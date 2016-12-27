27.12.2016

Добрые традиции

ПАО «Запорожсталь» организовало для маленьких запорожцев – воспитанников областного специализированного дома ребенка «Солнышко», центра социально-психологической реабилитации детей, школ-интернатов «Світанок» и «Оберіг» яркое костюмированное представление в ДК металлургов и подготовило сладкие сюрпризы.



Как сообщает пресс-служба комбината, с Днем Святого Николая воспитанников подшефных заведений поздравил генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма. «Сегодня Святой Николай пришел к каждому из

700 детей, воспитанников интернатов Запорожья, и они получили замечательные подарки – сладости, мандарины и самое главное – хорошее настроение. Самая большая радость – это дарить подарки и видеть счастливые лица наших деток», – отметил Ростислав Шурма.

К празднику представители предприятия посетили подшефные заведения и передали ребятам 700 сладких подарков и около 600 килограммов мандаринов. Ежегодно ПАО «Запорожсталь» направляет на поддержку детских подшефных заведений порядка 500 тысяч гривен. Металлургический комбинат готовит для ребят сюрпризы и к грядущим новогодним и рождественским праздникам. На организацию представлений и приобретение подарков для малышей комбинат перечислил

200 тысяч гривен.



Запорожье.