михаил Николаевич, читательница из Летичева Хмельницкой области Ольга Корниенко пишет: «Все принимаю близко к сердцу. Нервная система расшаталась, невропатолог выписала мне кучу таблеток. Без них ни заснуть не могу, ни успокоиться. Недавно вычитала в журнале, что таким, как я, надо повышать стрессоустойчивость. Чем она выше, тем здоровее человек и дольше его жизнь. Но как тренировать стрессоустойчивость?»

– Стресс – реакция организма на различные неблагоприятные факторы. Например, кто-то нас оскорбил (нервно-психический стресс). Когда в комнате становится невыносимо жарко или же на улице в морозный ветреный день мы замерзаем, организм испытывает физический стресс. Есть стрессы положительные (закаливание организма, радость от встречи с другом) и негативные, разрушительные (конфликты, голод, воздействие чрезмерно яркого света, радиации, шума). Люди, которые легко переносят стрессы и быстро к ним приспосабливаются, меньше болеют и дольше живут. У

56 процентов людей стресс приводит к бессоннице, у 26 процентов вызывает различные заболевания, у 17 процентов на почве стресса возникают аллергические реакции.

– Галина Н. из Житомира пишет: «Я дуже неврівноважена. Раптом якийсь стресс – у мене одразу сльози навертаються на очі, руки починають тремтіти, а на шкірі з’являються висипання, тіло свербить».

– Таких людей миллионы, поэтому у нас столько инсультов, инфарктов, столько нервных, вспыльчивых людей. Чтобы противостоять стрессу, организм тратит нервную энергию из специального «антистрессового резерва». Когда он истощается, а стресс не прекращается, начинается процесс разрушения организма, резко падает сила его иммунитета, продукция иммунных клеток снижается.

Вспомните, наверняка после сильных стрессов вы начинали болеть. У одних это был грипп или ОРВИ, у других лихорадка выскочила на губе, у кого-то расстроилось пищеварение или спина начала чесаться, кто-то долго не мог заснуть. Если хотите долго жить и меньше болеть, выработайте высокую стрессоустойчивость.

– Как это сделать?

– Понаблюдайте за теми, у кого высокая стрессоустойчивость, подражайте таким людям. По способности противостоять стрессу можно выделить четыре типа людей: стрессонеустойчивые, которые сложно переносят даже небольшие стрессы и легко впадают в панику, стрессотренируемые, те, кто готов к небольшим стрессам, но неподготовлен к серьезным испытаниям, стрессотормозные, которые спокойно воспринимают стрессы по причине флегматичного характера, и стрессоустойчивые люди с гибкой, тренированной психикой. Как правило, это опытные продавцы, врачи, полицейские, дипломаты, разведчики. Существует целый ряд упражнений, позволяющих стать такими людьми. На физическом уровне повысить сопротивляемость организма неблагоприятным факторам поможет закаливание. Обтирайтесь холодной водой, принимайте прохладные воздушные ванны. Можно начинать даже сейчас, в декабре. Начните с умеренной закаливающей процедуры длительностью пять секунд, и если организм отреагирует нормально на холодовый стресс, каждую неделю увеличивайте время процедуры на секунду. А с весны активизируете свою тренировку по закаливанию. Что касается подготовки к нервно-психическим стрессам, то методик и приемов здесь десятки. Одна моя пациентка сильно переживала, плакала, когда пьяный муж кричал на нее. Я попросил Ольгу незаметно записать это оскорбление на диктофон. Когда пациентка принесла мне запись, мы вместе прослушали ее раз 50, анализируя причины грубости Ольгиного мужа. Женщина, наслушавшись диктофонной записи этой фразы и психологически к ней подготовившись, научилась философски воспринимать несправедливость и грубость супруга. Когда она перестала эмоционально реагировать на обидные слова, муж прекратил ее обзывать, потому что понял: обидеть жену словами невозможно.

Один мой знакомый, продавец в магазине бытовой техники, признался, что за годы работы выработал методику погашения стрессов. «Когда подходит скандальный покупатель и начинает ругаться, я молча его выслушиваю, а руку прячу в карман и незаметно показываю скандалисту фигу, – признался продавец. – Этот простой прием позволяет мне сбрасывать нервное напряжение, не опускаясь до уровня ссоры. Есть хороший совет какого-то мудреца: «Никогда не спорь с дураком, а то люди не заметят между вами разницы». Вырабатывайте у себя выдержку, учитесь хладнокровно реагировать на любые стрессы, не расходуйте на бытовые неурядицы бесценную нервную энергию – тогда вы будете дольше жить, крепче спать и меньше болеть!

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