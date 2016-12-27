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27.12.2016 что год грядущий нам готовит

Продолжим начатую в предыдущем номере тему о «бюджете-2017». На этот раз в русле его «благодатей» для населения, «существующего для того, чтобы платить налоги».



В ПРЕДЫДУЩЕМ материале мы осветили показатели заботы власть имущих о самих себе. Как вы могли убедиться, для себя ничего не жалко. Это мы еще не рассказали, как депутаты собираются ныне повысить в очередной раз собственную зарплату. Но существует закон природы: если где-то или у кого-то прибывает, то где-то или у кого-то должно убывать.

Для увеличения зарплат и прочих благ для так называемой элиты депутаты долго ломать себе головы не стали. Поступили просто и радикально –перекинули расходы с центрального бюджета на местные. И государству хорошо, и на местах все должны быть довольны. По идее… Но местные расходы – это вся «социалка»! К тому же местные бюджеты представляют собой тришкин кафтан!

На эти бюджеты скинули, в частности, финансирование льготной перевозки граждан, в том числе чернобыльцев и инвалидов. Расходы на коммунальные услуги и энергоносители для медицинских и образовательных учреждений, передав на финансирование местным бюджетам за собственный счет, вообще исключили из субвенции.

Подобную политику перекладывания расходов из госбюджета на местные власти, но без соответствующего увеличения налоговой базы на местах, правительство практикует уже два года, называя это "децентрализацией". В реальности это ведет к деградации социальной сферы, неподъемной для местного самоуправления. В нынешнем же году сокращение будет особенно масштабным.

Обычной практикой стало повышение расходов на определенные статьи при фактическом уменьшении их для конечного потребителя. Так, Фонд на выплату академических стипендий вырастет на 2 миллиарда гривен. И платить отличникам будут больше (не 840 как сейчас, а 1100 гривен), но за счет снижения общего числа претендентов на стипендии. Минфин настаивает, чтобы помощь от государства получали не более 40 процентов учащихся, что уже будит студенческие протесты. При этом 40 процентов – это уровень для 2017 года. В будущем число стипендиатов планируют сократить до 17 процентов.



ЕЩЕ одним способом решения бюджетных проблем стало увеличение налогов, которые повысились по-разному и не для всех. Во время всенощной с 20 на 21 декабря депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс, прописанные в законопроекте №5132. Среди основных моментов: отмена 2-процентного пенсионного сбора при обмене валюты; повышение акцизов на сигареты, как и предлагалось, на 40 процентов; рост налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки налог на 20 процентов, крепленые и игристые вина – на 12 процентов; снижение размера рентной платы на добычу нефти.

Для среднестатистического курильщика при таких ставках пачка сигарет подорожает в среднем на 3,5 гривны. Для украинских любителей выпить водка вырастет в цене на те же 20 процентов, а пиво и вино – на 10-15 процентов. А это чревато дальнейшей тенизацией рынка и массовым распространением "паленки".

К налоговой новации можно отнести отмену так называемого розничного акциза с нефтепродуктов. Ставку с розничных продаж будут закладывать в общие налоги на топливо. Соответственно, с 1 января 2017 года на бензин вводится ставка 213,5 евро на тысячу литров, на сжиженный газ 52 евро на тысячу литров, что примерно в 1,5 раза больше, чем сейчас.

Существенно то, что депутаты убрали "плавающий" акциз на дизельное топливо. До этого ставки варьировались от 97 евро до 125 евро на тысячу литров в зависимости от качества топлива. Поставщики платили больше за "грязный" дизель уровня Евро-2, и меньше за топливо Евро-5. Теперь всем установлен единый акциз – 139,5. То есть для всех дороже…

Как прогнозируют эксперты, после того как все дизельное топливо вырастет в цене (примерно на 1 гривну за литр при сохранении текущего курса доллара), импортерам будет невыгодно завозить продукцию более высоких экологических стандартов. Следовательно, стоит ожидать общего ухудшения качества.

В законопроекте 5132 имеется норма об обязательной продаже бытовой техники и электроники только через кассовые аппараты. Это приведет к перенастройке рынка торговли техникой в пользу крупных магазинов. Легальные интернет-продажи будут прекращены – готовьтесь к новым ценникам на гаджеты.



СОВСЕМ без денег оставят село, «благодаря» принятому депутатами законопроекту №5368. Его нормы поменяют многое в бюджете, прописывая абсолютно новый механизм поддержки аграриев.

Вместо спецрежима НДС, по которому селяне могли оставлять на своих счетах 20-80 процентов от уплаченного налога, им предложили дотации в размере четырех миллиардов гривен, предназначенных для животноводов, садоводов, виноградарей, овощеводов и птицеводов.

Аграрный вопрос оказался самым острым на заседании Налогового комитета. Из-за угрозы, что львиная доля помощи достанется аграрным холдингам, аграрии требовали ограничить размер компенсаций в одни руки 150 милли­онами гривен в год. В итоге сошлись на компромиссе – в следующем году ограничений не будет, а с 2018-го – не больше 150 миллионов гривен.

Как считают многие эксперты, большинство фермерских хозяйств до 2018 года могут просто не дожить, так как рынок переделят крупные агрохолдинги. Село ждет увеличение безработицы, а украинцев – подорожание продуктов.

Чуть больше, чем аграриям, повезло "Укравтодору", который усилиями его начальника получит 30 миллиардов. Это почти в два раза больше, чем в первоначальном варианте бюджета.

Что же касается остальных статей, в том числе социальных, то рост если и есть, то он не превышает запланированный уровень инфляции. Среди новшеств – ликвидация привязки должностных окладов к минимальной зарплате для того, чтобы правительственная инициатива по повышению минимальной зарплаты до 3200 гривен не привела к необходимости повышения окладов остальным работникам.

В результате высококвалифицированный врач и санитарка будут получать практически одинаковую зарплату. При этом непонятно, за чей счет санитаркам повысят зарплату — ведь повышение фонда оплаты труда бюджетных организаций не предусматривается! Опять напечатают много денег, а там будет как будет…

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