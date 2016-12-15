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27.12.2016 Хроника цветной революции



ВСЕ это происходит на фоне серьезных, неоднозначных процессов, происходящих в мире, на нашем континенте, в обстановке острой борьбы. Временное поражение социализма в СССР, странах Центральной и Восточной Европы не устранило межимпериалистических противоречий. Напротив, борьба за рынки, источники энергетических, продовольственных, водных и других ресурсов, контроль над путями их доставки усилилась. Резко обострились отношения между Западом и Россией. Чрезвычайно возросла опасность терроризма, который сегодня превратился в огромную угрозу миру и безопасности народов.

Перспективы человечества в большой мере зависят от того, какие изменения в международную обстановку, в жизнь многих государств, отношения между ними внесут крах однополюсной системы современного мира, состоявшиеся выборы в Соединенных Штатах, Молдове, Болгарии, Румынии, предстоящие выборы во Франции, ФРГ, других странах, выход Великобритании из ЕС, как сложатся при новом американском президенте отношения между США и Россией, США и Китайской Народной Республикой, какие трансформации произойдут в Европейском союзе.

В этих условиях политика Украины должна быть особенно взвешенной, ориентированной на перспективу, защиту и продвижение национальных интересов, учитывающей все факторы. Рассчитывать на то, что при таком, как сейчас, руководстве внешнеполитической деятельностью и внутренними делами она будет отвечать этим требованиям, трудно. Чего можно ожидать от государственных мужей, которые поспешили до выборах навешать множество оскорбительных ярлыков политику, избранному вскоре президентом Соединенных Штатов, а на второй день после предварительного объявления их результатов пригласили его посетить Украину. Если не могли верно предсказать исход выборов (это не удалось большинству политиков и СМИ), то хотя бы проявили бы выдержку и такт, необходимые для установления деловых отношений с любым победителем на выборах, были обязаны, ума на это должно было хватить. Не хватило. Разве это разумный подход – покупать российский газ у западных партнеров, переплачивая сотни миллионов долларов, лишь бы не покупать его непосредственно у России? И таких примеров можно приводить сотни. Каждый из них приводит к выводу: нынешний режим ведет страну к катастрофе и потому должен быть устранен как можно скорее. Своими действиями наш народ должен подтвердить верность слов древнеримского писателя и философа Сенеки Младшего (І век до нашей эры) о том, что недолговечна та власть, которая управляет во вред народу».

Это главный вывод из анализа итогов уходящего 2016 года.

Вступление в юбилейный год – год столетия Великого Октября обострило идеологическую борьбу. Активизировались силы, которые не приемлют социализм, коммунистическую идеологию. То, что это происходит в Украине, где утвердился неонацистский режим, удивления не вызывает. Беспокоит то, что новая волна воинствующего антикоммунизма, насаждение ненависти к Октябрю, очернение социалистического периода в нашей истории поднимается и в России. На телеэкранах замаячили ненавистники коммунизма типа Сванидзе, неолибералы, которые предпочли, по словам их гуру непотопляемого Чубайса, «бандитский капитализм возвращению коммунистов к власти». Навязывается антинаучная точка зрения о «единой революции 1917 года» с тем, чтобы вытравить из народной памяти само понятие «Великая Октябрьская социалистическая революция». Не может не вызывать озабоченности и то, что под предлогом «примирения», под призывы «не нести в будущее расколы и обиды прошлого» замалчивается или оправдывается белый террор, поднимается на щит белогвардейщина и особенно стремление опорочить последнее, что еще оставалось незапятнанным, – память об исторической Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Брошена тень на беспримерные подвиги Зои Космодемьянской, Гастелло, героев-панфиловцев, молодогвардейцев, которые якобы являются придуманными «мифами».

К слову, о том, что именно Коммунистическая партия, которую после смерти Ленина почти 30 лет возглавлял Сталин, была организатором Победы, выдающихся достижений советского народа в строительстве социализма уже давно не вспоминается и в России, и в большинстве других бывших союзных республик, даже когда отмечаются славные годовщины из нашего героического прошлого. И это называется «сохранением исторической памяти»!

Давать решительный отпор этим гнусным попыткам, оскорбляющим достоинство наших народов, отрицающим исторические заслуги партии коммунистов, – наша общая задача. На это особо обращалось внимание на состоявшихся недавно в Ханое, Пекине и других международных коммунистических форумах. В международном коммунистическом движении все громче звучит тема пролетарского интернационализма, предложения об усилении координации действий национальных коммунистических отрядов, использовании исторического опыта Коминтерна и Коминформа.

В условиях, когда антикоммунисты всячески пытаются убедить, что «социалистический эксперимент потерпел провал», «социализм не имеет будущего», важно пропагандировать и использовать опыт Народного Китая и Социалистического Вьетнама, которые демонстрируют впечатляющий поступательный рост по пути социалистического строительства, замечательные достижения в развитии экономики на инновационной основе, преодолении бедности, повышении жизненного уровня сотен миллионов людей. Основа их успехов в том, что в этих странах сохранен хребет – коммунистические партии, верные марксизму-ленинизму, а укрепление их руководящей роли и совершенствование деятельности социалистических государств с учетом требований времени и специфики этих стран является первейшей заботой.

Для Коммунистической партии Украины уходящий год был годом тяжелых испытаний. После двух лет расследования и судебного рассмотрения окружным судом было принято явно незаконное, неконституционное, антиконституционное решение о прекращении ее деятельности, поскольку партия не изменила своего наименования и не отказалась от своей символики – красного знамени, серпа и молота, пятиконечной звезды (украинская Конституция допускает возможность запрещения политической партии при наличии оснований, четко и исчерпывающе указанных в Основном Законе. Среди них нет тех оснований, на которые сослался суд). Решение не вступило в законную силу (Апелляционный суд, видя, что конституционных оснований для запрещения партии не установлено, никак не отважится поставить точку в этом позорном деле). Однако правящий неонацистский режим делает все, чтобы не допустить деятельности Компартии в массах. Разгромлен офис партии, запрещено издание ее печатного органа. Жестокому террору подверглись сотни партийцев. Партии приходится отбивать новые попытки разложить ее изнутри, расколоть партийные ряды. Партия выстояла, хотя и понесла немалые потери. Коммунисты стремятся использовать малейшие возможности, чтобы доносить до масс свою программу, правду об истинном положении в стране. На состоявшемся в сентябре текущего года 52-м съезде Компартия определила тактику действий партийцев в сложившейся ситуации, в том числе и на случай, если судебное решение о ее запрете вступит в силу.

Главное в этих условиях – сохранить партию, ее кадры, организационную структуру, еще остающийся информационный ресурс в боеспособном состоянии, использовать предоставляемые украинской Конституцией возможности для работы (прежде всего индивидуальной) с людьми. Важно, чтобы наши люди знали и видели, что, несмотря на жестокий террор, партия живет, действует, борется.

Партию коммунистов в Украине запрещали фашисты в годы оккупации – партия выстояла.

Ее запрещали предатели в 1991 году в ходе антисоциалистического переворота. Партия не только выстояла, но и смогла в буржуазном Конституционном суде доказать незаконность, неконституционность ее запрещения. Своей деятельностью КПУ доказывала, что она является последовательным защитником интересов трудящихся.

Верная марксизму-ленинизму, знамени пролетарского интернационализма Коммунистическая партия выстоит и на этот раз, будет и далее возглавлять борьбу трудящихся за возвращение Украины на единственно верный – социалистический – путь развития.



Георгий КРЮЧКОВ,

народный депутат Украины

III-IV созывов.

15 декабря 2016 года.

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