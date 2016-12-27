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27.12.2016 Вопросы и ответы 20 декабря 2016 года на авиационном заводе «Антонов» в Киеве состоялась торжественная церемония выкатки разработанного и построенного ГП «Антонов» самолета Ан-132D, который фактически является опытным образцом легкого турбовинтового транспортного самолета Ан-132. ВСЕ «благовоспитанные» ук­раинские СМИ тут же начали трубить о большой победе и огромном успехе украинского авиастроения. Тем более что на церемонию выкатки пожаловал сам президент Порошенко в сопровождении саудовского принца Турки Бин Сауда бин Мохаммеда Аль-Сауда, президента Научно-технологического центра имени короля Абдулазиза и председателя совета директоров компании по вопросам развития и инвестиций Taqnia. На вопрос, какое отношение к этому самолету имеет саудовский принц, ответ прост. Проект легкого транспортного самолета Ан-132 разрабатывается ГП «Антонов» в интересах Саудовской Аравии, и предполагается передача саудовской стороне документации и интеллектуальных прав на эту разработку. Заявлялись планы последующей организации производства 80 самолетов Ан-132 в Саудовской Аравии при участии ГП «Антонов» на производственных мощностях Taqnia Aeronautics.

А вот второй вопрос: почему подавляющее большинство авиационных специалистов скептически улыбаются и нехорошо морщатся, заслышав победные реляции из речи нашего президента, который не смог упустить такой возможности попиариться перед народом? Да потому, что новость с нехорошим душком. Постараюсь объяснить, откуда он идет.

Во-первых, что обозначает буква D в названии самолета Ан-132D? Это самолет-демонстратор. То есть не законченная разработка, а только демонстрационный экземпляр того, как может выглядеть летательный аппарат, заказаный саудитами.

Во-вторых, почему этому Ану присвоен индекс 132? Да потому, что это вовсе не новая разработка, а, по сути, модификация хорошо всем известного СОВЕТСКОГО самолета Ан-32.

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-32 совершил свой первый полет еще

9 июля 1976 года. В 1982 году началось его серийное производство, а в 1984 году – массовая эксплуатация как в «Аэрофлоте», так и в составе ВВС СССР. Благодаря безотказности в различных климатических условиях, в том числе в условиях жаркого климата (до 50°C) и на высокогорных аэродромах (до 4500 м), самолет быстро заслужил всеобщее признание. В среде авиационного люда он получил ласковое прозвище «Настенька». В классификацию НАТО был включен под кодовым именем Cline. Практически сразу его приобрела Индия, которая остро нуждалась в подобных самолетах. Позже за ней последовали Шри-Ланка, Бангладеш, Колумбия, Перу, Мексика, Афганистан, Ирак, страны Африки. В настоящее время по миру эксплуатируется около 350 экземпляров различных модификаций этого самолета.

В 2014 году на этот самолет обратила внимание Саудовская Аравия. Но поставила жесткие требования. Принципиальными среди них были: повысить грузоподъемность более чем до 9 тонн, чтобы вписываться в стандарты НАТО, а также обеспечить технологичность производства изделия в СА. «На безрыбье и рак – рыба». Антоновцы ухватились за это предложение. И 1 апреля 2015 года были подписаны «Парт­нерское Соглашение о разработке и производстве легкого транспортного самолета (Ан-132) в Саудовской Аравии» и контракт № 7-192-15 на разработку конструкторской документации, передачи технологии и производство транспортного самолета-демонстратора Ан-132D.

Началась модернизация. По сути, она состояла в поисках замены всех систем и комплектующих советского производства. Для Ан-132 с целью повышения грузоподъемности удлинили на 0,8 метра планера самолета Ан-32 и установили все системы западного производства: турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney Canada PW150A с шестилопастными композитными воздушными винтами Dowty Propellers R408 (даже родные моторсичевские движки выкинули. – Авт.), вспомогательную силовую установку Hamilton Sundstrand, комплекс бортовой авионики Honeywell Primus Epic Integrated Modular Avionic System 2.0, кабинную систему управления Crouzet, кресла экипажа Ipeco, интегрированную кислородную систему Zodiac, системы жизнеобеспечения (СКВ, СПВ, САРД) Liebherr Aerospace. А украинское что? Планер – и тот советский!

Но все пошло сразу не так гладко, как ожидалось. Удлинение планера привело к нарушению центровки самолета. Нет, летал он отлично, а вот на земле в пустом виде все норовил «присесть» на хвост, задрав вверх носовое шасси. Так что пока конструкторы в авральном порядке ломали головы, пришлось проводить первые пробежки и полеты с грузом из стальных плит в носовой части салона. Конечно, эти технические вопросы решаемы, но они привели к срыву сроков, предусмотренных в контракте. А это, в свою очередь, позволило ушлым и прижимистым саудовским заказчикам приостановить выплаты по контракту.

Хотя уже в ноябре 2016 года по условиям контракта должны были начаться летные испытания демонстратора Ан-132D, фактически выкатка самолета была произведена только сейчас, а сроком начала летных испытаний называется март

2017 года. Принц на выкатку, конечно, приехал, а вот заплатит ли он за опытно-конструкторские работы предусмотренные контрактом 40 миллионов долларов – этот вопрос еще висит в воздухе. А рядом с ним витают еще два дурно пахнущих вопроса.

Во-первых. Ряд предприятий авиационной промышленности Украины, в том числе ГП «Антонов», ГП «Завод 410 Гражданской авиации» до сих пор не могут завершить работы по капитальному ремонту и модернизации легких транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии. Контракт на модернизацию 105 индийских Ан-32 был подписан в июне 2009 года и предусматривал завершение работ в 2014 году. Но проблема состоит в том, что несколько индийских самолетов, доставленных на

410-й завод в Жулянах, назад просто не вернулись. Они потерялись! Может, под диван закатились? Не под арабский ли?

Во-вторых. Прекрасно изве­стно, что все радикальные исламские группировки, начиная от «Аль Каиды» и заканчивая ИГИЛом и сирийской «Джабхат ан-Нусрой», финансируются или из самой Саудовской Аравией или через нее. Вот и возникает вопрос: а для кого мы стараемся? Что, у исламских боевиков в недалеком будущем появятся на вооружении наши Аны? Или деньги не пахнут, господин президент?

А в заключение, несмотря ни на что, хотелось бы поздравить работников ГП «Антонов» с тем, что, невзирая на все сложности и катаклизмы нашего времени, их самоотверженный труд и любовь к своему делу помогли сохранить до сегодняшнего дня уникальное предприятие, которое, в отличие от многих других заводов, фабрик и даже целых отраслей, продолжает жить и работать. Держитесь, друзья! Удачи в новом году!





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