27.12.2016

Народ и власть

Сравнительно недавно в бывшем Днепропетровске был принят бюджет города на 2017 год. Событие в наше время судьбоносное, ибо сосчитать несуществующее и сложить, пока еще не разворованное, очень трудно.

От ненависти к любви и обратно

ТАК или иначе, но доход с расходом в целом сошелся. Говорю «в целом», потому как доход бюджета запланирован на уровне порядка 10,5 миллиарда гривен, расход тоже 10,5. Как бы все сходится. Кроме обещаний Филатова на 50 процентов снизить тарифы для населения, которые в бюджете не учтены.

Вернее, деньги, по словам Филатова, будут получены ввиду небывалой достигнутой экономии на потерях тепла и газа, ну и эффективного его и его команды менеджмента. Мол, были проведены ремонтные работы на более чем 12 километрах теплосетей, отремонтированы 25 котельных и прочего оборудования. В общем, все великолепно, голосовавший за Филатова народ разжал кулаки, а его поджатые в ненависти губы расплылись в умилительной улыбке. «А мы всегда в вас верили, пан мэр!».

Праздник любви к власти длился недолго, его испортил грубый и бесцеремонный НКРЭКУ («Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг»).

В Киеве услышали слова мэра о 50-процентном понижении тарифов и, вместо того чтобы тихо шепнуть ему на ушко, громогласно провозгласили: «Согласно отчетам о транспортировке тепла местными и магистральными теплосетями, в октябре текущего года потери тепла в Днепре достигли непонятных и недопустимых значений в размере 55,3 процента на КП «Днепропетровские тепловые сети» и 52,8 процента – на КП «Теплоэнерго». А год назад в октябре эти цифры составляли 11,4 процента и 20,1 процента при учтенных в тарифах на тепловую энергию 11,8 процента и 10,6 процента соответственно».

То есть снова голый пиар и ничего интересного, кроме того, что НКРЭКУ заметил и коррупционную составляющую в этих цифрах.

«Филатова на вранье поймали даже в Киеве, – говорит руководитель фракции Оппозиционного блока в горсовете Днепра Наталья Начарьян. – НКРЭКУ не просто опровергла информацию об энергоэкономии, чем пытался хвастаться Филатов, но и указала на факты «непонятных и недопустимых значений» потерь при транспортировке тепла в октябре 2016 года».

Сегодня «Шатун» – завтра «Падун»

НУ ЭТО не первая и не последняя ложь мэра. Ложь – это язык новой власти, которым она общается с населением и не только на городском, но и на государственном уровне.

20 декабря у здания прокуратуры Днепропетровской области состоялся митинг жителей Днепра, выступающих против коррупционных схем Днепровского горсовета в разных сферах деятельности.

На митинг вышло более пятисот пенсионеров, студентов и представителей общественных организаций, которые от прокуратуры Днепропетровской области потребовали расследования преступлений руководителей и должностных лиц горсовета. В том числе митингующие потребовали от прокуратуры принятия немедленных и исчерпывающих мер правового реагирования и по фактам коррупции и прямого нарушения действующего законодательства Украины со стороны мэра Бориса Филатова.

В частности, проведения немедленного расследования в отношении так называемого ремонта лифтов в жилом фонде города: на программу ремонта лифтов было выделено более 300 миллионов гривен. Из бюджета средства уже перечислены подрядчикам, однако до 30 процентов работ вообще не выполнялись. При этом общественники приводят факты, что в ряде домов, на которые списаны средства по программе ремонта лифтов, вообще лифтов нет!

Другой случай коррупции. Должностные лица горсовета подготовили, завизировали и подписали документы, на основании которых 178 миллионов из бюджета города были направлены на оплату работ «по ремонту» центрального моста. Работы эти еще и не начинались, а средства из бюджета куда-то «уже ушли» по странной схеме, очень похожей на прямую коррупцию.

Также протестующие потребовали от прокуратуры сделать выводы о проверках НКРЭКУ и задокументировать факты коррупции и воровства бюджетных средств в теплоснабжающих предприятиях города.

В общем, температура в городе, несмотря на холод во многих домах (люди просто не включают газ для обогрева, боясь страшных платежек), постепенно накаляется. Власти становится жарко, и у нее начинается тот самый «шатун». То есть шатает ее так, что она уже не отдает себе отчет, что конкретно делает. Создается впечатление, что главной ее целью сейчас является уже не удержание власти в стране и регионах, а возможность в кратчайшие сроки наворовать как можно больше денег и вовремя свалить из страны. Однако в пылком желании реализовать первый пункт программы (наворовать), она может пропустить момент для второго и не успеть убежать. И тогда вместо плана «Шатун» начнет реализовываться план «Падун», и многим представителям власти придется некоторое время своей жизни провести в очень некомфортных условиях четырех стен со скудным питанием и за запертой дверью. А из привычного окружения останется только охрана.