27.12.2016

Журналистское расследование



По утверждениям преподавателей Львовской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Соломии Крушельницкой, в течение последних семи лет из учебного заведения было незаконно отчислено около ста учеников. В основном это дети, чьи родители не имели возможности регулярно оплачивать школьные поборы. Проверить информацию автор этих строк пытается уже третий месяц…

Малоимущих выгоняли, денежных набирали

В ПОСЛЕДНИЕ несколько месяцев РГ об этом учебном заведении писала дважды. Напомню, что в публикации «Гешефт на роялях в школе-интернате» (21.10.2016 г.) речь шла о том, как в Львовской средней специализированной музыкальной школе-интернате имени Соломии Крушельницкой организовали незаконную торговлю дорогостоящими немецкими роялями и пианино фирмы Feurich.

А в статье «Школьные поборы под звуки музыки» (04.11.2016 г.) была детально описана история мытарств и борьбы за свои права ученицы школы-интерната Анжелики Крижановской и ее матери Ирины Ковальчук – против действий со стороны школьного руководства, учредившего в учебном заведении регулярные «добровольные» взносы. В материал также вошел рассказ учителя (скрипача) с 42-летним стажем Ларисы Олексив о поборах с преподавательского и технического персонала.

Наиболее же шокирующая информация, добытая в ходе журналистского расследования, заключалась в следу­ющем. Начиная с 2009 года (со времени, когда управление учебным заведением осуществляет Левко Закопец), из школы-интерната было незаконно отчислено около ста учеников. В основном это дети, чьи родители не могли оплачивать регулярные школьные поборы. После отчисления их места сразу достались другим детям, родители которых не поскупились на «вступні благодійні внески».

Неугодных позволял отчислять школьный устав

ПО УТВЕРЖДЕНИЯМ преподавателей, многих детей отчисляли за средний уровень учебных достижений (за 4, 5, 6 баллов). Хотя это является грубым нарушением, поскольку, согласно указу Министерства культуры от 25.09.2012 года («Про внесення змін до Положення про спеціалізовану школу (школу-інтернат) системи Міністерства культури і мистецтв України), из школы могут отчисляться ученики, которые имеют начальный уровень достижений в учебе «з предметів загальноосвітнього та фахового (мистецького) циклів». То есть речь идет о шкале 1-3 балла.

Между тем устав музыкальной школы-интерната, вернее, его отдельные положения (те, что позволяли отчислять неугодных учеников) в соответствие с требованиями действующего законодательства приведены не были. Хотя данный «пробел» директор учебного заведения должен был давно устранить.

Во время журналистского расследования приходилось слышать и такое: никто из рядовых преподавателей устава школы никогда не видел, а тем, кто хотел с этим документом ознакомиться, директор школы по разным причинам отказывал.

Как препятствуют журналистскому расследованию

В ТЕЧЕНИЕ последних трех месяцев, проводя журналистское расследование, я подготовил и разослал десятки запросов на получение публичной информации – в адрес музыкальной школы-интерната, Министерства культуры Украины, Министерства образования и науки, на департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской облгосадминистрации .

В школу-интернат, в частности, были направлены запросы с просьбой предоставить возможность ознакомиться с копией устава учебного заведения, сообщить информацию относительно того, с какого времени и на каких должностях в музыкальной школе-интернате работают (работали) близкие родственники директора – его жена, дочь, сын, и, главное, предоставить ведомости об общем количестве учеников, которые были отчислены из школы за время директорства Левка Закопца.

Ответ, который пришел на эти и другие запросы – за подписью заслуженного де­ятеля искусств Украины, директора Закопца Л.М., поразил своей «оригинальностью». Цитирую: «Враховуючи вищенаведені Ваші запити не містять підпису, а тому не відповідають вимогам ч. 5 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а тому не підлягають розгляду».

Это при том, что запросы подавались в электронной форме. И что в своем ответе директор Левко Закопец, перечисляя пункты, которые должен «містити запит на інформацію», указал и такое: «підпис і дату за умови подання запиту у письмовій формі».

В дальнейшем все запросы на информацию, которые отсылались по электронной почте, были в письменной форме зарегистрированы в приемной директора музыкальной школы-интерната. Какие же на них были получены ответы? Ответ был один – затягивание времени. В нем сообщалось, что поскольку запросы касаются большого объема информации, администрация музыкальной школы-интерната продлевает срок их рассмотрения на 20 рабочих дней.

Прошло более месяца. Ответы на запросы так и не даны…

Львов.